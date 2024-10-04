Сергей Гриняев: кто он - 04.10.2024 Украина.ру
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Сергей Гриняев: кто он
Сергей Гриняев: кто он - 04.10.2024 Украина.ру
Сергей Гриняев: кто он
Генеральный директор АНО "Центр стратегических оценок и прогнозов". Доктор технических наук
2024-10-04T13:41
2024-10-04T13:41
биография
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Эксперт в сфере информационной безопасности, информационных войн, а также применения искусственного интеллекта в решении задач управления. Автор более 100 научных работ.В 1994 году Сергей Николаевич Гриняев с отличием окончил Военную инженерно-космическую академию имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, а в 1997 году – адъюнктуру при этой академии.До 1999 года служил на научных должностях в НИИ Минобороны.В 2000-2005 годах – ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Генерального штаба ВС РФ.С 2005 по 2007 год возглавлял аналитическое Управление на фондовой бирже РТС.С 2010 года является генеральным директором "Центра стратегических оценок и прогнозов".
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биография
биография

Сергей Гриняев: кто он

13:41 04.10.2024
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев
Генеральный директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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Генеральный директор АНО "Центр стратегических оценок и прогнозов". Доктор технических наук
Эксперт в сфере информационной безопасности, информационных войн, а также применения искусственного интеллекта в решении задач управления. Автор более 100 научных работ.
В 1994 году Сергей Николаевич Гриняев с отличием окончил Военную инженерно-космическую академию имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, а в 1997 году – адъюнктуру при этой академии.
До 1999 года служил на научных должностях в НИИ Минобороны.
В 2000-2005 годах – ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Генерального штаба ВС РФ.
С 2005 по 2007 год возглавлял аналитическое Управление на фондовой бирже РТС.
С 2010 года является генеральным директором "Центра стратегических оценок и прогнозов".
 
биография
 
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