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Сергей Гриняев: кто он

Сергей Гриняев: кто он - 04.10.2024 Украина.ру

Сергей Гриняев: кто он

Генеральный директор АНО "Центр стратегических оценок и прогнозов". Доктор технических наук

2024-10-04T13:41

2024-10-04T13:41

2024-10-04T13:41

биография

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Эксперт в сфере информационной безопасности, информационных войн, а также применения искусственного интеллекта в решении задач управления. Автор более 100 научных работ.В 1994 году Сергей Николаевич Гриняев с отличием окончил Военную инженерно-космическую академию имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, а в 1997 году – адъюнктуру при этой академии.До 1999 года служил на научных должностях в НИИ Минобороны.В 2000-2005 годах – ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Генерального штаба ВС РФ.С 2005 по 2007 год возглавлял аналитическое Управление на фондовой бирже РТС.С 2010 года является генеральным директором "Центра стратегических оценок и прогнозов".

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография