Сергей Гриняев: кто он
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев
Генеральный директор АНО "Центр стратегических оценок и прогнозов". Доктор технических наук
Эксперт в сфере информационной безопасности, информационных войн, а также применения искусственного интеллекта в решении задач управления. Автор более 100 научных работ.
В 1994 году Сергей Николаевич Гриняев с отличием окончил Военную инженерно-космическую академию имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, а в 1997 году – адъюнктуру при этой академии.
До 1999 года служил на научных должностях в НИИ Минобороны.
В 2000-2005 годах – ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Генерального штаба ВС РФ.
С 2005 по 2007 год возглавлял аналитическое Управление на фондовой бирже РТС.
С 2010 года является генеральным директором "Центра стратегических оценок и прогнозов".