https://ukraina.ru/20220806/1037353298.html
Политолог Мухин рассказал, какая была истинная цель визита Пелоси на Тайвань
Политолог Мухин рассказал, какая была истинная цель визита Пелоси на Тайвань - 06.08.2022 Украина.ру
Политолог Мухин рассказал, какая была истинная цель визита Пелоси на Тайвань
США пытались спровоцировать Китай визитом Нэнси Пелоси на Тайвань, потому что Пекин считает Тайбэе своей территорией и только через него нужно решать все вопросы, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру
2022-08-06T06:45
2022-08-06T06:45
2022-08-06T06:45
китай
тайвань
нэнси пелоси
сша
новости
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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, невзирая на угрозы Китая, прилетела ранее на Тайвань. Белый дом предупреждал, что Китай может ответить на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань военными провокациями. Китай пока объявил об учениях вокруг Тайваня.По его мнению, США, не имея возможности ни политической, ни военной, справиться с Китаем на внешнем треке, попытались создать напряжение внутри китайского общества, в преддверии предстоящего съезда КПК, где председатель КНР Си Цзиньпин должен получить новые полномочия.Китай не сменит формат и не перестанет быть тем, чем он является сейчас, но смена правящих элит может произойти, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220804/1037284828.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
китай, тайвань, нэнси пелоси, сша, новости
Политолог Мухин рассказал, какая была истинная цель визита Пелоси на Тайвань
США пытались спровоцировать Китай визитом Нэнси Пелоси на Тайвань, потому что Пекин считает Тайбэе своей территорией и только через него нужно решать все вопросы, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, невзирая на угрозы Китая, прилетела ранее на Тайвань. Белый дом предупреждал, что Китай может ответить на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань военными провокациями. Китай пока объявил об учениях вокруг Тайваня.
Чтобы ожидать последствий, нужно понять, а что она делала, потому что ничего такого, кроме получения награды, не произошло. Да, она анонсировала подписание возможного торгового соглашения между США и Тайванем, но это, опять же, выглядит как попытка спровоцировать Китай на какие-то радикальные действия, потому что Китай считает Тайвань своей территорией, все вопросы должны решаться через Пекин.
Алексей Мухин
Политолог, генеральный директор Центра политической информации
По его мнению, США, не имея возможности ни политической, ни военной, справиться с Китаем на внешнем треке, попытались создать напряжение внутри китайского общества, в преддверии предстоящего съезда КПК, где председатель КНР Си Цзиньпин должен получить новые полномочия.
Китай не сменит формат и не перестанет быть тем, чем он является сейчас, но смена правящих элит может произойти, заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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