https://ukraina.ru/20220805/1037338097.html

Алексей Мухин: Есть основания признать МИД Украины террористической организацией

Алексей Мухин: Есть основания признать МИД Украины террористической организацией - 05.08.2022 Украина.ру

Алексей Мухин: Есть основания признать МИД Украины террористической организацией

Украина.ру, 05.08.2022

2022-08-05T15:23

2022-08-05T15:23

2022-08-05T15:23

интервью

алексей мухин

сво

украина

рф

оружие

иностранные наемники

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Новый уровень СВО, проведение контртеррористической операции уже на территории самой Украины - это реальная возможность прекратить те действия, которые сейчас производят ВСУ и нацбаты, пресечь военные преступления, которые они совершают, считает политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей, самая волнующая – ситуация вокруг Тайваня. Нэнси Пелоси приземлилась и улетела. Каких ожидать последствий - и стоит ли?– Чтобы ожидать последствий, нужно понять, а что она делала, потому что ничего такого, кроме получения награды, не произошло. Да, она анонсировала подписание возможного торгового соглашения между США и Тайванем, но это, опять же, выглядит как попытка спровоцировать Китай на какие-то радикальные действия, потому что Китай считает Тайвань своей территорией, все вопросы должны решаться через Пекин. В связи с этим грядет целая череда резких действий со стороны Китая, начиная от санкций в отношении Тайваня - они уже начались, их начали уже вводить. Судя по всему, санкции последуют и в отношении США, я имею в виду приостановку некоторых совместных проектов, которые Китай реализует как на своей территории, так и на территории США.Думаю, что угроза МИДа КНР относительно охлаждений отношений с США – это не пустая угроза, хотя на данном этапе Китай мало, что сделал. Напомню, что месть – это блюдо доставляют холодным, поэтому все еще впереди.То, что США на пустом месте, как кажется стороннему наблюдателю, создали этот кризис, по-моему, это неспроста. Я думаю, что США, не имея возможности ни политической, ни военной, справиться с Китаем на внешнем треке, они попытались создать напряжение внутри китайского общества, в преддверии предстоящего съезда КПК, где Си Цзиньпин должен получить новые полномочия.Я бы назвал это попыткой запуска протокола ползучего государственного переворота. Это, конечно, не значит, что Китай сменит формат и перестанет быть тем, чем он является сейчас, но смена правящих элит вполне может произойти. США имеют очень большой опыт в этом деле, поэтому данную угрозу нужно рассматривать как серьезную.- Вопрос об украинском кризисе. ВСУ обстреливают Донецк, очень много на территории города мин - так называемых "лепестков". От них страдают мирные люди, страдают дети. Как привлечь внимание мира к этой проблеме? В свое время Украина подписала Оттавскую конвенцию, теперь нарушает ее - это уже ни в какие рамки не лезет.– Украина, безусловно, занимается нарушением конвенции, к которой она присоединилась и ратифицировала, но украинская сторона рассчитывает на то, что все свалить удастся на какую-то абстрактную Россию, или даже на самообстрелы. Обратите внимание, что в информационном пространстве, которое контролирует Украина, это минирование происходит руками российских военных. Это нонсенс, но это так. И некоторые люди в это верят.Мне кажется, что сейчас Украина и коллективный Запад пытаются снять тот урожай, который посадили с помощью очень жесткой антирусской пропаганды и в западных странах, и на самой Украине.Украина представляется таким своеобразным полигоном испытаний – идеологических, информационных, военных, политических, опыт которых в дальнейшем будет востребован западными странами при производстве госпереворотов и дестабилизации как политической, так и экономической системы в самых разных странах.Можно сказать – это уникальный опыт. Правда, здесь Украина, часть украинского общества, истеблишмент, пошел навстречу этому эксперименту и добровольно согласился в нем участвовать.На каком основании, спросите вы. Все очень просто, все лежит на поверхности. Обратите внимание на то, какие средства выделяются Европейским Союзом, Британией, особенно Соединенными Штатами Америки, на так называемый военный конфликт на Украине. На якобы поддержку и создание системы безопасности. На самом деле большая часть средств, конечно же, уходит западным коррупционерам, но значительная часть оседает и в качестве топлива конфликта, и в карманах ныне правящих элит Украины. Именно это является основной причиной того, что сейчас происходит на территории этого государства, которое стремительно перестает быть таковым - и превращается в ряд территорий, виды на которые имеют, в том числе, будете смеяться, и западные партнеры Украины, я имею в виду Польшу, Венгрию и Румынию. Вот вам и результаты неконвенциональных действий, которые уже просматриваются как реальная политическая перспектива.– Замглавы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, удары "Хаймарс" по территориям могут прекратиться в случае их вхождения в состав РФ. В то же время Минобороны России заявило о прямом участии США в конфликте на Украине, впоследствии того, что все эти удары согласованы с Вашингтоном. Как это заявление может повлиять на ход спецоперации?– Да, фиксация, непосредственное участие западных стран, в частности США, Британии и других в вооруженном конфликте – это медицинский факт. Но этот медицинский факт закреплен в самом начале этого конфликта, в 2014 году. Правда, он долгое время, и сейчас даже - не признается нашими западными, так сказать, партнерами.Да, существует такая вероятность, потому что по территории Крыма, который не признан российским, но входит в состав Российской Федерации, удары не наносятся, потому что наши западные коллеги понимают, к каким последствиям это может привести. Именно это имел в виду глава Временной гражданской администрации, когда говорил о скорейшем проведении референдума, и, возможно, вхождении (Херсонской области – Ред.) в состав России. По сути, речь идет о реализации инстинкта самосохранения.Но есть тонкости. По понятным причинам, для ВСУ и нацбатов не существует ни международного, ни какого бы там ни было права. Они существуют в статусе, хотя и неофициальном, террористических организаций. Им будет все равно, в состав какого государства будет входить та или иная бывшая область Украины.В связи с этим я думаю, что речь может идти, прежде всего, о создании, вернее, о переходе на новый уровень ведения специальной военной операции, о конкретном проведении контртеррористической операции уже на территории самой Украины. Это реальная возможность прекратить те действия, которые сейчас производят ВСУ и нацбаты, по отношению к хоть и бывшим, но своим собственным жителям, и пресечь военные преступления, которые они допускают.– О военных преступлениях. Верховный суд РФ признал полк "Азов"* террористической организацией. В связи с этим появятся новые уголовные дела по новым статьям?– Признание "Азова" террористической организацией, организацией, запрещенной в России – это не только открытие новых уголовных дел по новым статьям. Это еще и позиционирование западных партнеров Украины в очень неудобную ситуацию, статус. Ведь в этом случае они являются спонсорами террористов.Это действительно сильный ход, думаю, он возымеет достаточно эффективное действие. Можно судить хотя бы по поведению Германии, которая крайне аккуратно занимается военной и финансовой помощью в отношении Украины, выполняя 10% от требуемого, за что в свое время посол Украины обозвал, оскорбил фактически федерального канцлера, а сейчас собирается принести ему извинения. Я думаю, этот список террористических организаций необходимо расширить, потому что очень многие из этих организаций действительно зарекомендовали себя как военные преступники, и этому нужно дать юридическую квалификацию.– Последний вопрос связан с иностранными наемниками. ВКС России уничтожают их в местах сосредоточения. Будет ли это как-то влиять на их количество на территории боевых действий?– Уничтожение наемников, людей, которые находятся вне закона - даже по законам тех стран, гражданами которых они являются, становится непреложным фактом. Вторым направлением пресечения этой деятельности является вынесение смертных приговоров плененным наемникам.Но посмотрите внимательно на другую сторону. Украинские посольства, по сути, являются вербовочными центрами для того, чтобы формировать так называемый иностранный легион, то есть, наемнические подразделения, действующие на территории Украины. По сути, украинскому МИДу необходимо указать на абсолютную неправомерность и преступность таких действий. Я не удивлюсь, если через некоторое время МИД Украины будет признан террористической организацией. Я, конечно, иронизирую, но признаки состава преступления в действиях МИДа Украины есть.* Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.

https://ukraina.ru/20201105/1029512078.html

https://ukraina.ru/20220723/1036765455.html

https://ukraina.ru/20220728/1036969161.html

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2022

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, алексей мухин, сво, украина, рф, оружие, иностранные наемники