https://ukraina.ru/20220802/1037103953.html

Хроника событий на Украине на 13:00 2 августа

Хроника событий на Украине на 13:00 2 августа - 02.08.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 13:00 2 августа

Принудительная эвакуация жителей Донбасса, раскол в СБУ, вызванный публикациями в издании Украина.ру, очередные потери ВСУ

2022-08-02T14:18

2022-08-02T14:18

2022-08-02T15:02

спецоперация

эвакуация

сбу

всу

сергей шойгу

родион мирошник

ирина верещук

хроники

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В Кировоград (теперь Кропивницкий) прибыл первый поезд из Донбасса с принудительной эвакуацией гражданского населения ДНР киевским режимом. В СМИ узнали о внутренней борьбе в СБУ. В Херсоне думают о будущем предприятий.Вице-премьер украинского правительства и глава Министерства по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила, что первый поезд с гражданским населением Донбасса, подлежащим “обязательной эвакуации”, прибыл сегодня в Кропивницкий (Кировоград).Ранее Верещук заявляла, что решение об эвакуации принимается в связи с тем, что ближайшей зимой в регионе будут отсутствовать газоснабжение и начнутся проблемы с электроснабжением.Чиновница также рассказала, что украинцы смогут отказаться покидать занимаемую киевским режимом территорию ДНР, подписав документ о том, что "понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за свою жизнь".В то же время посол ЛНР в России Родион Мирошник в своём Telegram-канале написал, что решение об эвакуации было принято киевским режимом, чтобы лишить легитимности подготавливаемый властями ДНР референдум о присоединении республики к РФ.В любом случае обязательное, как его называют в Киеве, а по сути принудительное переселение жителей ДНР является фактом, подтверждающим слабость украинской власти, ее желанием жить по принципу "так не доставайся же ты никому" - как в отношении инфраструктуры, которую, покидая поселки и города разрушают, так и по урожаям, которые сжигают, оставляя людей без пропитания, так и в отношении граждан, которых переселяют. Раскол поколенийТем временем агентство РИА Новости, ссылаясь на свой источник, сообщило о напряжённых отношениях между различными группами сотрудников Службы безопасности Украины.Так, сотрудников спецслужбы, покинувших Херсонскую и Запорожскую области после прихода туда российских войск, обвиняют в утрате секретной документации и переходе коллег на сторону России. Эти документы опубликовал сайт Украина.ру, после чего и начался скандал в СБУ.Существует также и раскол между “поколениями” сотрудников СВУ. Украинские спецслужбисты, пришедшие в организацию после Евромайдана, имеют ряд претензий к "старым кадрам". Им вменяется небрежное отношение к гостайне и халатное отношение к агентурной работе, утверждает источник.На днях отставной полковник разведки ВВС США Дж. Мёрфи Донован в статье, опубликованной в издании American Thinker, напомнил о том, что Херсонская область перешла под контроль РФ без серьёзных боёв, и намекнул, что такая ситуаци сложилась в результате действий там неких пророссийских сил. Он предположил, что похожая ситуация может позже повториться в Одессе.Потери ВСУВойска киевского режима потеряли свыше пятидесяти человек в боях с народной милицией ДНР, сообщил 2 августа спикер милиции Эдуард Басурин.По его словам, военнослужащие России и ДНР подавили три огневые точки противника в районе населённых пунктов Авдеевка, Невельское и Желанное.Пресс-служба Росгвардии сообщает об обнаружении и последующем уничтожении артиллерийским огнём 13 операторов беспилотных летательных аппаратов противника в ЛНР. В сообщении не указывается, в течение какого срока были выявлены эти операторы.В начале июля территория ЛНР была полностью освобождена от войск киевского режима.Освобождение ДНР идёт по плану. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.Министр также сообщил, что в течение июля было сбито 34 военных самолёта киевского режима и перехвачены 39 ракет комплекса "Точка-У", а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства.“Этим спасены тысячи мирных жителей", - заявил он.Ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру рассказал о результатах перехвата российской ПВО ракет РСЗО HIMARS американского производства, выпущенных по Херсону.Планы на мирную жизньТем временем новые власти Херсона строят планы по возрождению городской промышленности.По словам главы администрации города Александра Кобца, высказанным им в интервью “Интерфаксу”, крупные предприятия города находятся в нерабочем состоянии.Надежды на возрождение промышленности чиновник связывает с Россией.Несмотря на близость к лини фронта, Херсон живет полноценной жизнью, бизнес в городе оживился, идёт интенсивное восстановление инфраструктуры и коммунального хозяйства города.

https://ukraina.ru/20220323/1033591080.html

https://ukraina.ru/20220727/1036936854.html

https://ukraina.ru/20220621/1034191621.html

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Дмитрий Штраус

Дмитрий Штраус

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Дмитрий Штраус

эвакуация, сбу, всу, сергей шойгу, родион мирошник, ирина верещук, хроники