https://ukraina.ru/20220722/1036750341.html

Владимир Евсеев: России не грозит истощение, а вот режим Зеленского к зиме рухнет

Владимир Евсеев: России не грозит истощение, а вот режим Зеленского к зиме рухнет - 22.07.2022 Украина.ру

Владимир Евсеев: России не грозит истощение, а вот режим Зеленского к зиме рухнет

В борьбе с дальнобойной украинской артиллерией важно чаще применять то оружие, которое есть, а также применять новые образцы вооружений, которые до последнего... Украина.ру, 22.07.2022

2022-07-22T12:27

2022-07-22T12:27

2022-07-22T12:27

интервью

всу

россия

сша

чем воюют на украине

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В борьбе с дальнобойной украинской артиллерией важно чаще применять то оружие, которое есть, а также применять новые образцы вооружений, которые до последнего времени не использовались, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее глава американского Гештаба Марк Милли сообщил, что США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых переданы уже 12. До этого представители киевского режима говорили, что им нужно 50 таких комплексов для паритета с Россией и 100 для перехода в контрнаступление.- Владимир Валерьевич, насколько это затруднит нашу операцию, учитывая приказ Шойгу о подавлении дальнобойной артиллерии противника и учитывая их атаки на мост в Херсоне?- Хотел бы сразу уточнить, что сегодня ВСУ поставляются системы HIMARS более устаревшей комплектации с дальностью стрельбы в 70-80км. Эти установки в принципе нельзя использовать для стрельбы ракетами с дальностью в 300 км, потому что они технически разные. Там стоит разный блок управления. HIMARS, который позволяет стрелять на 300 км – это последняя американская разработка.Сейчас одна из таких установок была нами захвачена в ходе боев и находится на территории России. К нам попала система управления этой установкой. Поэтому поставлять системы в предыдущей комплектации еще логично, но говорить о поставках более совершенных версий, учитывая, что они тоже могут быть захвачены Россией, нельзя. Если же более новые версии установок поставляться не будут, ни о каком ударе по Крымскому мосту тоже говорить не приходится.Из уже поставленных пусковых установок часть была уничтожена, а другая – захвачена. По некоторым данным, у Украины оставалось четыре пусковых установке (два взвода на две установки). Они стреляют точно, но перехват головных частей ракеты возможен. Например, при стрельбе по Херсону пять из шести ракет были перехвачены. То есть нужно просто больше систем ПВО, чтобы их перехватывать. Не надо думать, что это супероружие США.Эта установка может быть уничтожена нанесением ракетных и авиационных ударов по ней, потому что она наземного базирования. И при стрельбе ее боевые части могут быть перехвачены. Плюс, их поставляются не так много. Это не может изменить расклад сил на поле боя, потому что убыль украинских РСЗО просто огромна. Это создает проблемы в том плане, что это более точное оружие.А вообще американцы должны понимать, что их системы на Украине могут оказаться не только в России, учитывая факт признания ДНР со стороны КНДР. Если какие-то американские технологии окажутся в Северной Корее, Россия не несет за это никакой ответственности. А эти технологии могут оказаться не только у северокорейцев. Они могут доработать собственные системы и продать их в Иран, с которым у США крайне сложные отношения. Джо Байден же сказал, что не исключает применение силы против Ирана, но он поставляет современное оружие на Украину, которое в каком-то виде может оказаться в Исламской республике.Это полное безумие. Американцы действуют по принципу Украины – назло маме отморожу уши. Потому что утечка технологий может пойти не только в Россию. И эти американские вооружения могут оказаться в зоне конфликтов, где будут убивать американских военнослужащих. Иран же нанес удар после убийства генерала Касема Сулеймани по американским базам в Ираке. Пусть американцы задумаются, что они ставят под угрозу жизни американских военнослужащих по всему земному шару.- После приказа Сергея Шойгу относительно принятия мер по недопущению со стороны ВСУ обстрела мирных жителей и их жилищ, у нас теперь будет гораздо больше высокоточного оружия. Вы могли бы конкретно сказать, для уничтожения каких видов вражеской артиллерии какое конкретно наше оружие будет использоваться?- Пока трудно сказать. Насколько я понимаю, наши современные РСЗО используются недостаточно. Я имею в виду не "Град", "Ураган" или "Смерч", а те, которые до последнего времени не использовались в ходе вооруженного конфликта. Речь идет о современных РСЗО большой дальности.Еще речь может идти о современных средствах радиоэлектронной борьбы. Это важно, чтобы более эффективно бороться против беспилотников. Можно увеличить число лазерных систем. Они есть, но их не хватает, и их тоже можно использовать против БПЛА, которые создают нам проблемы, в частности, в Энергодаре, когда погибли те, кто обслуживал атомную станцию. Мы должны зачищать города не только Донбасса, но и освобожденных территорий.Россия может расширить практику применения ракетных комплексов "Кинжал" против ВСУ. Наверное, можно задействовать сверхзвуковые ракеты морского базирования. То есть речь идет о том, чтобы чаще применять то оружие, которое есть, а также применять новые образцы вооружений, которые до последнего времени не использовались.О конкретных видах вооружения мы сможем судить из СМИ. Пока мы можем только предполагать. Но в Харькове против ВСУ были достаточно эффективно использованы современные разделяющиеся авиационные боеприпасы. Также речь будет идти о современных беспилотниках, которых не хватает на линии фронта.Широкий спектр вооружений будет задействован для освобождения территории Украины и для защиты мирного населения.- Принято считать, что если мы ударим по врагу "Искандерами", то это решит все наши проблемы. Как он будет применяться? Это же дорогостоящее оружие.- "Искандер" используется под Харьковом, на линии фронта и под Одессой. Вопрос не в том, чем ударить по Киеву. Мы можем крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" наносить удары по Львову, можем ударить и по Киеву. То же самое с "Кинжалами". Если терпение у России лопнет, то мы можем уничтожить некоторые объекты в Киеве. Украинское руководство об этом должно знать. Потому что если со стороны отдельных персоналий сыпется много угроз, то эти персоналии должны ответить за это в ходе ракетных ударов.Поэтому, я бы на их месте, меньше пугал Россию. У нас есть, чем нанести удар по любой территории Украины. Россия пока этого не делает из гуманитарных соображений. Но Россия может это сделать, если киевский режим перейдет черту. Например, если киевский режим попытается ударить противокорабельной ракетой "Гарпун" по Евпатории, то Россия нанесет ответный удар, но не по Одессе, а по центрам принятия решений в Киеве.Все определяется тем, насколько безрассудно поведет себя киевское руководство.- Была информация, что мы заняли Берестовое между Северском и Соледаром и Покровское между Соледаром и Артемовском. Можно ли говорить, что хотя бы по этой линии фронт прорван, и дальше вопрос времени? Или нам еще предстоит много работы?- Изначально линия Северск-Соледар-Артемовск была очень сложна для обороны, потому что города находятся в низине и оборонять их крайне сложно. Нас пытаются там задержать, бросая в бой наемников, но у них ничего не получается. Северск в основном освобожден, подходит очередь Соледара и Артемовска. Надеюсь, что мы максимум за пару недель освободим эти города, потому что там не за что закрепиться.Но мы решаем задачи и в других местах. Например, мы ведем освобождаем Новолуганское вместе с Углегорской ТЭС. Мы окружаем Авдеевку. При необходимости захлопнется мышеловка в Угледаре. Наступление идет. Но если наступать быстро, то будут собственные потери и разрушение инфраструктуры. А мы пытаемся сохранить города, потому что людям там еще жить.Поэтому темпы наступления в такой густонаселенной местности, как Донбасс, не могут быть большими. Но мы продвигаемся. Украина теряет вооружения и личный состав. Пытаясь удержать Северск, она несет большие потери. Нечто похожее будет и в Соледаре. Поэтому разумнее было бы просто отойти.Но из-за того, что те люди, которые стоят за Зеленским, преследуют большие цели, идет постоянное перемалывание украинских войск. Но чем больше мы перемолотим их сейчас, тем труднее им будет удержать следующую линию обороны в Славянске/Краматорске. Чудес не бывает. Личный состав постепенно заканчивается, оборонять города становится невозможно. Но чем дольше они затягивают оборону, тем сложнее им будет оттуда выходить.- Удалось ли нам взломать систему мощных укрепрайонов в Авдеевке?- Авдеевка взята в полукольцо. Речь идет о том, что будет некое оперативное окружение. Это означает, что дороги будут простреливаться. В этом случае будет крайне сложно поддерживать группировку в Авдеевке. Это общая проблема. Дело не только в Авдеевке, но и в Мариьнке. Их удается удерживать только за счет подпитки. Как только подпитка прекратится, удерживать их будет очень сложно.Плюс, насколько я понимаю, там основная линия обороны выстроена со стороны Донецка. Оборонять тыл им будет крайне трудно. Поэтому полуокружение хорошо в том плане, что оно позволит выйти сначала на оперативное окружение, а потом и на физическое.Другое дело, что при взятии Авдеевки надо думать о мирном населении. Потому что там повторяется тот же печальный опыт, что и в Северодонецке, когда на заводе "Азот" удерживалось мирное население. В Авдеевке тоже попытаются использовать тактику живого щита. Поэтому нам нужно создать гуманитарные коридоры для выхода людей из этого населенного пункта.Падение Авдеевки возможно, но сейчас это не приоритет. Сейчас главное – освободить Северск-Соледар-Артемовск и выйти на линию Славянск/Краматорск. В этом случае можно будет перерезать коммуникации с Авдеевкой, Марьинкой и Новолуганской. Главное – пройти ту линию. А этих мы ликвидируем, как только представится возможность.- Тот же глава американского Генштаба заявил, что в США не видят признаков поражения Украины в Донбассе. По его словам, ВСУ ведут с Россией войну на истощение. Насколько мы можем противостоять этой тактике?- Трудно говорить об истощении, если ты не оперируешь реальными фактами. О каком истощении России можно говорить, если безвозвратные потери Украины на порядок выше потерь России. Пусть люди, которые делают такие заявления, посмотрят на цифры. По населению наша страна в три раза больше Украины. Украина максимум может призвать 300 тысяч человек. Этого хватит до зимы, а потом просто некого будет призывать. Россия только наращивает свой потенциал, а Украина вынуждена призывать всех.Она использует наемников. Их осталось меньше 2,5 тысяч, притом что за три недели они умудряются потерять до 500 человек. 400 было убито, 250 выехало, а 150 въехало. У кого заканчивается мобилизационный ресурс? Мобилизационный ресурс России составляет 10 млн человек. Это четверть населения Украины. Мы при необходимости можем легко мобилизовать реальный миллион человек, а не тот, мифический, о котором говорит Украина. И это всего десятая часть мобрезерва.Какая может быть война на истощение, если в местах прорыва мы обеспечиваем десятикратное превосходство в артиллерии над Украиной? Они просто пытаются выдать желаемое за действительное. Они просто не понимают, что Украина на грани развала. Это не война на истощение. Это просто война до последнего украинца.Они много раз говорили, что российские войска не продвигаются. Но мы не продвигаемся, потому что перемалываем украинскую группировку. Даже западные источники говорят, что Киев теряет убитыми в месяц по 20 тысяч человек, а сейчас эта цифра увеличивается. Вы представляете, о каких чудовищных потерях идет речь? Если бы таких потерь не было, они бы не бросали в бой наемников и тероборону из Львова? Никто бы не говорил о призыве женщин и не было бы призыва людей с плохим зрением и другими проблемами со здоровьем.Если им удается нас истощить, почему Евросоюз выделяет 500 млн долларов для государств, которые поставили вооружения Украине? У них оружие просто закончилось. Это тоже ведет к обреченности киевского режима, которому осталось не так много. К зиме настанет окончательный перелом на Украине. Украина стоит перед вопросом прекращения своего существования.Так что об истощении России говорят те люди, которые либо ничего не понимают, либо пытаются выдать желаемое за действительное, либо боятся, что наступит зима и преступный режим Зеленского просто рухнет.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20220721/1036733640.html

https://ukraina.ru/20220720/1036710932.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, сша