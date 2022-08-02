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Спикер Государственной Думы посетил раненых военных в госпитале на своей малой Родине

Спикер Государственной Думы посетил раненых военных в госпитале на своей малой Родине - 02.08.2022 Украина.ру

Спикер Государственной Думы посетил раненых военных в госпитале на своей малой Родине

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин посетил военный госпиталь в Саратовской области, сообщила пресс-служба парламента 2 августа.

2022-08-02T12:56

2022-08-02T12:56

2022-08-02T12:56

новости

вячеслав володин

сво

госпиталь

день воздушно-десантных войск

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Глава парламента пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления, а также поздравил их с праздником - Днем воздушно-десантных войск.Напомним, Вячеслав Володин родился и вырос в Саратовской области. Политик известен своей благотворительной деятельностью в регионе.Накануне Володин резко отреагировал на предложение украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко "вернуть хотя бы треть зарубежного имущества бывшего СССР". Политик в ответ предложил Украине взять на себя треть внешнего долга Советского Союза, выплаченного Россией.

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новости, вячеслав володин, сво, госпиталь, день воздушно-десантных войск