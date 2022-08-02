Спикер Государственной Думы посетил раненых военных в госпитале на своей малой Родине - 02.08.2022 Украина.ру
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Спикер Государственной Думы посетил раненых военных в госпитале на своей малой Родине
Спикер Государственной Думы посетил раненых военных в госпитале на своей малой Родине - 02.08.2022 Украина.ру
Спикер Государственной Думы посетил раненых военных в госпитале на своей малой Родине
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин посетил военный госпиталь в Саратовской области, сообщила пресс-служба парламента 2 августа.
2022-08-02T12:56
2022-08-02T12:56
новости
вячеслав володин
сво
госпиталь
день воздушно-десантных войск
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Глава парламента пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления, а также поздравил их с праздником - Днем воздушно-десантных войск.Напомним, Вячеслав Володин родился и вырос в Саратовской области. Политик известен своей благотворительной деятельностью в регионе.Накануне Володин резко отреагировал на предложение украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко "вернуть хотя бы треть зарубежного имущества бывшего СССР". Политик в ответ предложил Украине взять на себя треть внешнего долга Советского Союза, выплаченного Россией.
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новости, вячеслав володин, сво, госпиталь, день воздушно-десантных войск

Спикер Государственной Думы посетил раненых военных в госпитале на своей малой Родине

12:56 02.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин посетил военный госпиталь в Саратовской области, сообщила пресс-служба парламента 2 августа.
Глава парламента пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления, а также поздравил их с праздником - Днем воздушно-десантных войск.

Председатель Государственной думы РФ посетил военный госпиталь в поселке Шиханы-2 в Саратовской области. Вячеслав Володин и врио губернатора региона Роман Бусаргин встретились с военнослужащими – участниками специальной военной операции на территории Украины, находящимися на лечении и реабилитации.

Напомним, Вячеслав Володин родился и вырос в Саратовской области. Политик известен своей благотворительной деятельностью в регионе.
Накануне Володин резко отреагировал на предложение украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко "вернуть хотя бы треть зарубежного имущества бывшего СССР". Политик в ответ предложил Украине взять на себя треть внешнего долга Советского Союза, выплаченного Россией.
Филипп Киркоров
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Киркоров приехал в крымский военный госпитальРоссийский певец Филипп Киркоров прибыл для выступления в военный госпиталь в Феодосии, передает 26 июля телеканал "Крым 24"
 
НовостиВячеслав ВолодинСВОгоспитальДень Воздушно-десантных войск
 
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