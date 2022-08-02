Спикер Государственной Думы посетил раненых военных в госпитале на своей малой Родине
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин посетил военный госпиталь в Саратовской области, сообщила пресс-служба парламента 2 августа.
Глава парламента пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления, а также поздравил их с праздником - Днем воздушно-десантных войск.
Председатель Государственной думы РФ посетил военный госпиталь в поселке Шиханы-2 в Саратовской области. Вячеслав Володин и врио губернатора региона Роман Бусаргин встретились с военнослужащими – участниками специальной военной операции на территории Украины, находящимися на лечении и реабилитации.
Напомним, Вячеслав Володин родился и вырос в Саратовской области. Политик известен своей благотворительной деятельностью в регионе.
Накануне Володин резко отреагировал на предложение украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко "вернуть хотя бы треть зарубежного имущества бывшего СССР". Политик в ответ предложил Украине взять на себя треть внешнего долга Советского Союза, выплаченного Россией.