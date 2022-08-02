"Сказочник" и "один дилер на двоих": немцы пришли в бешенство от высказывания Дуды - 02.08.2022 Украина.ру
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"Сказочник" и "один дилер на двоих": немцы пришли в бешенство от высказывания Дуды
"Сказочник" и "один дилер на двоих": немцы пришли в бешенство от высказывания Дуды - 02.08.2022 Украина.ру
"Сказочник" и "один дилер на двоих": немцы пришли в бешенство от высказывания Дуды
Пользователи Twitter из Германии 2 августа возмутились высказыванием президента Польша Анджея Дуды о том, что Украина защищает всю Европу
2022-08-02T11:15
2022-08-02T11:15
новости
польша
дуда
германия
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Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовало твит с высказывание Дуды, где он заявляет, что "Киев защищает Польшу, Европу и Германию, благодаря Украине получилось сдержать угрозу, связанную с империалистическими планами Москвы".Пользователи отреагировали на слова Дуды бурным влзмущением:"То, что защищают на Украине, не отвечаем ни немецким, ни европейским интересам. Это исключительно англо-саксонские гегемонистские интересы""Теперь и он тоже начинает, у них у всех что, один и тот же дилер?""Очередной украинско-польский нарратив. Украина защищает в первую очередь себя и, возможно, Польшу, но никак не Германию","Украина даже далеко не всех украинцев защищает"Ранее Дуда заявил, что с принятием в НАТО Швеции и Финляндии Балтийское море станет внутренним морем альянса.
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"Сказочник" и "один дилер на двоих": немцы пришли в бешенство от высказывания Дуды

11:15 02.08.2022
 
© Twitter / Kancelaria PrezydentaДуда Зеленский
Дуда Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Twitter / Kancelaria Prezydenta
Читать в
Пользователи Twitter из Германии 2 августа возмутились высказыванием президента Польша Анджея Дуды о том, что Украина защищает всю Европу
Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовало твит с высказывание Дуды, где он заявляет, что "Киев защищает Польшу, Европу и Германию, благодаря Украине получилось сдержать угрозу, связанную с империалистическими планами Москвы".
Пользователи отреагировали на слова Дуды бурным влзмущением:
"То, что защищают на Украине, не отвечаем ни немецким, ни европейским интересам. Это исключительно англо-саксонские гегемонистские интересы"
"Теперь и он тоже начинает, у них у всех что, один и тот же дилер?"
"Очередной украинско-польский нарратив. Украина защищает в первую очередь себя и, возможно, Польшу, но никак не Германию",
"Украина даже далеко не всех украинцев защищает"
Ранее Дуда заявил, что с принятием в НАТО Швеции и Финляндии Балтийское море станет внутренним морем альянса.
Зеленский Дуда - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 15:08
Прокси-Польша на прокси-войне. Что стоит за переговорами Зеленского и ДудыДо своего ареста в 1937 году Константин Константинович Рокоссовский опережал Георгия Константиновича Жукова в званиях и должностях (в начале 30-х Жуков командовал бригадой в дивизии Рокоссовского)
 
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