https://ukraina.ru/20220802/1037095243.html

"Сказочник" и "один дилер на двоих": немцы пришли в бешенство от высказывания Дуды

"Сказочник" и "один дилер на двоих": немцы пришли в бешенство от высказывания Дуды - 02.08.2022 Украина.ру

"Сказочник" и "один дилер на двоих": немцы пришли в бешенство от высказывания Дуды

Пользователи Twitter из Германии 2 августа возмутились высказыванием президента Польша Анджея Дуды о том, что Украина защищает всю Европу

2022-08-02T11:15

2022-08-02T11:15

2022-08-02T11:15

новости

польша

дуда

германия

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Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовало твит с высказывание Дуды, где он заявляет, что "Киев защищает Польшу, Европу и Германию, благодаря Украине получилось сдержать угрозу, связанную с империалистическими планами Москвы".Пользователи отреагировали на слова Дуды бурным влзмущением:"То, что защищают на Украине, не отвечаем ни немецким, ни европейским интересам. Это исключительно англо-саксонские гегемонистские интересы""Теперь и он тоже начинает, у них у всех что, один и тот же дилер?""Очередной украинско-польский нарратив. Украина защищает в первую очередь себя и, возможно, Польшу, но никак не Германию","Украина даже далеко не всех украинцев защищает"Ранее Дуда заявил, что с принятием в НАТО Швеции и Финляндии Балтийское море станет внутренним морем альянса.

https://ukraina.ru/20220523/1034012037.html

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новости, польша, дуда, германия