https://ukraina.ru/20220802/1037094421.html

Военный эксперт рассказал, где США развяжут войну, пока Россия занята Украиной

Военный эксперт рассказал, где США развяжут войну, пока Россия занята Украиной - 02.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, где США развяжут войну, пока Россия занята Украиной

США давно подготовили массу кризисных ситуаций по всему земному шару. Если будет политическая воля, они полыхнут в любой момент. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-02T11:15

2022-08-02T11:15

2022-08-02T11:15

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На примере Сербии мы видим, что ситуацию можно поджечь за один-два дня. То же самое с Тайванем. Вопрос в том, готовы ли США форсировать эти кризисы, указал специалист.Так что администрации Байдену нужна маленькая победоносная война, для этого и провоцируются кризисы, она рискнет их спровоцировать, иначе их ждет неминуемое поражение на промежуточных выборах, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, война, россия, украина