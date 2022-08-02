https://ukraina.ru/20220802/1037094421.html
Военный эксперт рассказал, где США развяжут войну, пока Россия занята Украиной
Военный эксперт рассказал, где США развяжут войну, пока Россия занята Украиной - 02.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, где США развяжут войну, пока Россия занята Украиной
США давно подготовили массу кризисных ситуаций по всему земному шару. Если будет политическая воля, они полыхнут в любой момент. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-02T11:15
2022-08-02T11:15
2022-08-02T11:15
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война
россия
украина
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На примере Сербии мы видим, что ситуацию можно поджечь за один-два дня. То же самое с Тайванем. Вопрос в том, готовы ли США форсировать эти кризисы, указал специалист.Так что администрации Байдену нужна маленькая победоносная война, для этого и провоцируются кризисы, она рискнет их спровоцировать, иначе их ждет неминуемое поражение на промежуточных выборах, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, война, россия, украина
Военный эксперт рассказал, где США развяжут войну, пока Россия занята Украиной
США давно подготовили массу кризисных ситуаций по всему земному шару. Если будет политическая воля, они полыхнут в любой момент. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
На примере Сербии мы видим, что ситуацию можно поджечь за один-два дня. То же самое с Тайванем. Вопрос в том, готовы ли США форсировать эти кризисы, указал специалист.
"До промежуточных выборов они постараются еще какой-нибудь конфликт развязать, потому что для администрации Байдена нужно предъявить какую-то победу на внешнеполитическом треке. Сейчас предъявить им особенно нечего (Афганистан, сомнительная кампания на Украине, провальные визиты на Ближний Восток и неудача с саммитом Америк)", - указал Рожин.
Так что администрации Байдену нужна маленькая победоносная война, для этого и провоцируются кризисы, она рискнет их спровоцировать, иначе их ждет неминуемое поражение на промежуточных выборах, заключил собеседник издания.