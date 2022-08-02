Военный эксперт рассказал, где США развяжут войну, пока Россия занята Украиной - 02.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, где США развяжут войну, пока Россия занята Украиной
Военный эксперт рассказал, где США развяжут войну, пока Россия занята Украиной - 02.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, где США развяжут войну, пока Россия занята Украиной
США давно подготовили массу кризисных ситуаций по всему земному шару. Если будет политическая воля, они полыхнут в любой момент. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-02T11:15
2022-08-02T11:15
новости
сша
война
россия
украина
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На примере Сербии мы видим, что ситуацию можно поджечь за один-два дня. То же самое с Тайванем. Вопрос в том, готовы ли США форсировать эти кризисы, указал специалист.Так что администрации Байдену нужна маленькая победоносная война, для этого и провоцируются кризисы, она рискнет их спровоцировать, иначе их ждет неминуемое поражение на промежуточных выборах, заключил собеседник издания.
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новости, сша, война, россия, украина

Военный эксперт рассказал, где США развяжут войну, пока Россия занята Украиной

11:15 02.08.2022
 
© РИА Новости . Олег Иванов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Олег Иванов
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Читать в
США давно подготовили массу кризисных ситуаций по всему земному шару. Если будет политическая воля, они полыхнут в любой момент. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
На примере Сербии мы видим, что ситуацию можно поджечь за один-два дня. То же самое с Тайванем. Вопрос в том, готовы ли США форсировать эти кризисы, указал специалист.
"До промежуточных выборов они постараются еще какой-нибудь конфликт развязать, потому что для администрации Байдена нужно предъявить какую-то победу на внешнеполитическом треке. Сейчас предъявить им особенно нечего (Афганистан, сомнительная кампания на Украине, провальные визиты на Ближний Восток и неудача с саммитом Америк)", - указал Рожин.
Так что администрации Байдену нужна маленькая победоносная война, для этого и провоцируются кризисы, она рискнет их спровоцировать, иначе их ждет неминуемое поражение на промежуточных выборах, заключил собеседник издания.
 
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