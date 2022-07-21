Безпалько рассказал, почему нельзя распустить или изменить НАТО
Во главе Германии стоят элиты, которые были воспитаны американцами со школьных времен и повлиять на их взгляды невозможно и изменить риторику НАТО не получится, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
В Германии ранее заявили о том, что поставки тяжелого вооружения западного производства на Украину и подготовка украинских военнослужащих в европейских странах "повышают риск перерастания конфликта в Третью мировую войну". Об этом говорят немецкие левые, и ссылаются на то, что две трети граждан Германии озабочены в той или иной степени именно данным вопросом. Все чаще в левых немецких кругах, звучат заявления о том, что блок НАТО должен быть расформирован, что на его место должна прийти другая система коллективной безопасности, где будет во главе угла стоять, помимо безопасности, еще и разоружение.
Все эти заявления все равно не воздействуют никак на решения немецкой элиты. У руля Германии стоят фанатики, воспитанные в свое время американцами. Они взращивали элиты, начиная со школы. Они буквально находили талантливых старшеклассников, давали им гранты, обучали в американских университетах, помогали им с магистратурой, докторантурой, потом давали им возможность работать в Германии на определенных льготных условиях.
По его мнению, роспуск НАТО невозможен, потому что Североатлантический альянс - это очень жесткая структура, которой руководят США и будет чрезмерно вооружаться.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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