Безпалько рассказал, почему нельзя распустить или изменить НАТО - 21.07.2022 Украина.ру
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Безпалько рассказал, почему нельзя распустить или изменить НАТО
Безпалько рассказал, почему нельзя распустить или изменить НАТО - 21.07.2022 Украина.ру
Безпалько рассказал, почему нельзя распустить или изменить НАТО
Во главе Германии стоят элиты, которые были воспитаны американцами со школьных времен и повлиять на их взгляды невозможно и изменить риторику НАТО не получится, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
2022-07-21T07:00
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германия
сша
россия
нато
новости
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В Германии ранее заявили о том, что поставки тяжелого вооружения западного производства на Украину и подготовка украинских военнослужащих в европейских странах "повышают риск перерастания конфликта в Третью мировую войну". Об этом говорят немецкие левые, и ссылаются на то, что две трети граждан Германии озабочены в той или иной степени именно данным вопросом. Все чаще в левых немецких кругах, звучат заявления о том, что блок НАТО должен быть расформирован, что на его место должна прийти другая система коллективной безопасности, где будет во главе угла стоять, помимо безопасности, еще и разоружение.По его мнению, роспуск НАТО невозможен, потому что Североатлантический альянс - это очень жесткая структура, которой руководят США и будет чрезмерно вооружаться.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220711/1034327916.html
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германия, сша, россия, нато, новости

Безпалько рассказал, почему нельзя распустить или изменить НАТО

07:00 21.07.2022
 
© РИА Новости . Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкРабочий визит П.Порошенко в Германию
Рабочий визит П.Порошенко в Германию - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Михаил Палинчак
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Во главе Германии стоят элиты, которые были воспитаны американцами со школьных времен и повлиять на их взгляды невозможно и изменить риторику НАТО не получится, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
В Германии ранее заявили о том, что поставки тяжелого вооружения западного производства на Украину и подготовка украинских военнослужащих в европейских странах "повышают риск перерастания конфликта в Третью мировую войну". Об этом говорят немецкие левые, и ссылаются на то, что две трети граждан Германии озабочены в той или иной степени именно данным вопросом. Все чаще в левых немецких кругах, звучат заявления о том, что блок НАТО должен быть расформирован, что на его место должна прийти другая система коллективной безопасности, где будет во главе угла стоять, помимо безопасности, еще и разоружение.
Все эти заявления все равно не воздействуют никак на решения немецкой элиты. У руля Германии стоят фанатики, воспитанные в свое время американцами. Они взращивали элиты, начиная со школы. Они буквально находили талантливых старшеклассников, давали им гранты, обучали в американских университетах, помогали им с магистратурой, докторантурой, потом давали им возможность работать в Германии на определенных льготных условиях.
Богдан Безпалько интервью
Богдан Безпалько
Политолог
По его мнению, роспуск НАТО невозможен, потому что Североатлантический альянс - это очень жесткая структура, которой руководят США и будет чрезмерно вооружаться.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
11 июля, 09:32
Газовая турбо-победа России. В Германии пробуждается здравый смысл, а Украина беситсяС 11 по 21 июля 2022 года в Германии закрывается на плановый профилактический ремонт газопровод «Северный поток — 1» («СП-1»), зато возвращаются здравый смысли и инстинкт самосохранения, которые, не исключено, и позволят этой стране не остаться без российского газа и не мерзнуть приближающейся зимой
 
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Заголовок открываемого материала
07:15Бородай рассказал, какое вооружение Запада находят российские военные на Украине
07:12Директор ЦРУ рассказал о здоровье Путина
07:00Безпалько рассказал, почему нельзя распустить или изменить НАТО
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