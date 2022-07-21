https://ukraina.ru/20220721/1036684242.html

Безпалько рассказал, почему нельзя распустить или изменить НАТО

Безпалько рассказал, почему нельзя распустить или изменить НАТО - 21.07.2022 Украина.ру

Безпалько рассказал, почему нельзя распустить или изменить НАТО

Во главе Германии стоят элиты, которые были воспитаны американцами со школьных времен и повлиять на их взгляды невозможно и изменить риторику НАТО не получится, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру

2022-07-21T07:00

2022-07-21T07:00

2022-07-21T07:00

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В Германии ранее заявили о том, что поставки тяжелого вооружения западного производства на Украину и подготовка украинских военнослужащих в европейских странах "повышают риск перерастания конфликта в Третью мировую войну". Об этом говорят немецкие левые, и ссылаются на то, что две трети граждан Германии озабочены в той или иной степени именно данным вопросом. Все чаще в левых немецких кругах, звучат заявления о том, что блок НАТО должен быть расформирован, что на его место должна прийти другая система коллективной безопасности, где будет во главе угла стоять, помимо безопасности, еще и разоружение.По его мнению, роспуск НАТО невозможен, потому что Североатлантический альянс - это очень жесткая структура, которой руководят США и будет чрезмерно вооружаться.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220711/1034327916.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

германия, сша, россия, нато, новости