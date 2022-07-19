https://ukraina.ru/20220719/1036651119.html

Богдан Безпалько: СБУ - это просто местный филиал западных спецслужб

Богдан Безпалько: СБУ - это просто местный филиал западных спецслужб - 19.07.2022 Украина.ру

Богдан Безпалько: СБУ - это просто местный филиал западных спецслужб

Даже если от Украины останется несколько западных областей, Запад все равно будет продолжать насыщать их вооружениями, наемниками, деньгами, именно для того,... Украина.ру, 19.07.2022

2022-07-19T17:31

2022-07-19T17:31

2022-07-19T17:36

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безпалько

сво

украина

сбу

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Даже если от Украины останется несколько западных областей, Запад все равно будет продолжать насыщать их вооружениями, наемниками, деньгами, именно для того, чтобы заставить Россию потратить максимальное количество ресурсов, считает политолог Богдан Безпалько.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Богдан, в минувшие выходные Зеленский уволил своего друга Баканова с поста главы СБУ, а также уволил Венедиктову с поста генерального прокурора. Им вменяют статью 47 дисциплинарного Устава ВСУ – неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Назначена проверка. Много вопросов в связи с этим, и первый – в связи с чем Зеленский решил принять такое решение?– Здесь есть несколько версий. Первая та, что на самом деле решение принимал не Зеленский. Зеленский как официальный петрушка в кукольном театре озвучил, и этих людей убрали с политического поля.Вторая версия - это то, что Зеленский пытается переложить за провалы на фронте, в области работы спецслужб, в экономике и вообще в целом в государстве на этих людей. В общем-то, он отчасти прав, потому что Иван Баканов не профессиональный сотрудник спецслужб – это все его друзья по КВН, по "Кварталу-95", это просто были лично верные ему люди, на которых он мог положиться. Так же как и Сивоха, Шефер и многие другие. Это вовсе не профессиональные чиновники.Так что я думаю, что здесь, скорее всего, сочетаются либо оба этих фактора, либо, соответственно, главным является второй фактор. Это желание переложить вину с себя, как главного руководителя, как Верховного Главнокомандующего, на этих людей: у нас провалы на фронте не потому, что наступает доминирующая российская армия вкупе с вооруженными силами ДНР и ЛНР, а потому, что у нас плохо работают Венедиктова и Баканов. Вот сейчас мы назначим новых людей и будет лучше.Классический пример: Адольф Гитлер, тоже в агонии метаясь, ощущая проигрыш в войне, тоже постоянно осуществлял кадровые перестановки. Ему это не помогло, как мы знаем.– Кстати, по поводу новых людей. Да, уже назначены новые люди исполняющими обязанности. Вместо Венедиктовой Офис генпрокурора временно возглавил Алексей Симоненко, который с подачи патриотов из блока Петра Порошенко был внесен в базу "Миротворец", из-за того, что дескать, обижал Порошенко. А исполняющим обязанности главы СБУ стал Василий Малюк. Как считаете, эта перестановка в силовых структурах что-то изменит, или станет, может быть, еще хуже, или в чем-то Зеленскому это поможет?– Начнем с того, что "Миротворец" сам себя изжил. Если раньше туда действительно добавляли симпатизантов России, или публицистов, которые в России или в Белоруссии каким-то образом противодействовали украинскому государству и фашизму, который в нем развивался, то после того, как туда добавили Киссинджера, Тимошенко – этот сайт превратился уже в анекдот.– Испортили такой хороший ресурс!– Можно было всегда посмотреть, кто же из хороших людей туда попал, а теперь все непонятно. Что касается Малюка и Симоненко, я считаю, что принципиально это ровным счетом ничего не исправит. Конечно, СБУ за последние восемь лет и даже больше, свой профессиональный уровень повысила. В основном за счет того, что СБУ просто взяли и переподчинили западным спецслужбам.По сути, это просто местный филиал западных спецслужб. Там заправляют американцы, заправляют другие спецслужбы. Мы видели, как в экстренном порядке оттуда что-то непонятное вывозили, под руководством одного из немецких разведчиков. Он лично приезжал в Киев, и в срочном порядке что-то, кого-то оттуда вывозил. Сейчас появляются сведения о том, что немецкие ученые, военнослужащие - принимали участи в работе биолабораторий, размещенных на Украине.С другой стороны, СБУ была как служба эффективной, по той простой причине, что им разрешалось все. Они могли работать как мясники. То, что мы наблюдали в Ираке в начале нулевых годов – точно также работали и в СБУ.– Это по сути официальное рейдерство.– И рейдерство. Ну, рейдерство там еще может быть, делалось по заказу, кто-то позвонил, дал денег, и соответственно, офицер взял и осуществил захват какого-то предприятия в пользу этого человека. Другой дал денег, и наоборот – мы защитили это предприятие, и т.д. В целом, в отличие от нашей страны, где представители спецслужб обставлены таким количеством отчетностей, бумаги, правил, и законов, СБУ могли работать совершенно спокойно.Если бы мы с вами находились на Украине, невзирая ни на какие законы украинские, международные, были бы где-нибудь в подвале и давали бы показания, под угрозой пыток, чего угодно, хотя это абсолютно незаконно.Поэтому я считаю, что ровным счетом назначение Малюка и Симоненко временно или постоянно - ничего не изменит. На Украине сейчас даже рядом вооружений управляют иностранцы. Насколько я знаю, даже операторы беспилотников "Байрактар" - это не украинские военнослужащие, потому что научиться грамотно ими управлять, за столь короткий период времени сложно, невозможно.Кроме того, есть такое явление, как низкое качество украинских военнослужащих. В свое время, я помню, удивлялся, что, например, многие жители Западной Украины, горных массивов и т.д., они не могли себе найти работу. Но в условиях тогда еще мирной Украины, до 2014 года еще какую-то работу можно найти было.Объяснялось все просто – дети учились в школе до какого-то возраста, до 12-13-14 лет, потом они эту школу бросали, как правило, на волне такого подросткового созревания увлекались наркотиками. Они переставали учиться и читать. И вот, дожив в таком состоянии до 18-20 лет, у них оказывались очень слабыми когнитивные способности. Таких людей было очень сложно научить пользоваться сколь-нибудь сложным вооружением, например, пушкой. Автомат человек может как-то освоить.Поэтому таких людей тогда даже не брали в армию. Вроде бы, пожалуйста, молодежь – все, они готовы. Их не брали в армию. Поэтому сейчас даже частью вооружения на Украине управляют именно американцы, немцы, турки, а вовсе не украинские военнослужащие. Тем более, столь сложными вооружениями, как, например, зенитные ракетные комплексы, или ракетные системы залпового огня.Это все старо как мир. То же происходило и во Вьетнаме, и в массе других конфликтов. Думаю, что смена одной вывески на другую ничего не изменит. Так же, как это было в Южном Вьетнаме – менялись президенты, генералы, офицеры, но все продолжалось.– Соединенные Штаты Америки призывают своих граждан немедленно покинуть Украину, и вы трактуете это как сигнал о скором наступлении Вооруженных сил России. По вашим словам, российские войска в ближайшее время выйдут на оперативный простор, и начнут очень быстро двигаться вглубь украинских территорий. Руководство российское по-прежнему не называет сроков окончания специальной военной операции. Можно говорить: если американцы заявляют, скорее всего, они что-то знают. Можно говорить о том, что в более активную фазу спецоперация войдет, и в скором будущем будет уже финал этой операции – успешный финал, и цели будут достигнуты?– Я бы ко всему относился сейчас очень осторожно. Да, конечно, то, что американцы заявили об эвакуации граждан, причем второй раз, первый раз они это делали накануне начала спецоперации, говорит о том, что они что-то знают, чего-то опасаются, у них есть какие-то предположения.Что касается оперативной стратегической паузы и последующей за ней наступательной операции союзных войск, то это не мои рассуждения – это рассуждения украинских офицеров, которые они публикуют в открытых источниках. Они пишут о том, что – "мы рассчитывали на то, что российская армия будет делать глубокий, большой охват, от Харькова и от Павлодара, и мы рассчитывали соответственно, бороться с этим большим котлом, в который нас пытаются загнать. Вместо этого российская армия использовала тактику малых котлов, в которых перемолола нашу артиллерию, и сейчас она, домолов остатки, под Авдеевкой, Бахмутом, Краматорском, Славянском – выйдет на оперативный простор и помчится на Запад со страшной скоростью, где мы ничем не сможем ее остановить. Потому что ни ресурсов, ни укреплений, ничего у нас нет".Это размышления украинских офицеров, которые я, по сути, процитировал. Поэтому, сочетая заявления американцев и эти размышления, я думаю, что - да, наверное, ряд американских аналитиков предполагают такой вариант развития событий и, во избежание попадания в плен этих самых советников, техников, украинских военнослужащих, но с англосаксонскими именами и фамилиями, они и стремятся часть своих каких-то специалистов, гражданских - они стремятся эвакуировать.Но, опять же, я бы не стал опираться на это как стопроцентную вероятность, как на источник, чтобы мы успокоились и сказали: "у нас все хорошо". Нет, надо все обязательно проверять.– Владимир Путин говорил о том, что, по сути, Россия на Украине еще ничего не начинала. После этого можно делать вывод, что, скорее всего, начнет?– Я это расцениваю как предупреждение, причем даже не столько в адрес Украины, а в адрес западных союзников. Например, я могу сказать, что постоянно барражируют рядом с Украиной несколько самолетов дальнего радиолокационного обнаружения – ДРЛО. Это самолеты, которые осуществляют разведку. По сути, они могут засекать даже наши телефоны, в первую очередь, телефоны. Поэтому военнослужащие, как правило, их не используют на фронте. Рация, телефоны, перемещение - что угодно. Там барражируют "Global Hawk", беспилотники разведывательные.Если западные страны позволят себе какое-то вмешательство, позволят себе реально красные линии перейти, то тогда мы тоже можем позволить себе использование каких-то других военных инструментов, которые до сих пор мы старались не использовать - как в отношении Украины, так и в отношении ее, по сути, западных союзников.– Например?– Например, полностью уничтожить все беспилотные летательные аппараты "Global Hawk". По каким-то причинам может быть ослеплены коммерческие спутники, которые ведут разведку по ряду украинских территорий. Над Новой Каховкой разведку вел трое суток один из спутников. Над Краматорском, по-моему, вел, после чего последовал удар.Кто этот спутник ослепил, как, почему он перестал работать – это сложно доказать. По каким-то причинам может потерпеть аварию самолет ДРЛО тоже. Здесь очень много вариантов.Но, помимо всего прочего, Россия воюет группировкой, которая численно меньше, кратно меньше, чем те вооруженные силы, которыми Украина располагает, или о которых она заявляет. Зеленский же заявлял, что там вообще под ружьем скоро будет миллион человек. Даже если это не миллион человек, то, по оценкам некоторых специалистов, все вооруженные формирования - примерно до шестисот тысяч человек. У нас нет такой группировки на Украине.Поэтому, если Россия объявит хотя бы частично мобилизацию, создаст тоже отряды территориальной обороны, будет использовать военную силу всех своих военных округов, всю стратегическую авиацию и т.д., то тогда на Украине действительно будут задействованы уже наши Вооруженные силы в большей степени, чем сейчас.Россия ведет военные действия в ходе спецоперации силами мирного времени – армии мирного времени. Поэтому, я думаю, что это предупреждение. И, возможно, это предупреждение рассчитано именно на то, чтобы никто не вмешивался в украинский конфликт.Сейчас публикуется масса сведений о том, что американцы в случае, если российские войска с республиканскими возьмут Краматорск, Славянск, Бахмут, Северск и т.д. – перестанут поставлять вооружения Украине - потому, что будут считать это уже бесполезным. Мне кажется, не стоит на это ориентироваться. Даже если от Украины останется несколько западных областей, все равно их будут продолжать насыщать вооружениями, наемниками, деньгами, именно для того, чтобы заставить Россию потратить максимальное количество ресурсов. Ведь задача стоит, по сути, не победить Россию в военном отношении – это невозможно. Задача состоит как можно больше истощить российские ресурсы.Расчет был на то, что, в совокупности с санкциями, в результате длительного их воздействия - Россия сильно ослабнет, и здесь возникнет уже внутреннее брожение, а в результате может произойти что угодно. Для Запада наиболее желаемым эффектом была бы цветная революция, приход к власти каких-нибудь прозападных либеральных сил, или хотя бы умеренно прозападных.У нас очень любят говорить о башнях Кремля, о либеральной партии, партии мира, но их задача - чтобы эта партия мира пришла к власти. Пока что мы видим, судя по заявлениям канцлера Германии Олафа Шольца, что Запад не настроен (отступать – Ред.), даже при всех экономических потерях западной элиты - они твердо стоят. Граждане будут замерзать, останутся без воды, без работы, даже без пива, не дай бог, в Германии, но - все равно они будут требовать заключения мира исключительно на условиях Украины. Что невозможно. Однозначно для России это неприемлемое условие.– В Бундестаге заявляют о том, что поставки тяжелого вооружения западного производства на Украину и подготовка украинских военнослужащих в европейских странах "повышают риск перерастания конфликта в Третью мировую войну". Об этом говорят немецкие левые, и ссылаются на то, что две трети граждан Германии озабочены в той или иной степени именно данным вопросом. Все чаще, в частности, в левой среде, в левых кругах немецких, звучат заявления о том, что блок НАТО должен быть расформирован, что на его место должна прийти какая-то система коллективной безопасности, где будет во главе угла стоять, помимо безопасности, еще и разоружение. Звучит на данном этапе как утопия.– Абсолютная!– Вы считаете, хоть маленькая вероятность существует, что это будет реализовано? Если не сейчас, то, может быть, чуть позже, под давлением экономическим, энергетическим, каким-либо другим?– Что касается заявлений немецких политиков, я сам не германист, но я общаюсь с очень хорошими германистами, поэтому в курсе событий. Заявление Фридриха Мерца или депутата Бундестага, который говорил о необходимости роспуска НАТО, к сожалению, ровным счетом не значат ничего.Мерц вообще говорил о том, что Европе предстоит битва за газ между странами в условиях его дефицита. Агентство Moody’s уже откровенно заявило, что, по его оценкам, Германии не будет хватать газа, и план отказа от российского газа для немцев неисполним. А это отказ, насколько я помню, от 10% потребляемого газа. То есть, фактически это означает экономический если не коллапс, то достаточно резкий уровень падения. Будут останавливаться сталелитейные заводы, цементная, химическая промышленность. Концерн BASFуже говорил о том, что это угрожает приостановкой его предприятий.Но, как мы видим, все эти заявления все равно не воздействуют никак на решения немецкой элиты. У руля Германии стоят фанатики, воспитанные в свое время американцами. Они взращивали элиты, начиная со школы. Они буквально находили талантливых старшеклассников, давали им гранты, обучали в американских университетах, помогали им с магистратурой, докторантурой, потом давали им возможность работать в Германии на определенных льготных условиях."Зеленые", которые сейчас составляют часть коалиции – они тоже реально фанатики. Они готовы мыться раз в неделю или в две, лишь бы быть против России и соблюдать доктрину этой "зеленой повестки", которую один из публицистов назвал "зеленым фашизмом".Это один из феноменов современного политического сознания, потому что было сложно себе представить лет сорок-пятьдесят назад, что такие факторы, как экология и гомосексуализм - станут именно политическими факторами, причем очень весомыми. Мы видим, что сейчас это именно так и происходит, причем в глобальном масштабе.Что касается НАТО, я не думаю, что сейчас роспуск НАТО возможен. НАТО - это очень жесткая структура, которой руководят США, и которая сейчас, скорее всего, будет чрезмерно вооружаться.– Немецкие левые говорят не о краткосрочной перспективе, а более среднесрочной, долгосрочной, и - да, сейчас пока это говорят политики. Понятно, что сейчас у руля в Германии антироссийские политики, тут все понятно, и фанатики, как вы справедливо отметили. Но ведь скоро осень, будет холодно в квартирах, с промышленностью уже проблема, а дальше будет еще серьезнее - так это в Германии, я уже не говорю о других странах европейских. Может быть, это как-то вынудит протестовать местное население?– По оценкам экспертов, это может вынудить население пойти на какие-нибудь бунты - а может и не вынудит. Может, люди будут просто тупо замерзать, будут куда-то переезжать. Но, если будет большое недовольство, то тогда, может быть, зашатается кресло под Олафом Шольцем… После чего его место займет другой, не менее антироссийский политик, который продолжит эту же линию.Это тоже в некоторой степени синдром Южного Вьетнама, когда там всех до предела довел коррупцией, поборами и, соответственно, падением уровня жизни президент Нго Динь Зьем. Американцы помогли его устранить группе офицеров. К власти пришел следующий президент, точно такой же. Только имя, лицо, персона другая, но - ничего не поменялось. Уже сейчас видно, что уровень падения экономики Европы колоссальный. Уже сейчас Макрон говорил о введении продуктовых карточек во Франции. Для нас это какие-то голодные годы послевоенные, а для них это, получается, сейчас может стать реальностью без всякой войны. Ради чего? Для того, чтобы батальон "Азов", запрещенный в России, чтобы он мог организовать там свое государство в Украине, подчинить его себе и мечтать уничтожить Россию?Очевидно, что все эти элиты несамостоятельные, что они, к сожалению, не будут принимать решения, исходя из экономических, рациональных и прагматических соображений. НАТО структура жесткая, сейчас - увеличит финансирование до двух процентов ВВП в каждой стране. Поэтому я совершенно не верю ни в разоружение, ни в создание какой-то собственной системы безопасности.В рамках этой новой системы безопасности может быть, просто будут наращиваться вооруженные силы ряда стран, в том числе и Германии, об этом тоже говорил канцлер Олаф Шольц, анонсируя расходы в сто миллиардов евро на новую армию. Это вполне возможно.– Давайте поговорим о действиях России. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил о том, что Россия, в случае появления баз НАТО в Финляндии, будет вынуждена принимать ответные адекватные меры. О каких мерах может идти речь?– Вступление Финляндии и Швеции в НАТО существенно усложнит нам жизнь. Пока что это растянуто во времени, но в целом - это реальная угроза. Потому что Финляндия заказала 65 истребителей Ф-35, что превышает ее финансовые возможности, да и прямо скажем – военные потребности. 65 истребителей, бомбардировщик универсального класса Ф-35 - для Индии было бы хорошо или для Китая. Финляндия – маленькое государство. Там могут разместить свободно падающие ядерные бомбы на складах, могут разместить ударные установки МК-41, которые не только противоракетные, но и могут использоваться для нанесения ударов именно атакующими ракетами малой дальности.Поэтому России придется все это купировать, создавая, во-первых, новую военную группировку на северо-западе, создавая группировку ПВО, ПРО. Создавая возможность быстрого нанесения удара как по Финляндии, так и по прибалтийским странам.В целом я думаю, что сейчас этот процесс вступления Финляндии (в НАТО – Ред.) растянется. И даже если она формально вступит в военно-политический блок, потому что, я так понимаю, обратного хода этому процессу уже не будет, это невозможно, то - она хотя бы откажется от наращивания на своей территории каких-либо вооружений и от присутствия иностранных войск, от размещения военных баз тех же американцев.Это угрожает и нашему Северному морскому пути, и базе Северного флота. Это ставит под удар добычу полезных ископаемых в Арктике. Все это может знаменовать собой начало битвы за Арктику как за одну из последних кладовых ресурсов. Мы уже ведь встречали тенденции со стороны американцев, относительно того, что Россия должна убраться за береговую линию, постоянно мы пикируемся по поводу морского законодательства… Вполне вероятно, что России придется восстанавливать полярный сектор.Полярный сектор – это в одностороннем порядке объявленная зона исключительного российского влияния в виде треугольника, где вершина треугольника – Северный Полюс… Может быть, мы выйдем из соглашения с Норвегией о разделе Баренцева моря, который был подписан в десятых годах. Здесь целый комплекс проблем, которые придется решать в будущем. И очевидно, что это потребует большой интеллектуальной и ресурсной работы.

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, безпалько, сво, украина, сбу, нато