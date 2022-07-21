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"Затевается комбинация": эксперт сказал, где США могут открыть второй фронт против РФ

"Затевается комбинация": эксперт сказал, где США могут открыть второй фронт против РФ - 21.07.2022 Украина.ру

"Затевается комбинация": эксперт сказал, где США могут открыть второй фронт против РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал заявление о том, что российские миротворцы не выполняют свои обязательства, это тревожно, заявил в интервью Украина.ру генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин

2022-07-21T05:00

2022-07-21T05:00

2022-07-21T05:00

россия

сша

иран

турция

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По словам эксперта, в Армению приезжал глава ЦРУ, и Россия увидела, что нужно что-то делать, не дай бог, втянут в какие-то активности Турцию, а единственный способ России укрепиться или сдержать – договорится с Ираном. А тут, возможно, пришла какая-то оперативная информация, что там что-то готовится, вот и решили, видимо, ускорить процесс блокирования или партнерства с Тегераном, отметил Лепехин.Турция тоже везде посылает своих представителей, возможно, играет в свою игру, но в этот раз у нее не выйдет, добавил Лепехин.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, сша, иран, турция, цру, америка, война, азербайджан, новости