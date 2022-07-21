"Затевается комбинация": эксперт сказал, где США могут открыть второй фронт против РФ - 21.07.2022 Украина.ру
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"Затевается комбинация": эксперт сказал, где США могут открыть второй фронт против РФ
"Затевается комбинация": эксперт сказал, где США могут открыть второй фронт против РФ - 21.07.2022 Украина.ру
"Затевается комбинация": эксперт сказал, где США могут открыть второй фронт против РФ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал заявление о том, что российские миротворцы не выполняют свои обязательства, это тревожно, заявил в интервью Украина.ру генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин
2022-07-21T05:00
2022-07-21T05:00
россия
сша
иран
турция
цру
америка
война
азербайджан
новости
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По словам эксперта, в Армению приезжал глава ЦРУ, и Россия увидела, что нужно что-то делать, не дай бог, втянут в какие-то активности Турцию, а единственный способ России укрепиться или сдержать – договорится с Ираном. А тут, возможно, пришла какая-то оперативная информация, что там что-то готовится, вот и решили, видимо, ускорить процесс блокирования или партнерства с Тегераном, отметил Лепехин.Турция тоже везде посылает своих представителей, возможно, играет в свою игру, но в этот раз у нее не выйдет, добавил Лепехин.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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россия, сша, иран, турция, цру, америка, война, азербайджан, новости

"Затевается комбинация": эксперт сказал, где США могут открыть второй фронт против РФ

05:00 21.07.2022
 
© Фото : Fry1989
- РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : Fry1989
Читать в
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал заявление о том, что российские миротворцы не выполняют свои обязательства, это тревожно, заявил в интервью Украина.ру генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин
По словам эксперта, в Армению приезжал глава ЦРУ, и Россия увидела, что нужно что-то делать, не дай бог, втянут в какие-то активности Турцию, а единственный способ России укрепиться или сдержать – договорится с Ираном. А тут, возможно, пришла какая-то оперативная информация, что там что-то готовится, вот и решили, видимо, ускорить процесс блокирования или партнерства с Тегераном, отметил Лепехин.

Складывается очень сложная ситуация на Южном Кавказе. Несколько дней назад в Армению приезжал глава ЦРУ, это значит, что затевается новая комбинация, возможно, по созданию второго фронта для России, или дестабилизации там

Турция тоже везде посылает своих представителей, возможно, играет в свою игру, но в этот раз у нее не выйдет, добавил Лепехин.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
РоссияСШАИранТурцияЦРУАмерикавойнаАзербайджанНовости
 
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