https://ukraina.ru/20220720/1036666602.html

Есть ли на Украине свой "король-комсомолец"? Украинская элита на политическом распутье

Есть ли на Украине свой "король-комсомолец"? Украинская элита на политическом распутье - 20.07.2022 Украина.ру

Есть ли на Украине свой "король-комсомолец"? Украинская элита на политическом распутье

Отставки глав СБУ и ГПУ Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой, которые на ура прошли в Верховной Раде, — это, по мнению наблюдательных обозревателей, лишь начало... Украина.ру, 20.07.2022

2022-07-20T09:25

2022-07-20T09:25

2022-07-20T10:28

колонка

мнение

украина

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Отставки глав СБУ и ГПУ Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой, которые на ура прошли в Верховной Раде, — это, по мнению наблюдательных обозревателей, лишь начало нового этапа в жизни тех, кого можно сейчас назвать правящей элитой Украины. Выбор у нее небольшой: либо дальше превращаться в покорную и бессловесную неоколониальную администрацию, либо попытаться сыграть свою самостоятельную роль.А вот путей поведения в сложившейся ситуации три: сгрудиться вокруг президента Владимира Зеленского, пасть жертвой зачистки или найти новые ориентиры. Причем двигаться по ним украинские, не побоюсь этого смешного слова применительно к Украине, элитарии могут параллельно: делать первое, думать о третьем, а пасть жертвой второго. То есть кучковаться под Зеленским, при этом сидеть на измене и пасть жертвой дальнейших зачисток.Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия предложил всем не пугаться отставок и идти по самому простому первому пути – под крыло к Зеленскому, за которым, по общему мнению, все еще стоят кураторы из коллективного Запада, в первую очередь США и Великобритании. Во всяком случае Зеленский и оставшиеся ему верными зелебобики на это искренне надеются. "Прошу не вестись на слухи, запускаемые из-за кадровых ротаций в исполнительной власти", -- написал он в своем Telegram-канале. Он предположил, что Венедиктова найдет себя на дипломатической ниве. Например, подсказали журналисты, послом Украины в Швейцарии. Ну, там, где к деньгам поближе.А дальнейшая концентрация элит вокруг главы государства случится, когда отставленный Баканов станет послом Украины в Италии, где у него есть работающая фирма, на которую, по информации шутников из СМИ, записаны многие активы семьи Зеленских. Туда, на теплое место от всех треволнений "на Родинке", Баканов якобы и отправился за день до начала спецвоенной операции (СВО) России на Украине, но был отловлен вместе с еще одним предусмотрительным беглецом, генералом СБУ Андреем Наумовым и возвращен в родные пенаты на службу.Зеленский в сердцах и по запаре "почистил" генералов-предателей, но друга детства Ваню не тронул. Теперь карающая десница якобы настигла и его. Но карающая ли? – вот в чем вопрос. Может, Зеленский просто готовит запасной аэродром, где закадычный и много знающий дружбан из СБУ и начертит сигнальные огни на посадочной полосе для бегства с Украины?Решительными отставками, подержанными в Раде, Зеленский действительно резко сузил кадры вокруг себя. Теперь, по общему мнению, главенствующей группировкой в стране стали люди главы Офиса президента (ОПУ) Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова со всякими там Михаилами Подоляками и Алексеями Арестовичами в медиафронтменах и говорящих головах. Плюс примкнувший к ним секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ) Алексей Данилов, у которого нет иного пути, кроме как с Зеленским до его победы. Данилов так долго служил жестоким инструментом зачисток всех, кто угрожал власти президента, что останься он без покровительства или даже без должности – его порвут мстительные враги, как Тузик грелку.Зеленский с ближайшим окружением действительно до последних отставок зачистил и оставил не у дел в качестве бессмысленных и вечных лузеров практически всех, кто мог бы ему угрожать: нивелировал старые политические элиты, придавил всевозможную и разношерстную оппозицию, практически поставил под контроль и начал "обезжиривать" всех более-менее видных олигархов, многажды сменил региональные элиты, поставил под контроль силовыми методами чиновничий аппарат, для которого отставки – это конец безбедной жизни.Единственные, кто сегодня как бы противостоит Зеленскому, -- это военные во главе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Трогать его Зеленский пока опасается, чтобы, похоже, не вызвать сопротивления в армии, ведущей боевые действия, и поползновений сменить его госпереворотом и передачей власти военной хунте. Да и то такой вариант развития событий вполне может быть лишь домыслами журналистов и политтехнологов, которые таким образом просто сдерживают и пугают зелебобиков. Или является элементарным балансированием сил на Украине, которое выгодно западным кураторам, таким образом выстраивающих баланс сдержек и противовесов, натравливая одних на других. Как пауков в банке или змей в террариуме единомышленников поневоле.Зеленский, судя по его планам и заявлениям, готов к двум вещам: к войне с Россией до победного конца, за что он надеется на поддержку Запада, и к дальнейшему креплению своей власти путем ее узурпации и зачисток остатков недовольных. Тех же военных Залужного. Перед Западом он уже отчитался: по его данным, Украина стремительно и повсеместно побеждает и уже даже отвоевала у России 1028 населенных пунктов, ранее занятых "оккупантами".Остался, правда, еще 2621 такой пункт, но это, по Зеленскому, ерунда: если Запад даст еще оружия, то силы СВО очухаются только под Москвой. Во всяком случае, и сам Зеленский, и его глава МИД Дмитрий Кулеба, и даже армейский блок (министр обороны Алексей Резников и тот же Залужный) говорят, что пойдут на мирные переговоры с Россией только в случае военного поражения последней. А Резников и Залужный еще и убеждают, что Запад в лице министра обороны США Ллойда Остина и начальника Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли уже пообещали новые потоки вооружения, которые одобрит "Рамштайн-4" -- новая встреча министров обороны стран НАТО, анонсированная на 20 июля сего года в режиме онлайн.А вот дальнейший вал репрессий Зеленский хочет провести под видом борьбы с коллаборантами — изменниками Родины. Поскольку понятие "коллаборация" и "коллаборанты" не обозначены ни в одном из законов Украины, то под это дело можно подвести кого угодно, под каким угодно поводом "сшить" нужное дело и убрать подальше с глаз и в кутузку любого.За нерешительность в этом деле, говорят, и пострадали означенные выше Баканов и Венедиктова. Первый -- мало ловил и разоблачал, вторая -- мало сажала. В генпрокуратуре, по слухам, скопилось более 12 тысяч дел, которые нужно было задействовать в борьбе с коллаборантами, посадить их и тем самым сгрудить ряды вокруг борца-президента. Теперь, с новыми назначениями, дела должны пойти быстрее. Уже даже площадка для обкатки новых подходов избрана – близкий к фронту Николаев. Не зря же губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что город может быть закрыт на несколько дней для проведения специальной операции по выявлению именно коллаборантов, которые сдают секреты врагу. "Мы хотим это пресечь на корню. Город закроем на несколько дней, пойдем по домам и отработаем тех нехороших людей", -- пообещал он. И как говорится, лиха беда – начало. Получится в Николаеве – получится и по всей Украине. Может быть, именно поэтому Венедиктова и писала, что работа в ГПУ для нее была "вызов, шанс, урок, кровь, пот". Кровь и слезы невинных она забыла упомянуть…Короче, интересные, сложные и запутанные процессы могут получить продолжение на Украине. И у Зеленского, и у тех, кто, возможно, хочет ему противостоять и что-либо изменить, есть два пути: либо с Западом, либо от него. На Западе там все ясно: или с США и Великобританией вместе, или с кем-либо из этих игроков поодиночке, или с Европой, если та захочет и сможет играть самостоятельную роль. Потому что отношение к Украине и ее использованию в элитах этих стран разнится: кто-то ставит на Зеленского и Ермака, кто-то готов сворачивать использование Украины, как бездумного тарана против России, и договариваться с Москвой о сотрудничестве против Китая.Даже в США не все довольны возвышением того же Ермака, и конгрессвумен, член Палаты представителей США Виктория Спартц повела атаку на его понижение обвинениями в "работе на Москву". И что стоит за этими эскападами, пока до конца не ясно никому. А это вольно или невольно бьет по монолиту власти Зеленского и открывает возможности перед его конкурентами. Теми же военными Залужного и возможной военной хунтой вместо зелебобиков.И остаются еще, конечно же, "материковая" Европа, которой как-то нужно выбираться или до конца становиться заложницей англосаксов в этой игре на Украине с непредвиденным концом. И, возможно, нулевой для Европы ставкой. И Россия, которая не собирается проигрывать Украине и – тем более – отказываться от первоначальных задач СВО. Они объективно заинтересованы в том, чтобы ситуация на Украине не длилась и не разоряла эту страну и не разводила окончательно российско-европейские отношения в угоду англосаксов.И европейцы, и россияне в одинаковой мере, но по разным соображениям заинтересованы в снижении эскалации на Украине и в ее капитуляции и изменении векторов развития. Именно для этого президент России Владимир Путин давным-давно предложил украинским военным: "Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей и ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве, и взяла в заложники весь украинский народ".И Европа, и Россия объективно заинтересованы в том, чтобы на Украине появился свой "король-комсомолец", который бы резко сменил курс развития страны и поменял ее союзников. Как это сделал в 1944 году король Румынии Михай I, который арестовал фашистского диктатора Иона Антонеску, вывел страну из союза с Германией и повернул румынские войска против Адольфа Гитлера, став самым молодым кавалером высшего советского Ордена Победы.Живущая во Франции российский политолог Татьяна Становая по заказу Фонда Карнеги даже уже наметала и "вскрыла" очередной "ХПП" (хитрый план Путина и Кремля), который якобы состоит из трех пунктов: а) территориальные приобретения в освобожденной в результате СВО Украине; б) принуждение украинского режима к капитуляции на российских условиях; в) договоренности с "хорошим" Западом – теми, кто там прагматично не хочет зубодробительной конфронтации с Россией. И что если это, по мнению многих, не желаемое, выдаваемое за действительное, а просто желаемое. И желательное. В том числе, и на Западе, в Европе.Вопрос лишь в одном: есть ли на Украине такой "король-комсомолец"? Или генерал? Во всяком случае, это по-любому приблизило бы мир.

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https://ukraina.ru/20220719/1036657300.html

https://ukraina.ru/20220719/1036657421.html

https://ukraina.ru/20220408/1033727414.html

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