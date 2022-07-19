https://ukraina.ru/20220719/1036645551.html
Это крайняя мера. Военный эксперт о том, что будет, если в России объявят мобилизацию
Это крайняя мера. Военный эксперт о том, что будет, если в России объявят мобилизацию - 19.07.2022 Украина.ру
Это крайняя мера. Военный эксперт о том, что будет, если в России объявят мобилизацию
Объявление Россией войны Украине нужно рассматривать как крайнюю меру в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных городов. А принятие решение по мобилизации в России нужно смотреть по ситуации. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-07-19T16:15
2022-07-19T16:15
2022-07-19T16:15
новости
россия
мобилизация
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Ранее опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян (72%) скорее поддерживают проведение специальной военной операции на Украине, 17% - скорее не поддерживают, 11% затрудняются с ответом.Понятно, что не все решения военно-политического руководства поддерживаются обществом. Но это как работа хирурга. Иногда надо причинить человеку боль, чтобы спасти ему жизнь, пояснил специалист.Сейчас на Украине идет борьба за сохранение суверенитета не Украины, а Российской Федерации. А когда стоит вопрос о существовании России как таковой, могут быть приняты любые меры для спасения нашего государства, которые могут обеспечить мирную жизнь российского народа, уверен он.Речь идет о сохранении жизни нашего государства. И в этих условиях должны быть приняты любые меры, чтобы сохранить его. Потому что безнаказанность способствует новым преступлениям киевского режима, заключил собеседник издания.
https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, мобилизация
Это крайняя мера. Военный эксперт о том, что будет, если в России объявят мобилизацию
Объявление Россией войны Украине нужно рассматривать как крайнюю меру в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных городов. А принятие решение по мобилизации в России нужно смотреть по ситуации. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян (72%) скорее поддерживают проведение специальной военной операции на Украине, 17% - скорее не поддерживают, 11% затрудняются с ответом.
Понятно, что не все решения военно-политического руководства поддерживаются обществом. Но это как работа хирурга. Иногда надо причинить человеку боль, чтобы спасти ему жизнь, пояснил специалист.
Сейчас на Украине идет борьба за сохранение суверенитета не Украины, а Российской Федерации. А когда стоит вопрос о существовании России как таковой, могут быть приняты любые меры для спасения нашего государства, которые могут обеспечить мирную жизнь российского народа, уверен он.
"Если кто-то не хочет служить в армии, то его надо отправить жить в Белгородскую, Курскую или Брянскую области, которые находятся под постоянным обстрелом. Почему люди там должны жить под обстрелом, пока другие чем-то там возмущаются? Они должны жить в равных условиях. Мне приходилось бывать в Афганистане. Я видел, как там живут люди. А то у меня ощущение такое, что они живут как на луне. Идет война, а они думают, как бы сохранить свою хорошую жизнь. Но если России не будет, никакой хорошей жизни точно не будет. Они этого не понимают", - подчеркнул Евсеев.
Речь идет о сохранении жизни нашего государства. И в этих условиях должны быть приняты любые меры, чтобы сохранить его. Потому что безнаказанность способствует новым преступлениям киевского режима, заключил собеседник издания.