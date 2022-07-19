https://ukraina.ru/20220719/1036645551.html

Это крайняя мера. Военный эксперт о том, что будет, если в России объявят мобилизацию

Это крайняя мера. Военный эксперт о том, что будет, если в России объявят мобилизацию - 19.07.2022 Украина.ру

Это крайняя мера. Военный эксперт о том, что будет, если в России объявят мобилизацию

Объявление Россией войны Украине нужно рассматривать как крайнюю меру в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных городов. А принятие решение по мобилизации в России нужно смотреть по ситуации. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-07-19T16:15

2022-07-19T16:15

2022-07-19T16:15

новости

россия

мобилизация

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Ранее опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян (72%) скорее поддерживают проведение специальной военной операции на Украине, 17% - скорее не поддерживают, 11% затрудняются с ответом.Понятно, что не все решения военно-политического руководства поддерживаются обществом. Но это как работа хирурга. Иногда надо причинить человеку боль, чтобы спасти ему жизнь, пояснил специалист.Сейчас на Украине идет борьба за сохранение суверенитета не Украины, а Российской Федерации. А когда стоит вопрос о существовании России как таковой, могут быть приняты любые меры для спасения нашего государства, которые могут обеспечить мирную жизнь российского народа, уверен он.Речь идет о сохранении жизни нашего государства. И в этих условиях должны быть приняты любые меры, чтобы сохранить его. Потому что безнаказанность способствует новым преступлениям киевского режима, заключил собеседник издания.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, мобилизация