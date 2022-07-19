https://ukraina.ru/20220719/1036545337.html

Жарихин рассказал, почему на Украине происходит утечка данных в сторону России

Жарихин рассказал, почему на Украине происходит утечка данных в сторону России - 19.07.2022 Украина.ру

Жарихин рассказал, почему на Украине происходит утечка данных в сторону России

Смена руководителей силовых ведомств не поможет Владимиру Зеленскому покончить с утечкой информации в сторону России, потому что его окружение понимает, чем кончится дело для властей Киева, сказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью Украина.ру

2022-07-19T07:30

2022-07-19T07:30

2022-07-19T07:30

новости

украина

зеленский

владимир жарихин

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Ранее Владимир Зеленский отстранил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Украинский президент рассказал, что побывал на фронте и по итогам поездки принял кадровые решения по сотрудникам правоохранительных органов.По его словам, представители ведомств серьезно скомпрометировали себя контактами с российскими спецслужбами и переходами на сторону России.По его мнению, чем дальше, тем большее количество людей в окружении Зеленского будут "ориентироваться", потому что они понимают, чем кончится дело для нынешней украинской власти.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220718/1036535650.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, зеленский, владимир жарихин