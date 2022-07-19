https://ukraina.ru/20220719/1036545337.html
Жарихин рассказал, почему на Украине происходит утечка данных в сторону России
Жарихин рассказал, почему на Украине происходит утечка данных в сторону России - 19.07.2022 Украина.ру
Жарихин рассказал, почему на Украине происходит утечка данных в сторону России
Смена руководителей силовых ведомств не поможет Владимиру Зеленскому покончить с утечкой информации в сторону России, потому что его окружение понимает, чем кончится дело для властей Киева, сказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью Украина.ру
2022-07-19T07:30
2022-07-19T07:30
2022-07-19T07:30
новости
украина
зеленский
владимир жарихин
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Ранее Владимир Зеленский отстранил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Украинский президент рассказал, что побывал на фронте и по итогам поездки принял кадровые решения по сотрудникам правоохранительных органов.По его словам, представители ведомств серьезно скомпрометировали себя контактами с российскими спецслужбами и переходами на сторону России.По его мнению, чем дальше, тем большее количество людей в окружении Зеленского будут "ориентироваться", потому что они понимают, чем кончится дело для нынешней украинской власти.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220718/1036535650.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, зеленский, владимир жарихин
Жарихин рассказал, почему на Украине происходит утечка данных в сторону России
Смена руководителей силовых ведомств не поможет Владимиру Зеленскому покончить с утечкой информации в сторону России, потому что его окружение понимает, чем кончится дело для властей Киева, сказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью Украина.ру
Ранее Владимир Зеленский отстранил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Украинский президент рассказал, что побывал на фронте и по итогам поездки принял кадровые решения по сотрудникам правоохранительных органов.
По его словам, представители ведомств серьезно скомпрометировали себя контактами с российскими спецслужбами и переходами на сторону России.
Проблема в том, что, учитывая нравы украинского политикума, этих Зеленский снесет, а утечка будет продолжаться в возрастающих масштабах. В этой среде принято говорить, что предать – это не продаться, а вовремя сориентироваться.
Владимир Жарихин
Замдиректора Института стран СНГ
По его мнению, чем дальше, тем большее количество людей в окружении Зеленского будут "ориентироваться", потому что они понимают, чем кончится дело для нынешней украинской власти.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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