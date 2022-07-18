https://ukraina.ru/20220718/1036531626.html
Владимир Жарихин: Окружение Зеленского не предает президента, а "ориентируется"
Владимир Жарихин: Окружение Зеленского не предает президента, а "ориентируется" - 18.07.2022 Украина.ру
Владимир Жарихин: Окружение Зеленского не предает президента, а "ориентируется"
Смена руководителей силовых ведомств не поможет Зеленскому покончить с утечкой информации в сторону России, потому что его окружение понимает, чем кончится дело Украина.ру, 18.07.2022
2022-07-18T13:00
2022-07-18T13:00
2022-07-18T13:40
владимир зеленский
интервью
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Смена руководителей силовых ведомств не поможет Зеленскому покончить с утечкой информации в сторону России, потому что его окружение понимает, чем кончится дело для киевского режима, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Владимир Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Украинский президент рассказал, что побывал на фронте и по итогам поездки принял кадровые решения по сотрудникам правоохранительных органов. По его словам, представители ведомств серьезно скомпрометировали себя контактами с российскими спецслужбами и переходами на сторону России.Комментарий Владимира Жарихина:— Зеленский видит, что информация из его окружения течет и течет в сторону России. Вроде бы виноват в этом Баканов, потому что он должен был следить за этим потоком, но считать, что утечка исходит именно от Баканова, все же нельзя. Это еще надо доказать. Да, Баканов в этом перед Зеленским виноват, но вряд ли он мог бы что-то с этим сделать, учитывая уже сложившиеся традиции украинского политикума, в котором никакая информация долго не держится, а любая конфиденциальная информация просто имеет свою цену.Обвинять друга детства в том, что он предатель родины – это уже явно работа на публику. Потому что возникает вопрос, как же ты такую змею на груди пригрел. То же самое касается Венедиктовой. Зеленский — и дитя, и сам формирователь пиара. А это удобный предмет для обвинения, что, мол, независимо от того, что она дочка генерала или он друг детства, мы ради защиты страны и ради борьбы с утечкой информации мы всех подведем под монастырь.Проблема в том, что, учитывая нравы украинского политикума, этих Зеленский снесет, а утечка будет продолжаться в возрастающих масштабах. В этой среде принято говорить, что предать – это не продаться, а вовремя сориентироваться. Поэтому чем дальше, тем большее количество людей в его окружении будут "ориентироваться", потому что они понимают, чем кончится дело для нынешней украинской власти.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, интервью
Смена руководителей силовых ведомств не поможет Зеленскому покончить с утечкой информации в сторону России, потому что его окружение понимает, чем кончится дело для киевского режима, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее Владимир Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Украинский президент рассказал, что побывал на фронте и по итогам поездки принял кадровые решения по сотрудникам правоохранительных органов. По его словам, представители ведомств серьезно скомпрометировали себя контактами с российскими спецслужбами и переходами на сторону России.
Комментарий Владимира Жарихина:
— Зеленский видит, что информация из его окружения течет и течет в сторону России. Вроде бы виноват в этом Баканов, потому что он должен был следить за этим потоком, но считать, что утечка исходит именно от Баканова, все же нельзя. Это еще надо доказать. Да, Баканов в этом перед Зеленским виноват, но вряд ли он мог бы что-то с этим сделать, учитывая уже сложившиеся традиции украинского политикума, в котором никакая информация долго не держится, а любая конфиденциальная информация просто имеет свою цену.
Обвинять друга детства в том, что он предатель родины – это уже явно работа на публику. Потому что возникает вопрос, как же ты такую змею на груди пригрел. То же самое касается Венедиктовой. Зеленский — и дитя, и сам формирователь пиара. А это удобный предмет для обвинения, что, мол, независимо от того, что она дочка генерала или он друг детства, мы ради защиты страны и ради борьбы с утечкой информации мы всех подведем под монастырь.
Проблема в том, что, учитывая нравы украинского политикума, этих Зеленский снесет, а утечка будет продолжаться в возрастающих масштабах. В этой среде принято говорить, что предать – это не продаться, а вовремя сориентироваться. Поэтому чем дальше, тем большее количество людей в его окружении будут "ориентироваться", потому что они понимают, чем кончится дело для нынешней украинской власти.