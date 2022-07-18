Стало известно, кто командует войсками РФ на Украине
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Стало известно, кто командует российской группой войск "Восток" на Украине
Стало известно, кто командует войсками РФ на Украине
Стало известно, кто командует российской группой войск "Восток" на Украине
В Минобороны РФ 18 июля впервые с начала спецоперации назвали имя командующего российской группы войск "Восток", которая действует в Донбассе. Это генерал-лейтенант Рустам Мурадов
2022-07-18T11:21
2022-07-18T11:21
новости
украина
командующие
войска
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минобороны рф
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Его имя впервые прозвучало в заявлении ведомства о том, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток".В 2016 году Мурадов представлял Россию в СЦКК по Донбассу. После этого его назначили военным советником в Сирии. С 2018 года он был заместителем командующего войсками Южного военного округа, а с ноября 2020-го по сентябрь 2021 года он руководил контингентом миротворческих сил РФ в Нагорном Карабахе.
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новости, украина, командующие, войска, россия, минобороны рф

Стало известно, кто командует российской группой войск "Восток" на Украине

11:21 18.07.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкРустам Мурадов
Рустам Мурадов
© Sputnik
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В Минобороны РФ 18 июля впервые с начала спецоперации назвали имя командующего российской группы войск "Восток", которая действует в Донбассе. Это генерал-лейтенант Рустам Мурадов
Его имя впервые прозвучало в заявлении ведомства о том, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток".
"На командном пункте командующий группировки "Восток" генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности", - говорится в сообщении.
В 2016 году Мурадов представлял Россию в СЦКК по Донбассу. После этого его назначили военным советником в Сирии.
С 2018 года он был заместителем командующего войсками Южного военного округа, а с ноября 2020-го по сентябрь 2021 года он руководил контингентом миротворческих сил РФ в Нагорном Карабахе.
Министр обороны РФ С. Шойгу проинспектировал российскую группировку Восток
10:00Спецоперация
Шойгу отдал новый приказ группировке российских войск на УкраинеВ понедельник 18 июля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал группировку "Восток" и отдал приказ о приоритетных задачах, сообщает Минобороны РФ
 
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