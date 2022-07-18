https://ukraina.ru/20220718/1036531121.html

Стало известно, кто командует российской группой войск "Восток" на Украине

Стало известно, кто командует войсками РФ на Украине

Стало известно, кто командует российской группой войск "Восток" на Украине

В Минобороны РФ 18 июля впервые с начала спецоперации назвали имя командующего российской группы войск "Восток", которая действует в Донбассе. Это генерал-лейтенант Рустам Мурадов

2022-07-18T11:21

2022-07-18T11:21

2022-07-18T11:21

новости

украина

командующие

войска

россия

минобороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036529680_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_06017a8f0ff7b13c483c27987a7acadb.jpg

Его имя впервые прозвучало в заявлении ведомства о том, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток".В 2016 году Мурадов представлял Россию в СЦКК по Донбассу. После этого его назначили военным советником в Сирии. С 2018 года он был заместителем командующего войсками Южного военного округа, а с ноября 2020-го по сентябрь 2021 года он руководил контингентом миротворческих сил РФ в Нагорном Карабахе.

https://ukraina.ru/20220718/1036526235.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, командующие, войска, россия, минобороны рф