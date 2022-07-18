https://ukraina.ru/20220718/1036531121.html
Стало известно, кто командует российской группой войск "Восток" на Украине
Стало известно, кто командует войсками РФ на Украине
Стало известно, кто командует российской группой войск "Восток" на Украине
В Минобороны РФ 18 июля впервые с начала спецоперации назвали имя командующего российской группы войск "Восток", которая действует в Донбассе. Это генерал-лейтенант Рустам Мурадов
2022-07-18T11:21
2022-07-18T11:21
2022-07-18T11:21
новости
украина
командующие
войска
россия
минобороны рф
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Его имя впервые прозвучало в заявлении ведомства о том, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток".В 2016 году Мурадов представлял Россию в СЦКК по Донбассу. После этого его назначили военным советником в Сирии. С 2018 года он был заместителем командующего войсками Южного военного округа, а с ноября 2020-го по сентябрь 2021 года он руководил контингентом миротворческих сил РФ в Нагорном Карабахе.
https://ukraina.ru/20220718/1036526235.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, командующие, войска, россия, минобороны рф
Стало известно, кто командует российской группой войск "Восток" на Украине
В Минобороны РФ 18 июля впервые с начала спецоперации назвали имя командующего российской группы войск "Восток", которая действует в Донбассе. Это генерал-лейтенант Рустам Мурадов