"Готовьте белые флаги": Кадыров объявил о завершении формирования батальонов "Ахмат"

Мы и дальше готовы по приказу идти вперед, с легкостью забрать Киев и страны НАТО. Нашим подразделениям, закаленным в настоящих боях, не сможет противостоять никакая армия мира. У нас есть опыт, арсенал, вера, патриотизм, идея и правда! Запад еще не понимает, насколько мы сильны... Воевать с Россией - это не голливудские боевики снимать. Готовьте белые флаги! Мы еще даже всерьез ничего не начинали!