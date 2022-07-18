"Готовьте белые флаги": Кадыров объявил о завершении формирования батальонов "Ахмат"
08:10 18.07.2022 (обновлено: 08:27 18.07.2022)
© Пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что все четыре созданных в регионе батальона "Ахмат" полностью укомплектованы. Соответствующий пост появился на его странице 18 июля
Кадыров объявил, что полк специального назначения "Север-Ахмат" имени Героя России Ахмата Кадырова укомплектован бойцами, имеющими опыт боевых действий в Сирии и на Украине. Это – четвертая по счету структура, сформированная в Чечне, ранее были укомплектованы батальоны "Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат".
Мы и дальше готовы по приказу идти вперед, с легкостью забрать Киев и страны НАТО. Нашим подразделениям, закаленным в настоящих боях, не сможет противостоять никакая армия мира. У нас есть опыт, арсенал, вера, патриотизм, идея и правда! Запад еще не понимает, насколько мы сильны... Воевать с Россией - это не голливудские боевики снимать. Готовьте белые флаги! Мы еще даже всерьез ничего не начинали!