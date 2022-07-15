https://ukraina.ru/20220715/1036416785.html
Михеев рассказал, что можно противопоставить украинскому террору
Михеев рассказал, что можно противопоставить украинскому террору - 15.07.2022 Украина.ру
Михеев рассказал, что можно противопоставить украинскому террору
Удары по Новой Каховке, Энергодару, городам Донбасса – государственный терроризм которому можно противопоставить только силу, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Михеев
2022-07-15T05:15
2022-07-15T05:15
2022-07-15T05:15
новости
терроризм
эксперт
новая каховка
энергодар
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Он отметил, что не уверен в технических аспектах противостояния киевскому терроризму, но считает, что нужно усиливать работу ПВО и отодвигать украинские войска на запад.Михеев подчеркнул, что киевской власти не жалко собственных граждан и удары наносятся именно по ним.Полный текст интервью читайте здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, терроризм, эксперт, новая каховка, энергодар
Михеев рассказал, что можно противопоставить украинскому террору
Удары по Новой Каховке, Энергодару, городам Донбасса – государственный терроризм которому можно противопоставить только силу, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Михеев
Он отметил, что не уверен в технических аспектах противостояния киевскому терроризму, но считает, что нужно усиливать работу ПВО и отодвигать украинские войска на запад.
Терроризму можно противопоставить только силу. Силу и уничтожение в данном случае – других вариантов нет.
Михеев подчеркнул, что киевской власти не жалко собственных граждан и удары наносятся именно по ним.
Полный текст интервью читайте здесь
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