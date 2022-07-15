https://ukraina.ru/20220715/1036416785.html

Михеев рассказал, что можно противопоставить украинскому террору

Михеев рассказал, что можно противопоставить украинскому террору - 15.07.2022 Украина.ру

Михеев рассказал, что можно противопоставить украинскому террору

Удары по Новой Каховке, Энергодару, городам Донбасса – государственный терроризм которому можно противопоставить только силу, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Михеев

2022-07-15T05:15

2022-07-15T05:15

2022-07-15T05:15

новости

терроризм

эксперт

новая каховка

энергодар

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Он отметил, что не уверен в технических аспектах противостояния киевскому терроризму, но считает, что нужно усиливать работу ПВО и отодвигать украинские войска на запад.Михеев подчеркнул, что киевской власти не жалко собственных граждан и удары наносятся именно по ним.Полный текст интервью читайте здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, терроризм, эксперт, новая каховка, энергодар