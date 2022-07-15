Михеев рассказал, что можно противопоставить украинскому террору - 15.07.2022 Украина.ру
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Михеев рассказал, что можно противопоставить украинскому террору
Михеев рассказал, что можно противопоставить украинскому террору - 15.07.2022 Украина.ру
Михеев рассказал, что можно противопоставить украинскому террору
Удары по Новой Каховке, Энергодару, городам Донбасса – государственный терроризм которому можно противопоставить только силу, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Михеев
2022-07-15T05:15
2022-07-15T05:15
новости
терроризм
эксперт
новая каховка
энергодар
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Он отметил, что не уверен в технических аспектах противостояния киевскому терроризму, но считает, что нужно усиливать работу ПВО и отодвигать украинские войска на запад.Михеев подчеркнул, что киевской власти не жалко собственных граждан и удары наносятся именно по ним.Полный текст интервью читайте здесь.
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Новости
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новости, терроризм, эксперт, новая каховка, энергодар

Михеев рассказал, что можно противопоставить украинскому террору

05:15 15.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново КаховскийНовая Каховка обстрел ВСУ
Новая Каховка обстрел ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново Каховский
Читать в
Удары по Новой Каховке, Энергодару, городам Донбасса – государственный терроризм которому можно противопоставить только силу, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Михеев
Он отметил, что не уверен в технических аспектах противостояния киевскому терроризму, но считает, что нужно усиливать работу ПВО и отодвигать украинские войска на запад.

Терроризму можно противопоставить только силу. Силу и уничтожение в данном случае – других вариантов нет.

Сергей Михеев
Сергей Михеев
Политолог
Михеев подчеркнул, что киевской власти не жалко собственных граждан и удары наносятся именно по ним.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
НовоститерроризмэкспертНовая КаховкаЭнергодар
 
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