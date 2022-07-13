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"России придется решать эти проблемы": эксперт о последствиях низкого урожая зерновых

"России придется решать эти проблемы": эксперт о последствиях низкого урожая зерновых - 13.07.2022 Украина.ру

"России придется решать эти проблемы": эксперт о последствиях низкого урожая зерновых

Глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан рассказал в интервью изданию Украина.ру, что прогнозы урожая пшеницы в этом году неутешительные. Он считает, что решение продовольственных проблем снова ляжет на плечи российских аграриев

2022-07-13T05:00

2022-07-13T05:00

2022-07-13T14:10

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зерно

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Прогнозы же на следующий урожай плохие, напоминает Иван Лизан. Часть посевных площадей потеряна, соответственно будет потеряна и часть урожая. Дефицит, по прогнозам аналитиков, ожидается и по пшенице, и по подсолнечному маслу — урожай будет наполовину хуже.Кроме того, по его мнению, необходимо будет поддерживать тех аграриев, которые окажутся под влиянием России.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

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