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"России придется решать эти проблемы": эксперт о последствиях низкого урожая зерновых
"России придется решать эти проблемы": эксперт о последствиях низкого урожая зерновых - 13.07.2022 Украина.ру
"России придется решать эти проблемы": эксперт о последствиях низкого урожая зерновых
Глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан рассказал в интервью изданию Украина.ру, что прогнозы урожая пшеницы в этом году неутешительные. Он считает, что решение продовольственных проблем снова ляжет на плечи российских аграриев
2022-07-13T05:00
2022-07-13T05:00
2022-07-13T14:10
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зерно
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Прогнозы же на следующий урожай плохие, напоминает Иван Лизан. Часть посевных площадей потеряна, соответственно будет потеряна и часть урожая. Дефицит, по прогнозам аналитиков, ожидается и по пшенице, и по подсолнечному маслу — урожай будет наполовину хуже.Кроме того, по его мнению, необходимо будет поддерживать тех аграриев, которые окажутся под влиянием России.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерно
"России придется решать эти проблемы": эксперт о последствиях низкого урожая зерновых
05:00 13.07.2022 (обновлено: 14:10 13.07.2022)
Глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан рассказал в интервью изданию Украина.ру, что прогнозы урожая пшеницы в этом году неутешительные. Он считает, что решение продовольственных проблем снова ляжет на плечи российских аграриев