"России придется решать эти проблемы": эксперт о последствиях низкого урожая зерновых - 13.07.2022 Украина.ру
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"России придется решать эти проблемы": эксперт о последствиях низкого урожая зерновых
"России придется решать эти проблемы": эксперт о последствиях низкого урожая зерновых - 13.07.2022 Украина.ру
"России придется решать эти проблемы": эксперт о последствиях низкого урожая зерновых
Глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан рассказал в интервью изданию Украина.ру, что прогнозы урожая пшеницы в этом году неутешительные. Он считает, что решение продовольственных проблем снова ляжет на плечи российских аграриев
2022-07-13T05:00
2022-07-13T14:10
новости
зерно
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Прогнозы же на следующий урожай плохие, напоминает Иван Лизан. Часть посевных площадей потеряна, соответственно будет потеряна и часть урожая. Дефицит, по прогнозам аналитиков, ожидается и по пшенице, и по подсолнечному маслу — урожай будет наполовину хуже.Кроме того, по его мнению, необходимо будет поддерживать тех аграриев, которые окажутся под влиянием России.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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новости, зерно

"России придется решать эти проблемы": эксперт о последствиях низкого урожая зерновых

05:00 13.07.2022 (обновлено: 14:10 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредприятие "Мелитопольский элеватор"
Предприятие Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан рассказал в интервью изданию Украина.ру, что прогнозы урожая пшеницы в этом году неутешительные. Он считает, что решение продовольственных проблем снова ляжет на плечи российских аграриев
- РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 13:45
За минами в море. Африка просит украинское зерно, а Аваков обещает тяжелую зимуПрезидент Сенегала Маки Салл официально призвал Украину разминировать акваторию черноморских портов, чтобы возобновить экспорт зерна и обеспечить им жителей африканского континента
Прогнозы же на следующий урожай плохие, напоминает Иван Лизан. Часть посевных площадей потеряна, соответственно будет потеряна и часть урожая. Дефицит, по прогнозам аналитиков, ожидается и по пшенице, и по подсолнечному маслу — урожай будет наполовину хуже.
«Это означает, что России, помимо расширения ее зоны контроля, нужно будет решать несколько проблем. Во-первых, снабжать продовольствием жителей освобожденных регионов, потому что Киев их не будет снабжать продовольствием», — добавляет эксперт.
Кроме того, по его мнению, необходимо будет поддерживать тех аграриев, которые окажутся под влиянием России.
Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
 
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