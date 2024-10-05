https://ukraina.ru/20241005/1057889759.html

Топ 10 цитат Украины сегодня. Через три месяца "отрежут" Харьков и будет коллапс фронта

Топ 10 цитат Украины сегодня. Через три месяца "отрежут" Харьков и будет коллапс фронта - 05.10.2024 Украина.ру

Топ 10 цитат Украины сегодня. Через три месяца "отрежут" Харьков и будет коллапс фронта

Пять плацдармов: Сумы, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон. О чем говорили на этой неделе на Украине и что обсуждают в других странах? Какими прогнозами делятся украинские "лидеры мнений"? Что ждёт простой народ? Мы собрали подборку наиболее интересных цитат прошедшей недели.

2024-10-05T06:31

2024-10-05T06:31

2024-10-05T06:31

эксклюзив

украина

грузия

владимир зеленский

алексей арестович

джо байден

ес

вооруженные силы украины

офис президента

f-16

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Через три месяца "отрежут" ХарьковТаков прогноз известного в прошлом спикера Офиса президента Украины Алексея Арестовича.Нет уже ни президента Украины (Зеленский - нелегитимный по Конституции страны).Нет и Арестовича: ни в офисе, ни даже на Украине, он политэмигрант.Но он остаётся очень популярным спикером.Арестович предполагает не только "отрезание Харькова", но и полный разгром ВСУ:"Три месяца до коллапса фронта"Через три месяца ("два-три, три- четыре," как всегда у Арестовича) - будет, по его прогнозам, коллапс фронта."Противник начнёт стремительно продвигаться вглубь, отрезая Харьков, выходя к Полтаве, Днепру и Запорожью. Речь идёт о потере основных промышленных центров Украины".Основная причина такого угрожающего положения на фронте, по мнению Арестовича, - "отвратительная мобилизация" на Украине.Нет "мотивированной пехоты", сокрушается бывший спикер президента.Откуда ей взяться?На этот вопрос бывший спикер не отвечает, но и так понятно, что ниоткуда.Уже собираются призывать 20 и 25-летних. Мужчины возраста 50 и 60 лет показали себя не с лучшей стороны: бегут домой, ещё не доехав до фронта.Очевидно, что 20-летние будут бежать еще быстрее."Мотивированных" на Украине просто не осталось в принципе.Воюйте сами!Министр обороны Польши Косиняк-Камыш говорит о том же: "мотивированных" нет и за рубежом.С большой помпой было объявлено о наборе украинских граждан, которые находятся сейчас в Польше, в "Украинский легион".Но вопреки ожиданиям польских и украинских политиков, украинцы в легион не идут совсем. Набрали, кажется, шесть человек."Ожидали, что сформируют даже бригаду, но этого не произошло", - говорит Владислав Косиняк-Камыш.Это очень серьезное сообщение, которое показывает настоящую "мотивированность" украинского патриотического сегмента общества.Ведь это именно они кричат из-за рубежа: "вийна до перемоги!"Но сами в легион, как оказалось, - ни ногой!Украина не вступит в ЕСТот же самый Косиняк-Камыш сегодня говорит напрямую то, что не всегда готовы сказать польские чиновники высокого уровня:"Украина не вступит в ЕС. Я не дам своего согласия, если она не решит вопрос Волыни."При этом он оговаривается:"Я не меняю своего мнения, хотя вижу, что у президента Дуды оно другое."Учитывая отношение украинской власти к "вопросу Волыни", которое можно сформулировать коротко "никаких извинений" - Украина никогда не вступит в ЕС.А если вступит, кстати, то тут же его и развалит.Со склочной и высокомерной украинской манерой поведения "нам все должны" - ничего хорошего от этого вступления в ЕС не будет. Да это невозможно и по множеству других причин.Однако общество усиленно пичкают этим гипотетическим "ЕС и НАТО", уже лет 30 как.Польша же дождалась своего часа. Теперь "вопрос Волыни" будет обсуждаться всё больше.Миллионы избирателей - потомки погибших в ужасной резне - верны своему обещанию "никогда не забудем". И они тоже ждут, хотя бы захоронения своих близких.Если Украина на это решится, тут же станут известны подробности: как были убиты несчастные жертвы.Если не решится, в польском обществе будет всё равно разгораться костёр ненависти.В общем, Украина никогда не вступит в ЕС.Но это не самое худшее, что ждёт Украину.Худшее - это "мобилизация".Интервью Зеленского на "Фокс Ньюз"Зеленский дал интервью американскому телеканалу.И там Зеленский сказал прямым текстом то, что он на Украине, конечно же, не говорит."Ваши деньги останутся у вас", - заискивающе объяснил он американцам.То есть на Украину все эти "транши США" не попадут? Это, впрочем, и так было понятно всем, кроме "патриотов", которые радостно приветствовали новые баснословные миллиарды."Это очень хорошая сделка для вас," продолжал объяснять Зеленский зрителям в США: ведь погибают украинцы.Хорошо бы было показывать это интервью всем на Украине. И крутить бесконечно, чтобы все уже точно узнали настоящий "план победы" Зеленского.Вас спросить забыли!Но жители Украины не должны знать знаменитый "план победы" Зеленского.Об этом сказали его пресс- секретарь Никифоров и глава Офиса Ермак.Полностью с "планом победы" граждан Украины знакомить нельзя, он секретный.И парламент тоже не должен ничего знать. Ведь с Радой никто не советовался, прежде чем отправить "план" в США?Удивительно, почему ни один депутат и ни одна фракция не потребовали хотя бы глянуть на тот план.Или Рада - уже не орган управления?Всё очень секретноПри этом план знают: Камала Харрис, президент Байден, Дональд Трамп, их многочисленные советники.Страны G-7 знают, по словам Ермака.Это значит, что никакой секретности давно нет. Но украинцам знать, что собирается сделать Зеленский с их страной, не положено.Интересно, что такая же ситуация в США, план сегодняшней администрации США по Украине - секретный.Но там хотя бы Конгресс требует рассекретить план Байдена.Вообще ситуация анекдотичная, конечно, с одной стороны. И страшная - с другой."Новая жизнь" F-16Радостная (наверное) новость для патриотов Украины.Министр обороны Нидерландов снял с вооружения устаревшие истребители F-16. Теперь их отправят на Украину.Это же те самые, которые так ждали на Украине и на которые в очередной раз возлагали столько надежд!Они "получат новую жизнь" на Украине, сказал министр обороны Нидерландов.Производитель же этих самолётов обвиняет Данию и Нидерланды и пытается запретить их передачу Украине.Крайне плохо сказывается эксплуатация на Украине этого очередного "чудо оружия" на продажах в другие страны.Пять плацдармов: Сумы, Харьков, Днепр, Запорожье, ХерсонДепутат Рады Марьяна Безуглая привычно обвиняет руководство Вооруженных сил Украины в отвратительном руководстве.Она открыто призывает войска "укреплять горизонтальные связи".То есть, другими словами, не обращать внимания на командование.Потому что к осени - зиме Россия создаст плацдармы возле пяти городов. Это Сумы, Харьков, Херсон, Запорожье и Днепр.И это будет совсем другая ситуация на фронте. К зиме.Это те же самые три месяца, про которые говорит Арестович?Сибига изобличает слабость G-20Украину не зовут на заседание G-20 в Рио де Жанейро (пройдёт 18-19 ноября в Бразилии).Украина обиделась. Как это не зовут?Новый глава украинского МИД Сибига, решил надавить, в привычной для Украины хамской манере.Сибига:"Это было бы очень уместно, если бы президент Украины смог принять участие в саммите... Игнорирование этой символической даты (1000 дней войны) со стороны G-20 продемонстрирует слабость и нежелание решать глобальные проблемы ".Строго он как с G-20. Сам Сибига!Впрочем, это ещё хорошо, что он всех там ливерной колбасой не назвал.Высокий уровень "агрессивного выпрашивания" продемонстрировал дипломат."Пусть поучатся гостеприимству у грузин"А тем временем можно посмотреть, как отвечают США в Грузии. И никто ничего подобострастно не выпрашивает. Наоборот. Можно даже сказать, ставят на место.Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили предложил США "поучиться гостеприимству у грузинского народа".Дело в том, что на приём к президенту Байдену членов грузинской делегации в США сначала позвали, потом вычеркнули из списка."Это несерьёзно", - так оценил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе историю с приглашением.Грузинская делегация даже демонстративно, в полном составе, не хлопала Байдену после его "прощального" выступления в ООН.Отношения у Грузии и США всё хуже. США явно готовят "цветную революцию" на момент ближайших выборов в Грузии (26 октября).А Грузия последовательно принимает законы об иноагентах, о запрете пропаганды ЛГБТ*.И даже - акт высочайшего неповиновения - собираются сделать православие государственной религией страны.Есть не очень хорошие новости и для грузинских наемников, которые воюют на стороне Украины.Членов грузинского легиона на Украине будут лишать гражданства Грузии.Вот такой неожиданный итог для них.А Украина, конечно, могла бы чему-то поучиться у Грузии. В которой уже сказали, что отказ от "членства в ЕС" Грузию не очень расстроит.И связи есть. Нынешний мэр Тбилиси, а в прошлом футболист киевского "Динамо" Каха Каладзе, наверняка не откажется помочь.Но Украина с упорством продолжает верить в какие-то чудеса, "план победы", который никому не известен, в F 16, которые уже списали в Европе и в другие невероятные события.Три месяца, говорят Арестович и Безуглая? Посмотрим.О том, что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Страдания по Угледару и миссия смертников. Украинские военные и эксперты о ситуации на фронте"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, грузия, владимир зеленский, алексей арестович, джо байден, ес, вооруженные силы украины, офис президента, f-16, сша, харьков