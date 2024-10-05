Топ 10 цитат Украины сегодня. Через три месяца "отрежут" Харьков и будет коллапс фронта
Пять плацдармов: Сумы, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон. О чем говорили на этой неделе на Украине и что обсуждают в других странах? Какими прогнозами делятся украинские "лидеры мнений"? Что ждёт простой народ? Мы собрали подборку наиболее интересных цитат прошедшей недели.
Через три месяца "отрежут" Харьков
Таков прогноз известного в прошлом спикера Офиса президента Украины Алексея Арестовича.
Нет уже ни президента Украины (Зеленский - нелегитимный по Конституции страны).
Нет и Арестовича: ни в офисе, ни даже на Украине, он политэмигрант.
@arestovych / X
@arestovych / X
Но он остаётся очень популярным спикером.
Арестович предполагает не только "отрезание Харькова", но и полный разгром ВСУ:
"Три месяца до коллапса фронта"
Через три месяца ("два-три, три- четыре," как всегда у Арестовича) - будет, по его прогнозам, коллапс фронта.
"Противник начнёт стремительно продвигаться вглубь, отрезая Харьков, выходя к Полтаве, Днепру и Запорожью. Речь идёт о потере основных промышленных центров Украины".
Основная причина такого угрожающего положения на фронте, по мнению Арестовича, - "отвратительная мобилизация" на Украине.
Нет "мотивированной пехоты", сокрушается бывший спикер президента.
Откуда ей взяться?
На этот вопрос бывший спикер не отвечает, но и так понятно, что ниоткуда.
Уже собираются призывать 20 и 25-летних. Мужчины возраста 50 и 60 лет показали себя не с лучшей стороны: бегут домой, ещё не доехав до фронта.
Очевидно, что 20-летние будут бежать еще быстрее.
"Мотивированных" на Украине просто не осталось в принципе.
Воюйте сами!
Министр обороны Польши Косиняк-Камыш говорит о том же: "мотивированных" нет и за рубежом.
С большой помпой было объявлено о наборе украинских граждан, которые находятся сейчас в Польше, в "Украинский легион".
Но вопреки ожиданиям польских и украинских политиков, украинцы в легион не идут совсем. Набрали, кажется, шесть человек.
Dominika Zarzycka/Global Look Press, Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш
Dominika Zarzycka/Global Look Press, Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш
"Ожидали, что сформируют даже бригаду, но этого не произошло", - говорит Владислав Косиняк-Камыш.
Это очень серьезное сообщение, которое показывает настоящую "мотивированность" украинского патриотического сегмента общества.
Ведь это именно они кричат из-за рубежа: "вийна до перемоги!"
Но сами в легион, как оказалось, - ни ногой!
Украина не вступит в ЕС
Тот же самый Косиняк-Камыш сегодня говорит напрямую то, что не всегда готовы сказать польские чиновники высокого уровня:
"Украина не вступит в ЕС. Я не дам своего согласия, если она не решит вопрос Волыни."
При этом он оговаривается:
"Я не меняю своего мнения, хотя вижу, что у президента Дуды оно другое."
Учитывая отношение украинской власти к "вопросу Волыни", которое можно сформулировать коротко "никаких извинений" - Украина никогда не вступит в ЕС.
А если вступит, кстати, то тут же его и развалит.
Со склочной и высокомерной украинской манерой поведения "нам все должны" - ничего хорошего от этого вступления в ЕС не будет. Да это невозможно и по множеству других причин.
Однако общество усиленно пичкают этим гипотетическим "ЕС и НАТО", уже лет 30 как.
Польша же дождалась своего часа. Теперь "вопрос Волыни" будет обсуждаться всё больше.
Миллионы избирателей - потомки погибших в ужасной резне - верны своему обещанию "никогда не забудем". И они тоже ждут, хотя бы захоронения своих близких.
Если Украина на это решится, тут же станут известны подробности: как были убиты несчастные жертвы.
Если не решится, в польском обществе будет всё равно разгораться костёр ненависти.
В общем, Украина никогда не вступит в ЕС.
Но это не самое худшее, что ждёт Украину.
Худшее - это "мобилизация".
Интервью Зеленского на "Фокс Ньюз"
Зеленский дал интервью американскому телеканалу.
И там Зеленский сказал прямым текстом то, что он на Украине, конечно же, не говорит.
"Ваши деньги останутся у вас", - заискивающе объяснил он американцам.
Фото: EPA - ELTA, Владимир Зеленский
Фото: EPA - ELTA, Владимир Зеленский
То есть на Украину все эти "транши США" не попадут? Это, впрочем, и так было понятно всем, кроме "патриотов", которые радостно приветствовали новые баснословные миллиарды.
"Это очень хорошая сделка для вас," продолжал объяснять Зеленский зрителям в США: ведь погибают украинцы.
Хорошо бы было показывать это интервью всем на Украине. И крутить бесконечно, чтобы все уже точно узнали настоящий "план победы" Зеленского.
Вас спросить забыли!
Но жители Украины не должны знать знаменитый "план победы" Зеленского.
Об этом сказали его пресс- секретарь Никифоров и глава Офиса Ермак.
Полностью с "планом победы" граждан Украины знакомить нельзя, он секретный.
И парламент тоже не должен ничего знать. Ведь с Радой никто не советовался, прежде чем отправить "план" в США?
Удивительно, почему ни один депутат и ни одна фракция не потребовали хотя бы глянуть на тот план.
Или Рада - уже не орган управления?
Всё очень секретно
При этом план знают: Камала Харрис, президент Байден, Дональд Трамп, их многочисленные советники.
Страны G-7 знают, по словам Ермака.
Это значит, что никакой секретности давно нет. Но украинцам знать, что собирается сделать Зеленский с их страной, не положено.
Интересно, что такая же ситуация в США, план сегодняшней администрации США по Украине - секретный.
Но там хотя бы Конгресс требует рассекретить план Байдена.
Вообще ситуация анекдотичная, конечно, с одной стороны. И страшная - с другой.
"Новая жизнь" F-16
Радостная (наверное) новость для патриотов Украины.
Министр обороны Нидерландов снял с вооружения устаревшие истребители F-16. Теперь их отправят на Украину.
Это же те самые, которые так ждали на Украине и на которые в очередной раз возлагали столько надежд!
Они "получат новую жизнь" на Украине, сказал министр обороны Нидерландов.
Производитель же этих самолётов обвиняет Данию и Нидерланды и пытается запретить их передачу Украине.
Крайне плохо сказывается эксплуатация на Украине этого очередного "чудо оружия" на продажах в другие страны.
Пять плацдармов: Сумы, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон
Депутат Рады Марьяна Безуглая привычно обвиняет руководство Вооруженных сил Украины в отвратительном руководстве.
Она открыто призывает войска "укреплять горизонтальные связи".
Фото: Марьяна Безуглая / Getty images
Фото: Марьяна Безуглая / Getty images
То есть, другими словами, не обращать внимания на командование.
Потому что к осени - зиме Россия создаст плацдармы возле пяти городов. Это Сумы, Харьков, Херсон, Запорожье и Днепр.
И это будет совсем другая ситуация на фронте. К зиме.
Это те же самые три месяца, про которые говорит Арестович?
Сибига изобличает слабость G-20
Украину не зовут на заседание G-20 в Рио де Жанейро (пройдёт 18-19 ноября в Бразилии).
Украина обиделась. Как это не зовут?
Новый глава украинского МИД Сибига, решил надавить, в привычной для Украины хамской манере.
Сибига:
"Это было бы очень уместно, если бы президент Украины смог принять участие в саммите... Игнорирование этой символической даты (1000 дней войны) со стороны G-20 продемонстрирует слабость и нежелание решать глобальные проблемы ".
Строго он как с G-20. Сам Сибига!
Фото: "РБК-Украина", Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины
Фото: "РБК-Украина", Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины
Впрочем, это ещё хорошо, что он всех там ливерной колбасой не назвал.
Высокий уровень "агрессивного выпрашивания" продемонстрировал дипломат.
"Пусть поучатся гостеприимству у грузин"
А тем временем можно посмотреть, как отвечают США в Грузии. И никто ничего подобострастно не выпрашивает. Наоборот. Можно даже сказать, ставят на место.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили предложил США "поучиться гостеприимству у грузинского народа".
Фото: newstbilisi, Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили
Фото: newstbilisi, Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили
Дело в том, что на приём к президенту Байдену членов грузинской делегации в США сначала позвали, потом вычеркнули из списка.
"Это несерьёзно", - так оценил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе историю с приглашением.
Грузинская делегация даже демонстративно, в полном составе, не хлопала Байдену после его "прощального" выступления в ООН.
Отношения у Грузии и США всё хуже. США явно готовят "цветную революцию" на момент ближайших выборов в Грузии (26 октября).
А Грузия последовательно принимает законы об иноагентах, о запрете пропаганды ЛГБТ*.
И даже - акт высочайшего неповиновения - собираются сделать православие государственной религией страны.
Есть не очень хорошие новости и для грузинских наемников, которые воюют на стороне Украины.
Членов грузинского легиона на Украине будут лишать гражданства Грузии.
Вот такой неожиданный итог для них.
А Украина, конечно, могла бы чему-то поучиться у Грузии. В которой уже сказали, что отказ от "членства в ЕС" Грузию не очень расстроит.
Но Украина с упорством продолжает верить в какие-то чудеса, "план победы", который никому не известен, в F 16, которые уже списали в Европе и в другие невероятные события.
Три месяца, говорят Арестович и Безуглая? Посмотрим.
О том, что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Страдания по Угледару и миссия смертников. Украинские военные и эксперты о ситуации на фронте"
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ