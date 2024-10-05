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Американско-британская коалиция жестоко атаковала йеменских хуситов

Американско-британская коалиция жестоко атаковала йеменских хуситов - 05.10.2024 Украина.ру

Американско-британская коалиция жестоко атаковала йеменских хуситов

Как минимум 11 ударов по территории Йемена нанесла авиация американско-британской коалиции, сообщают 5 октября местные арабские СМИ. По их данным, это наиболее интенсивная атака в регионе за последнее время

2024-10-05T12:50

2024-10-05T12:50

2024-10-05T12:50

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Атаке были подвергнуты объекты в городах Ходейда и Сана — столице сформированного сторонниками движения "Ансаралла" правительства, конфликтующего с просаудовскими властями Йемена. При этом пока нет информации о возможных жертвах и пострадавших в ходе нападения.Хуситы тем временем заявили, что несмотря на удары США и Великобритании, они не откажутся от "поддержки Палестины и Ливана".Ранее движение "Ансаралла" предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.Международная коалиция, целью которой является обеспечение свободы навигации и охрана судов в Красном море, была сформирована после того, как в ноябре 2023 года хуситы стали атаковать десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.Больше о ситуации в ближневосточном регионе в статье Владимира Скачко Яхонтовые хуситы. Пророссийские прокси тоже вооружаются

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новости, йемен, сша, великобритания, хуситы, атака