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Столтенберг допустил, что Украину примут в НАТО в новых границах

Столтенберг допустил, что Украину примут в НАТО в новых границах - 05.10.2024 Украина.ру

Столтенберг допустил, что Украину примут в НАТО в новых границах

Украину примут в НАТО без утраченных территорий. Об этом в интервью Financial Times 5 октября заявил ушедший в отставку генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг

2024-10-05T11:57

2024-10-05T11:57

2024-10-05T11:57

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По его словам, гарантии безопасности альянса в таком случае будут распространяться только на подконтрольные Киеву территории.Столтенберг отметил, что линия до которой будут действовать гарантии безопасности НАТО не обязательно должна являться международно признанной границей."США дали гарантии безопасности Японии. Но они не охватывают Курилы", - сказал бывший глава Североатлантического альянса. Он также напомнил о вступлении Западной Германии в НАТО.При этом Столтенберг призвал с осторожностью проводить параллели, поскольку "никакие параллели не являются на 100% верными"."Когда есть воля, есть способы найти решение. Но нужна линия, которая определяет, где применяется ст. 5 (Североатлантического договора, которая гласит: нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО — Ред.), и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы", — подчеркнул бывший генсек блока.Отвечая на вопрос, что бы он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, Столтенберг упомянул советско-финскую войну. Он сказал, что война закончилась тем, что финны отдали 10% территории, но получили безопасную границу.Россия выступает против членства Украины в Североатлантическом альянсе. Недопущение такого сценария является одной из причин для специальной военной операции на Украине. Больше об отношениях украинского руководства с блоком НАТО в статье Не дают ни воевать, ни заключить мир с Россией: Зеленский теряет терпение по отношению к Западу

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новости, йенс столтенберг, нато, украина, япония, financial times, членство