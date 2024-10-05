https://ukraina.ru/20241005/1057905271.html

Фанаты за Буданова*, зловещий визит Зеленского. Главное на Украине на утро 5 октября

Фанаты за Буданова*, зловещий визит Зеленского. Главное на Украине на утро 5 октября - 05.10.2024 Украина.ру

Фанаты за Буданова*, зловещий визит Зеленского. Главное на Украине на утро 5 октября

Украинские ультрас поддержали начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*, предупредив власть о недопустимости его отставки. Владимир Зеленский провёл совещание в Сумах, чем напугал украинцев

2024-10-05T09:27

2024-10-05T09:27

2024-10-05T09:27

эксклюзив

хроники

украина

россия

сумская область

андрей ермак

владимир зеленский

кирилл буданов

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/05/1057905132_0:0:617:347_1920x0_80_0_0_7c097b0572c27e7e2be2cabd75ecfa56.png

На странице фанатской группировки киевского "Динамо" White Boys Club в соцсетях появилось заявление, посвящённое возможной отставке начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова*."Внимание, СМИ! В связи с определёнными "вбросами" в медийном поле украинское фанатское движение как пассионарная часть общества считает важным выразить своё мнение касательно информации об увольнении Кирилла Буданова* с должности начальника ГУР МО. Кирилл Буданов* - выдающаяся личность, которая завоевала уважение своими поступками и боевым путём. Будучи молодым офицером, он лично совершал диверсионные операции на территории врага ещё до того, как это стало "мейнстримом". Чего только стоит ликвидация высоких чинов ФСБ России во время диверсии в Крыму. Много спецопераций с участием Буданова до сих пор остаются неизвестными общественности. Во время выполнения боевых заданий он получил несколько ранений. Ещё до того, как возглавил ГУР, он пережил несколько покушений на убийство со стороны ФСБ", - писали фанаты.По их словам, даже сейчас Буданов* непосредственно принимает участие в боевых выходах."Отдельно хотим отметить дерзкую работу ГУР внутри России. На всем очень приятно, когда российские города вспыхивают огнём, а наши враги ликвидированы пулей. Существенная часть этих акций является работой ГУР под руководством Кирилла", - отмечалось в сообщении.Фанаты обратили внимание на публикации в украинских СМИ, которые сообщали о возможной скорой отставке действующего начальника Главного управления разведки Минобороны РФ."В контексте последних сообщений о намерении отправить в отставку боевого генерала по понятным причинам личный состав подразделений Сил обороны страны не может выразить своё мнение. Но мы как околофутбольное сообщество со всей страны представляем солдат и офицеров разных бригад и батальонов, а потому хотим заверить, что выражаем абсолютное доверие и поддержку Кириллу Буданову*. Нам неприятны политические интриги, мы ни в коем разе не подвергаем сомнению решение военно-политического руководство, но искренне убеждены, что личность Буданова на должности руководителя ГУР сегодня является ключевой", - подытожили фанаты.Под текстом подписались фанатские движения украинских клубов: "Динамо", "Металлист", "Черноморец", ЦСК Киев, "Таврия", "Шахтёр", "Верес", "Заря" Луганск", ПФК "Севастополь", МФК "Николаев", "Прикарпатье" Ивано-Франковск, ФК "Днепр", "Ворскла", "Днепр" Черкассы", "Кристалл" Херсон, "Полесье", "Металлург" Запорожье, "Кривбас" Кривой Рог, "Волынь", "Нива" Винница, "Карпаты", "Буковина" Черновцы, ФК "Александрия", "Нива" Тернополь.Данная публикация, как отмечают некоторые украинские СМИ, свидетельствует о том, что Запад не намерен сдавать Буданова*."Борьба за пост главы ГУР нарастает. Тут все фанатские движения поддержали Буданова, так как все они работали и работают под ГУР и западной клиентелой. Именно их взращивали для Майдана в 2013 и далее западное лобби использовали эти группировки в своих целях, контролируя их через ГУР. Зеленский и Ермак этим недовольны и продолжают медийно атаковать Буданова заказывая против него расследования. На эту схватку ОП выделили более $10 млн. Буданов знает об этом и начал свою медийную игру и пиар", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Ранее украинская редакция Forbes сообщила о возможной отставке Буданова и министра обороны Украины Рустема Умерова. Как сообщало издание, соответствующие кадровые изменения готовит Офис президента Украины. Об этом "Fobes-Украина" сообщили источники.По их информации недовольство Умеровым вызвано "хаосоом", который всё ещё царит в Минобороны Украины. Так, в ОП негативно восприняли идею объединить агентства по закупке оружия и техники, поскольку сейчас закупка и так ведется с задержками.Преемниками Умерова источники назвали вице-премьер-министра, главы Минцифры Михаила Фёдорова или первого замминистра обороны Ивана Гаврилюка.Что же до Буданова*, то им недоволен сам Владимир Зеленский. Причина — неназванные неудачные операции ГУР. Также, как сообщили источники, у Буданова* натянутые отношения с главой ОП Андреем Ермаком и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.Как сообщил источник издания, Ермаку "не нравятся люди, имеющие медийный вес и поддержку партнёров". Раздражение вызывают и слова начальника ГУР МОУ по поводу сроков окончания боевых действий."Такая публичность человека, управляющего разведкой, — нонсенс", — заявил источник.Что же до конфликта с Сырским, то он вызваннежеланием ГУР делиться с главкомом ВСУ некоторыми разведданными. Буданова* могут уволить в ближайшие месяцы, но окончательное решение не принято, писало издание. Возможным кандидатом на пост начальникаГУР источники называлиглаву Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.Ранее о том, что Буданова* и Умерова могут уволить и такие украинские издания, как "Страна" и "Новое время". При этом источники "Страны" сообщали о "серьёзном напряжении" между Будановым* и Ермаком. Источник называл Буданова* "одним из немногих оставшихся альтернативных Ермаку влиятельных людей в ближайшем окружении Зеленского".Зловещий визит ЗеленскогоВечером 4 октября Владимир Зеленский сообщил о своём визите в Сумскую область."Сегодня — Сумщина, работа в регионе. Провёл тут заседание Ставки. Главный вопрос — защита нашей инфраструктуры, нашей энергетики — работа ПВО. Был доклад наших военных — Воздушные силы, командование "Восток", также доклад министра энергетики. Были представители государственных энергокомпаний, руководители всей вертикали между правительством и общинами. Есть решения, чтобы поддержать регион, отдельно ещё будут совещания по энергетике Сумщины, других наших приграничных областей. Перед зимой самое главное — это резерв мощности", - отметил Зеленский.Он также поздравил украинских учителей с профессиональным праздником.В другом сообщении Зеленский рассказал о проведённом им в Сумской области заседании Ставки верховного главнокомандующего."Очередную Ставку провёл на Сумщине. Два основных вопроса, которые в этом регионе, как и в других прифронтовых, тесно связаны, - это ПВО и энергетика. Заслушал доклад и.о. командующего Воздушных сил Анатолия Кривоножко и командующего Воздушного командования "Восток" Ивана Теребухи касательно мер, которые Воздушные силы принимают для усиления защиты конкретно Сумщины, других приграничных регионов нашего государства", -рассказал Зеленский.Он также отметил, что заслушал энергетиков, в частности, министра энергетики Германа Галущенко, по поводу восстановления электроснабжения в Сумах и общинах района, дальнейшего обеспечения объектов генерации и распределения, подготовки резервного оборудования на зиму."Также заслушал доклад главкома Александра Сырского. Ранее сегодня мы вместе посетили героическую 82-ю бригаду. На Ставке главком доложил об общей обстановке на фронте и самые сложные направления, течении Курской операции, поступлении техники и снарядов на фронт, комплектацию бригад", - сообщил Зеленский.Примечательно, что у украинцев появление Зеленского в Сумах вызвало смешанные чувства. Так, некоторые вспомнили, что из тех прифронтовых населённых пунктов, которые посещает Зеленский, позднее ВСУ как правило выбивает армия России."П***а (конец - Ред.) Сумам", - написал один из украинцев под фото с Зеленским."У меня очень плохие новости для сумчан. Сегодня Бедоносец в вашем городе на фоне стелы сделал прощальную фотосессию. Он всегда так делает перед сдачей города врагу", - указал другой.Тем временем украинских военных продолжают выдавливать из Курской области.* - внесён в список террористов и экстремистовО ходе СВО — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия выходит на оперативный простор. Противник несёт потери".

https://ukraina.ru/20241004/1057902247.html

https://ukraina.ru/20241004/1057888049.html

https://ukraina.ru/20241004/1057878617.html

украина

россия

сумская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, сумская область, андрей ермак, владимир зеленский, кирилл буданов, вооруженные силы украины