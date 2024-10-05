https://ukraina.ru/20241005/1057888511.html

Страдания по Угледару и миссия смертников. Украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

Страдания по Угледару и миссия смертников. Украинские военные и эксперты о ситуации на фронте - 05.10.2024 Украина.ру

Страдания по Угледару и миссия смертников. Украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские военные и эксперты чаще всего причитали по поводу падения Угледара, о чем предупреждали последние две недели. Чуда не случилось, и окруженный гарнизон был разгромлен, и лишь небольшая его часть смогла по минным полям уйти на север.

2024-10-05T05:49

2024-10-05T05:49

2024-10-05T05:49

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сво

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владимир зеленский

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Зеленский делает хорошую мину при плохой игре, заявляя, что дал приказ отходить, так как люди, дескать, важнее любой застройки.Гуманист из него, скажем, так себе, если только на шестом году правления людьми он пришел к столь очевидной истине.Вот только украинские военные утверждают, что Зеленский говорит неправду – приказа отходить они не получали, а хаотично убегали сами. Многие не смогли этого сделать.Битва за Угледар, как и ранее бои за Бахмут, Авдеевку и Мариуполь, показывает как раз обратное, что для Зеленского здания и даже руины важнее людей. Потеря квадратного километра руин негативно воспринимается его западными спонсорами, а людские потери – засекречены. В отличие от российского командования, Зеленский никогда бы не приказал отойти с правого берега Херсонской области, когда был высокий риск больших потерь из-за нарушения логистики.Такое отношение вызывает рост недовольства среди украинских военных.В интервью британской ВВС солдаты 72 бригады ВСУ, выжившие в Угледаре, рассказывают, что они выходили, не дожидаясь приказа об отступлении и совершенно неорганизованно, так как связь была потеряна. "Когда отход не организован, начинается хаос, это естественное правило войны", — рассказывает пулеметчик по имени Роман. Далее сам по себе отход, по его словам, был равноценен миссии смертника.Военные 72 бригады также выразили британским корреспондентам недовольство своим командованием, которое до конца не отдавало приказа отступать. "Не знаю, что это было: страх командиров перед высшим командованием или приказ самого высшего командования тянуть до последнего на крови простых пацанов. Для всех нас это непонятно", — возмущается Роман.Аэроразведчик 72 бригады Николай Ворошнов подтверждает, что приказа о выходе они не получали, хотя командование утверждало обратное. "Угледар был обречен, спасти его было невозможно. А вот людей спасти можно было. Но приказа о выходе так и не дали. Все в городе и вокруг него понимали, что отсчет идет на дни, а потом уже и на часы, но приказа на отход так и не поступило", - возмущается военный.Недовольство выражает и украинский журналист и военнослужащий Владимир Бойко. По его словам, о хаотическом отступлении остатков 72 бригады, если не будет приказа отходить, он предупреждал и ранее. Он также прогнозирует, что дальше будет еще хуже для ВСУ по всей линии фронта из-за некачественного пополнения. По его мнению, развал армии достиг такого масштаба, что никакие меры, вроде смены командующих, уже не помогут, так как на фронте просто нет людей в нужном количестве. Он приводит пример, рассказывая, что из 50 новобранцев, направленных на укрепление обороны Угледара, на позиции попали только четверо, но и они дезертировали при первой ротации."Умирать за прогнивший коррумпированный режим "бусификованные" [насильно мобилизованные] солдаты не собираются", - резюмирует ситуацию украинский военнослужащий.Еще один военнослужащий из той же 72 бригады, Виктор, служивший в штабе одного из батальонов, рассказывает изданию "Слидство.инфо", что у него из 350 человек, положенных по штату, осталось людей лишь на один взвод — менее 30. За два года боев, по его словам, бригада "стёрлась" в ноль, а пополнение, которое им присылали, было старше 50 лет, которое еще и в учебках плохо подготовили. Задачи, которые перед ними ставило командование, он называет неадекватными. От них требовали переходить в контрнаступление, когда не было людей, чтобы удержать имеющиеся позиции.Украинский журналист-националист Юрий Бутусов утверждает, что приказа отступать не было из-за пиара Зеленского, а цена этому пиару – жизни солдат. "Вот этого пиар-отказа, этой страусиной политики, когда для того, чтобы не делать приказы, которые будут иметь не очень удачный для рейтинга "Слуг народа" эффект, Владимир Зеленский сознательно тормозит правильные, необходимые тактические решения на войне, и из-за этой безответственности Зеленского гибнут люди, как погибли, к сожалению, при отходе из Угледара", - заявил Бутусов.Украинский политолог Андрей Золотарёв говорит в интервью, что приказа не отдавали, чтобы во время визита Зеленского в США показать, что Угледар еще держится. Результатом же, по его мнению, будет рост деморализации. Он также подчеркивает, что разгромлены в Угледаре были части 72-й бригады из Белой Церкви ("чёрные запорожцы") и 68-й бригады, считавшиеся наиболее боеспособными в ВСУ.Политолог Руслан Бортник говорит, что падение Угледара позволяет подразделениям российской армии развивать наступление на Большую Новосёловку и дальше на юг в направлении Запорожья, так как укреплений серьезных там нет, а людских ресурсов не хватает. "Поля, поля, отсутствие долговременных подготовленных линий укреплений. Всё держалось на Угледаре, он был хорошо укреплён. Этот тактический кризис вокруг Угледара может превратиться в оперативный, и сама ситуация вокруг Угледара показала, что резервов не хватает", - говорит Бортник.Впрочем, бывший губернатор Донецкой области при Порошенко, олигарх Сергей Тарута нашел-таки виновную в падении Угледара. Он пишет, что виновата во всём нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. "В ситуации, как с 72 бригадой, которая сейчас держит Угледар, вообще речь идет о потере человеческих жизней и ключевых позициях вокруг города. Бойцам пришлось выйти в публичную плоскость, ведь плановая ротация, которую Безуглая не просто обнародовала для врага, но и назвала "отводом" бригады из Угледара, менее чем за сутки привело к тому, что россияне бросили на это направление все имеющиеся силы. Ротация сорвана, оборонительные сооружения потеряны", - причитает украинский олигарх.Он имеет в виду именно тот период, когда, по словам военных 72-й бригады, никакая ротация уже была невозможна, если, конечно, не называть "ротацией" ночной забег по минному полю.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович после падения Угледара также отмечает, что у солдат ВСУ нет мотивации воевать, поэтому многие дезертируют или сдаются в плен. По его словам, многие в ВСУ понимают нереалистичность целей выхода на границы 1991 года. "Солдат или военнослужащий, которого ловят и мобилизируют, понимая, что он должен идти к границам 91-го года, видя, как его готовят в учебном центре и как его потом применяют, понимает, что о границах 91-го года может пойти речь, но, скорее - 23 августа 91-го года [т.е., к границам СССР]. Поэтому он заведомо понимает, что его дело безнадежно", - рассказывает бывший советник Андрея Ермака.В другом интервью он прогнозирует, что через два-три месяца фронт, который сейчас обсыпается на двух направлениях, будет сыпаться на шести-семи направлениях, а потом этот поток станет неуправляемым.О том, как украинские военные оценивают ситуациию на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "В войсках происходит какой-то ужас"! Что говорят украинские военные и политики о ситуации на фронте

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