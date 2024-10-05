https://ukraina.ru/20241005/1057904752.html

Зеленский против Буданова: кто кого?

Зеленский против Буданова: кто кого? - 05.10.2024 Украина.ру

Зеленский против Буданова: кто кого?

Судя по тому, как подогревается информационное поле, отставка Буданова и Умерова не за горами. Главы ГУР и министр обороны Украины могут составить для Зеленского конкуренцию, обладая и политической, и военной силой, а также собственным лобби в западных странах.

2024-10-05T07:23

2024-10-05T07:23

2024-10-05T07:23

великобритания

украина

киев

кирилл буданов

рустем умеров

владимир зеленский

офис президента

сбу

служба внешней разведки

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057891412_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_23959c5d6931344fa73334834e3a464d.jpg

Именно такое сочетание обеспечило в свое время отставку главкома Валерия Залужного, который сейчас служит послом в Великобритании. Эти слухи в Офисе президента косвенно опровергают. Например, недавно было опубликовано фото, где Зеленский проводит встречу с Будановым и Умеровым. Но ровно так же, Зеленский несколько месяцев тянул интригу с Залужным, на публике изображая глубокое взаимопонимание. А вместе с тем в украинских СМИ появилось расследование, обличающее главу ГУР в коррупции. Но у Буданова есть собственный влиятельный ресурс, чтобы противостоять атаке. Смогут ли усидеть в своих креслах ключевые силовики? Анализировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Юрий БаранчикВ Киеве началась нешуточная борьба по свержению Буданова.Как сообщают украинские источники, новым начальником ГУР может стать нынешний глава Службы внешней разведки Олег Иващенко. 20 сентября министр обороны Умеров, в чем ведомстве находится ГУР, уволил "через голову" мамкиного пирожка двух его заместителей Буданова - Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. Кроме того, из подчинения ГУР, то есть Буданова, была выведена вкусно-коррупционная компания "Спецтехноэкспорт". Которая, как понятно из названия, занимается военными закупками и поставками, а это очень много денег. Главная причина конфликта очевидна: трения между главой администрации Зеленского Андреем Ермаком, который всё больше превращается в первый номер украинской политики, и Будановым. Который небезосновательно полагает, что и у самих ножички найдутся. Со стороны подконтрольного администрации Зеленского медиапула начали вылетать расследования о коррупции в "Спецтехноэкспорте". Из них можно было узнать, что руководство компании заплатило по 100 евро больше за каждую миномётную мину из Индии, хотя контракт физически реализован не был. Переплата на каждый снаряд составляла уже 2000 евро. Очевидно, что мишень в данном случае – Буданов. ГУР отвечает, как может. Появляются обращения фанатов крупнейших украинских футбольных клубов, включая "Динамо Киев", "Шахтер", "Черноморец" и других. Стоит отметить, что многие футбольные ультрас попутно являются солдатами и офицерами ВСУ. По сведениям украинских источников применить по Буданову схему Залужного и отправить его послом за рубеж не планируется. Это логично, потому что, покажи Буданов нос за пределы Украины в таком качестве, достаточно быстро он окажется либо трупом, по причине слишком высокого объема знаний о грязных делах и огромного количества кровников, либо дающим показания в районе Детского мира в Москве. Развитие драки за власть в Киеве может быть интересным, вплоть до безвременной кончины Ермака, Буданова или Зеленского. От российской ракеты, разумеется.Украинский политический эксперт Дмитрий КорнейчукБанковая с помощью СМИ Сороса воюет с Будановым. Вот это уровень разборок. Как говорится, даже на тонущем "Титанике" наши правители будут грызть друг другу горлоУкраинский политик Александр ДубинскийДавайте чуть глубже разберемся в отставках (возможных) Буданова и Умерова. С Будановым все более-менее просто. К Зеленскому он приблизился через его секретаршу Марию Левченко. Буданов со своей женой жил по одному адресу с Левченко и ее мужем Гогилашвили. Помните этого скандального зама Авакова, который в МВД курировал борьбу с наркотиками, сменив Киву? Жили они в доме российского бизнесмена-обнальщика Стрелковского. Но это уже отдельная история. Так вот, через Гогилашвили Буданов задружился с Арахамией, через которого забрал под контроль ДП “Спецтехноэкспорт” - и львиную долю оборонного заказа. А чтобы никто не тявкал, на ДП назначили бывшего начальника департамента контрразведки СБУ Алексея Петрова. Сейчас Буданова сбивают Ермак и Татаров, с целью получения доступа к деньгам ДП “Спецтехноэкспорт”. Помните, недавно подконтрольная СБУ "Украинская Правда" делала “расследование” про друга Кличко, который на самом деле торговал оружием через ДП? Так это была часть кампании по дискредитации Петрова и Буданова. Умеров должен был решить этот вопрос раньше, но передал ДП “Спецтехноэкспорт” от ГУР в Минобороны только сейчас. Поэтому на поверхности - его увольнение за неэффективную работу с денежным потоком. Но на самом деле все немного сложнее - так как изначально к Умерову испытывал личную привязанность Ермак, а затащил его в ОП Миндич, у которого с Умеровым и Исаенко есть общий девелоперский проект. Поэтому и расход должен был случиться не из-за денег, а из-за чего-то сугубо личного, и точно не из-за какого-то Угледара. Моя версия - министр обороны чебуречной просто безобразно располнел.Общественный деятель Татьяна МонтянВозможное увольнение главы ГУР Салорейха Буданова в российских СМИ и соцсетях обсуждают с интересом, совершенно непропорциональным значимости события. По факту это событие интересно разве что с академической точки зрения и для специалистов, изучающих борьбу за власть в неоколониальных режимах. Вот те да: думаю, через пару десятков лет мы вполне сможем прочитать чью-нибудь диссертацию, в которой будут детально разбирать, как министр обороны Умеров организовал увольнение копающего под него Буданова руками главы Офиса президента Ермака. А сделал он это, если что, мастерски сыграв на природной подозрительности Ермака, мастерски использовав тот факт, что у Буданова имеются свои, не зависящие от Офиса президента связи с Великобританией, что в современном Салорейхе совершенно непозволительно. Кстати, если Буданова и правда уволят, связи эти были не такими уж и крепкими. Что же до реального положения дел, то увольнение Буданова на них повлияет примерно никак. Работой ГУР в любом случае управляют из той же Великобритании в ручном режиме, и кто ставит подписи на написанных британцами приказах - вопрос чисто технический.О том, что говорят и пишут эксперты и политики о ситуации на Украине - в статье Елены Мурзиной "Топ 10 цитат Украины сегодня. Через три месяца "отрежут" Харьков и будет коллапс фронта"

великобритания

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

великобритания, украина, киев, кирилл буданов, рустем умеров, владимир зеленский, офис президента, сбу, служба внешней разведки , эксклюзив