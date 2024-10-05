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Иностранцы в Москве облили краской памятник защитникам Отечества
Иностранцы в Москве облили краской памятник защитникам Отечества - 05.10.2024 Украина.ру
Иностранцы в Москве облили краской памятник защитникам Отечества
Двоих граждан Таджикистана подозревают в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщило 5 октября управление Следственного комитета России по Москве
2024-10-05T13:25
2024-10-05T13:25
2024-10-05T13:25
новости
таджикистан
москва
следственный комитет
памятник
великая отечественная война
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По версии правоохранительных органов, группа молодых людей облила белой жидкостью один из памятников города, посвященный памяти участников Великой Отечественной войны.В результате следствия полицейские задержали двоих иностранцев и возбудили против них уголовное дело.На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут установить и задержать других подозреваемых, отмечается в сообщении Следственного комитета.В конце сентября в городе Братск Иркутской области мигрант забрался на Мемориал Славы, возведенный к 30-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Видео, на котором запечатлено, как мужчина залезает на памятник под крики друзей, появилось в сети. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело об осквернении мемориала.
таджикистан
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, таджикистан, москва, следственный комитет, памятник, великая отечественная война
Новости, Таджикистан, Москва, Следственный комитет, памятник, Великая Отечественная война
Иностранцы в Москве облили краской памятник защитникам Отечества
Двоих граждан Таджикистана подозревают в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщило 5 октября управление Следственного комитета России по Москве
По версии правоохранительных органов, группа молодых людей облила белой жидкостью один из памятников города, посвященный памяти участников Великой Отечественной войны.
В результате следствия полицейские задержали двоих иностранцев и возбудили против них уголовное дело.
На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут установить и задержать других подозреваемых, отмечается в сообщении Следственного комитета.
В конце сентября в городе Братск Иркутской области мигрант забрался на Мемориал Славы, возведенный к 30-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Видео, на котором запечатлено, как мужчина залезает на памятник под крики друзей, появилось в сети. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело об осквернении мемориала.