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Иностранцы в Москве облили краской памятник защитникам Отечества

Иностранцы в Москве облили краской памятник защитникам Отечества - 05.10.2024 Украина.ру

Иностранцы в Москве облили краской памятник защитникам Отечества

Двоих граждан Таджикистана подозревают в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщило 5 октября управление Следственного комитета России по Москве

2024-10-05T13:25

2024-10-05T13:25

2024-10-05T13:25

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таджикистан

москва

следственный комитет

памятник

великая отечественная война

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По версии правоохранительных органов, группа молодых людей облила белой жидкостью один из памятников города, посвященный памяти участников Великой Отечественной войны.В результате следствия полицейские задержали двоих иностранцев и возбудили против них уголовное дело.На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут установить и задержать других подозреваемых, отмечается в сообщении Следственного комитета.В конце сентября в городе Братск Иркутской области мигрант забрался на Мемориал Славы, возведенный к 30-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Видео, на котором запечатлено, как мужчина залезает на памятник под крики друзей, появилось в сети. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело об осквернении мемориала.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, таджикистан, москва, следственный комитет, памятник, великая отечественная война