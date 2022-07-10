Санкции против России приводят к уничтожению того мира, который европейцы для себя создавали, в котором они были главными выгодополучателями. И Россия получает шанс для развития, считает глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан

Экономист Лизан рассказал, сможет ли РФ прокормить себя и подконтрольные районы Украины © Роман Гнатюк Украина.ру.

— Иван, мы видим серьезный политический кризис в Великобритании в связи с отставкой Бориса Джонсона. И кроме того, кризисные явления в экономиках целого ряда стран Запада. Традиционный выход для Запада из подобной ситуации — большая война, исторически так было. Насколько следует опасаться подобного варианта развития событий и к чему стоит готовиться нам?

— Стоит готовиться к тому, что у нас, к сожалению, неизбежно упадет уровень жизни. Россия будет беднее, но злее. Ключевыми товарами мы способны себя обеспечить сами, и голодающих не будет, замерзающих не будет.

С автомобилями, надеюсь, в ближайшие пару лет проблему удастся решить. Для нас весь этот кризис — большая возможность стать умнее и стать самостоятельнее. Практика показывает, что наиболее эффективный способ для России развить производство чего-либо у себя — это либо попасть под санкции, либо ввести ответные контрсанкции. То есть отсоединиться от мирового рынка.

Как только мы это делаем — 2014 год, продовольственное эмбарго — хамон, пармезан, так сразу оказывается, что у нас есть и деньги, и мозги, и силы для того, чтобы заниматься, например, развитием сельхозпроизводства и перейти от импорта свинины к ее экспорту. В производстве индейки войти в топ-3 мировых производителей, обеспечить себя курятиной и более чем обеспечить себя зерном, подсолнечным маслом. И это все активно экспортировать.

Что касается мировой войны — сложно прогнозировать. Мы же должны понимать, что как военные готовятся к прошлым войнам, так и мы в контексте мировой войны тоже можем рассуждать исключительно о прошлых войнах. Прошлые войны — это сражение индустриальных держав, каждая из которых могла выставить десятки миллионов солдат на фронт. Ну и солдаты были значительно моложе. Сто лет назад средний возраст жителя Российской Империи был в районе 20 лет. Сейчас в России средний возраст 43 года. Люди в таком возрасте не хотят революции, они, как правило, с детьми и ипотеками. В Европе та же самая история.

Я надеюсь, что никакого столкновения не будет, просто в определенный момент стороны вновь вернутся к переговорам, но эти переговоры уже будут проходить в качественной иной ситуации для России.

Одно дело — игнорировать желания России в феврале этого года, другое дело — сейчас. Еще через пару месяцев ситуация на фронте изменится, и игнорировать желание России будет еще сложнее.

Плюс мы же должны понимать, что сейчас происходит в принципе слом экономической модели, которая существовала на протяжении десятилетий. И выгодополучателями от этой экономической модели были страны Запада.

Глобализация завершилась, мир раскалывается снова на валютные, технологические зоны. И Россия по факту занимается тем, что выгрызает себе с помощью силы достаточно большой кусок земной поверхности, развитие которого станет во многом драйвером для экономического роста и изменения экономической модели.

Если Запад у нас Украину отнял с помощью обмана, то сейчас мы ее отнимаем у Запада с помощью силы. Украина — это в первую очередь наши люди, это три бассейна — Донецкий каменноугольный, Криворожский железорудный и бассейн Черного моря. Это огромные посевные площади с плодородными землями. И это территория, которая была экономически интегрирована в Европейский Союз. Когда мы эту территорию изымаем из Европейского Союза, мы наносим ему большой чувствительный удар.

В то же время наибольшим ударом по Европе являются европейские санкции. Буквально позавчерашняя новость — в Германии впервые с 1991 года зафиксирован месячный дефицит по внешнеторговым балансам. Это означает, что немцы впервые с этого времени покупают товаров больше, чем продают.

В Германии экспортоориентированная экономика. Почему-то никто из немецкого правительства не задумывался о том, что так будет в тот момент, когда они вводили санкции против России. Потому что они в первую очередь ударили по своим экспортерам, они запретили им продавать товары в России, а от покупки российских энергоносителей они отказаться не смогли.

Точно так же с финансами, с желанием отнять триста миллиардов замороженных активов Центробанка и направить их на восстановление Украины. С желанием просто наказать Россию с помощью отключения от мировой финансовой системы, с помощью запрета на поставку транзитных грузов.

Санкции приводят к уничтожению того мира, который европейцы для себя создавали, и для того мира, в котором они были главными выгодополучателями. Когда этот мир рухнет, — а он достаточно быстро обрушивается, — то может оказаться так, что Европа не способна будет на продолжение войны.



— Вопрос о торговле российским зерном за рубли. Это событие называют важнейшим наравне с торговлей российскими энергоносителями за рубли. Десятилетиями Россия пыталась организовать свою собственную зерновую биржу, но все время что-то мешало. А сейчас у нас появляется первый российский товарный индекс — биржевой индекс на пшеницу. Теперь цена на российскую пшеницу будет определяться не в США, не в Европе, а непосредственно в России. Насколько это значимый шаг и что он изменит?

— Шаг хороший. Во-первых, мы отвязываемся от западной финансовой инфраструктуры, без которой, как показала практика, крайне сложно что-либо экспортировать. Даже несмотря на то, что против удобрений и зерна не было введено никаких санкций, те санкции против банковской системы, которые были введены, предельно усложняли экспорт зерна — просто потому, что иностранные банки отказывались предоставлять покупателям российского зерна кредитные линии, отказывались страховать корабли, отказывались выдавать различные гарантии. Собственного флота у нас, к сожалению, недостаточно для вывоза того объема зерна.

С учетом видов на рекордный урожай в этом году и возможности экспорта примерно 55 миллионов тонн зерна, судов для вывоза всего этого добра понадобится очень много. Еще в начале прошлого месяца Союз производителей зерна России подготовил консолидированную заявку для Объединенной судостроительной компании по строительству своего флота. Им нужно больше 120 кораблей различных классов.

Соответственно, это еще вопрос, где их производить. Но это потенциально позволит возродить Черноморское морское пароходство, где бы ни находилась его штаб-квартира.

Что касается собственного бизнеса — опять же, это тоже неизбежная вещь, просто потому, что по большей части России уже не нужны доллары и евро. Евро превратились в бесполезную бумагу, потому что, даже если вы их получите, вы их получите в безналичной форме. И вы будете трястись, опасаясь того, что вам либо заблокируют корреспондентский счет, либо наложат санкции на вашу компанию, либо вам просто откажутся перечислять эти деньги, они зависнут непонятно где.

Поэтому единственный способ сейчас что-либо продавать — это продавать если не за рубли, то за валюты дружественных стран — юани, рупии. В последнем случае возникает вопрос: а что мы будем покупать у стран, с которыми мы торгуем. Возросший объем продажи товаров в Индию показывает, что нам наверняка придется освобождать от НДС и таможенных сборов товары из Индии, которые мы там покупаем — чай, специи, фрукты, фармацевтические субстанции… Нужно будет перестраивать систему торговли.

Поэтому переход на торговлю зерном за рубли я воспринимаю положительно. И я надеюсь, что большая часть нашего зерна пойдет не в Европейский Союз, который периодически все-таки покупает зерно, а пойдет на традиционные рынки, в том числе на традиционные рынки для Украины — это Африка, Ближний Восток. Потому что эти страны являются потенциальными покупателями нашей высокотехнологичной продукции. Я надеюсь, что вместе с зерном туда пойдут еще и наши машины, включая сельскохозяйственные.

Что касается той же Украины, к сожалению, она с мирового рынка зерновых в этом году практически уйдет. В 2021-2022 году удалось вывезти даже не 20 миллионов тонн зерна, о которых без конца говорили Байден и европейские чиновники. Было вывезено 48 миллионов тонн, из них 23 миллиона тонн — это кукуруза, 18 миллионов тонн — пшеница. План по экспорту выполнен, даже несмотря на все эти крики о том, что Россия чего-то блокирует, не выпускает… Все более-менее вывезли. А виды на следующий урожай плохие. Часть посевных площадей потеряна. Часть урожая также будет потеряна. Ну и в целом даже по пшенице, по подсолнечному маслу общая оценка аналитиков — урожай будет наполовину хуже.

Это означает, что России, помимо расширения ее зоны контроля, нужно будет решать несколько проблем. Во-первых, снабжать продовольствием жителей освобожденных регионов, потому что Киев их не будет снабжать продовольствием. Во-вторых, необходимо будет поддерживать тех аграриев, которые окажутся под властью России.

К тому моменту, когда мы договоримся до условной Одесской области — там может оказаться все очень плохо с сельскохозяйственными производителями. Их сейчас грабят.

Несмотря на то, что фьючерсы на пшеницу растеряли весь тот рост, который они получили с начала специальной военной операции, цены на пшеницу внутри Украины рухнули еще сильнее. Если французская пшеница на пике стоила за тонну 455 долларов, а сейчас 350-360, то на Украине закупочные цены на пшеницу, опять же, в Одесской области рухнули с 7,5 тысяч гривен за тонну до 2,5 тысяч гривен за тонну.

Это означает, что Киеву разблокировка портов не нужна. Там просто изменилась модель ценообразования на сельхозрынке. И выгодополучателями являются перекупщики, которые покупают это зерно буквально за копейки у производителей, а потом, когда довозят его до порта, то кладут все деньги себе в карман. Я уверен, что этими деньгами эти перекупщики делятся по всей цепочке, вплоть до самого Киева.

России нужно будет еще и перезапускать сельскохозяйственное производство. И это сложнее будет сделать, чем в Херсонской и Запорожской областях, где, пожалуй, максимально безболезненная интеграция, с учетом большого количества проблем — топливо, удобрение, запчасти.



— Понятное дело, страны Запада будут не в восторге от ситуации с зерном. Можно ожидать противодействия со стороны США. Также мы видим от G7 попытку установить максимальные цены на энергоносители. Какие формы может принять это противодействие и надо ли нам вообще как-то реагировать? Или сказать: вот наши правила, вот наши цена, либо вы это принимаете, либо нет?

— Я не ожидал бы какого-то существенного противодействия. По факту зерновой экспорт и так под санкциями, пусть они введены во многом случайным образом, непреднамеренные. Скорее речь пойдет о том, что Россию нужно будет освобождать даже от этих негласных санкций.

Аналитик Лизан рассказал, что Путин пообещал Украине © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

С учетом выпадения из него Украины, а она входила в топ-5 мировых экспортеров зерна, и с учетом, что урожай по пшенице там будет наполовину меньше, то, соответственно, экспортировать можно будет даже не 9 миллионов тонн, а значительно меньше. Соответственно, этот урожай нужно будет заместить. За счет кого? Либо за счет Канады, где засеяли большие площади под зерновые, я не знаю, что там с урожаем будет, либо за счет России.

Поэтому зерно у России будут в любом случае покупать. Возможно, оно будет дешевле на западных биржах, возможно, будут больше транспортные издержки. Но я уверен, что у нас не будет ситуаций, когда это зерно будет лежать на элеваторах невостребованным. Оно пригодится, оно ой как будет нужным.

В первую очередь нам нужно думать даже не об экспорте зерна, а о его глубокой переработке. Нам необходимо замещать животноводство, в частности производство незаменимых аминокислот — лизин, тиамин, триптофан… А лизин тот же из зерна делается. Это отдельная история для длительного разговора.

Не ожидаю никаких санкций по части зерна, наоборот, скорее его будет легче продавать. И даже та же история с сухогрузом из Бердянска, который турки задержали — она закончилась ровно тем, чем должна была закончиться. Зерно перегрузили, судно ушло. Турки не будут чинить никаких преград, потому что они заинтересованы в получении сельхозпродукции из России и в зарабатывании денег на торговле.