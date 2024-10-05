https://ukraina.ru/20241005/1057906464.html

Положительный тест на наркотики: зачем новый генсек НАТО приезжал в Киев – Гаспарян

Положительный тест на наркотики: зачем новый генсек НАТО приезжал в Киев – Гаспарян - 05.10.2024 Украина.ру

Положительный тест на наркотики: зачем новый генсек НАТО приезжал в Киев – Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2024-10-05T11:22

2024-10-05T11:22

2024-10-05T11:22

видео

армен гаспарян

рютте

нато

израиль

вооруженные силы украины

украина

сво

угледар

курск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/05/1057906340_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_af2d36c8b4892559e7f99bd03bd7f5de.jpg.webp

00:22 – О визите нового генсека НАТО Рютте в Киев;07:41 – о курской авантюре и резервах ВСУ;21:11 – о проблеме с эксгумацией жертв Волынской резни;27:44 – о "Чёрном октябре - 1993" и его последствиях.*Во время интервью упоминаются: Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, Украинская повстанческая армия (УПА), признанная экстремистской организацией и запрещённая в России, а также организация "Русское национальное единство", ряд региональных отделений которой ликвидированы в соответствии с федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности"

израиль

украина

угледар

курск

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, армен гаспарян, рютте, нато, израиль, вооруженные силы украины, украина, сво, угледар, курск, донбасс, мобилизация, владимир зеленский, филарет, волынская резня, геноцид, видео