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Положительный тест на наркотики: зачем новый генсек НАТО приезжал в Киев – Гаспарян
Положительный тест на наркотики: зачем новый генсек НАТО приезжал в Киев – Гаспарян - 05.10.2024 Украина.ру
Положительный тест на наркотики: зачем новый генсек НАТО приезжал в Киев – Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2024-10-05T11:22
2024-10-05T11:22
2024-10-05T11:22
видео
армен гаспарян
рютте
нато
израиль
вооруженные силы украины
украина
сво
угледар
курск
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00:22 – О визите нового генсека НАТО Рютте в Киев;07:41 – о курской авантюре и резервах ВСУ;21:11 – о проблеме с эксгумацией жертв Волынской резни;27:44 – о "Чёрном октябре - 1993" и его последствиях.*Во время интервью упоминаются: Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, Украинская повстанческая армия (УПА), признанная экстремистской организацией и запрещённая в России, а также организация "Русское национальное единство", ряд региональных отделений которой ликвидированы в соответствии с федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности"
израиль
украина
угледар
курск
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, армен гаспарян, рютте, нато, израиль, вооруженные силы украины, украина, сво, угледар, курск, донбасс, мобилизация, владимир зеленский, филарет, волынская резня, геноцид, видео
Видео, Армен Гаспарян, Рютте, НАТО, Израиль, Вооруженные силы Украины, Украина, СВО, Угледар, Курск, Донбасс, мобилизация, Владимир Зеленский, Филарет, Волынская резня, геноцид
Положительный тест на наркотики: зачем новый генсек НАТО приезжал в Киев – Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
00:22 – О визите нового генсека НАТО Рютте в Киев;
07:41 – о курской авантюре и резервах ВСУ;
21:11 – о проблеме с эксгумацией жертв Волынской резни;
27:44 – о "Чёрном октябре - 1993" и его последствиях.
*Во время интервью упоминаются: Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, Украинская повстанческая армия (УПА), признанная экстремистской организацией и запрещённая в России, а также организация "Русское национальное единство", ряд региональных отделений которой ликвидированы в соответствии с федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности"