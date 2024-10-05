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Следственный комитет предупредил петербуржцев о появлении "молодежных банд приезжих"
Следственный комитет предупредил петербуржцев о появлении "молодежных банд приезжих" - 05.10.2024 Украина.ру
Следственный комитет предупредил петербуржцев о появлении "молодежных банд приезжих"
Управление Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу предупредило о появлении в городе "молодежных банд приезжих, которые терроризируют местное население". Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованного 5 октября в связи с возбуждением уголовного дела по факту избиения молодого человека.
2024-10-05T11:15
2024-10-05T11:15
2024-10-05T11:15
новости
санкт-петербург
россия
следственный комитет
избиение
мигранты
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Ведомство уточнило, что в соцсетях было распространено видео, на котором "несколько мигрантов" избивают молодого человека. При этом в управлении СКР не сообщили, какое гражданство имеют нападавшие и пострадавший.Ранее видео избиения молодого человека с участием молодежной банды опубликовал канал "Царьград". На этом видео один молодой человек избивает второго, еще один — стоит рядом. При этом лица нападающего не видно.Канал также опубликовал скрины из соцсетей нескольких молодых людей — фотографии с подписями на арабском и русском языках (среди них: "Мы вселим ужас в сердца неверующих"). Об миграционной политике России в материале Депутат Госдумы Мария Бутина. Пришло время для больших изменений в нашей миграционной политике
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, санкт-петербург, россия, следственный комитет, избиение, мигранты
Новости, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет, избиение, мигранты
Следственный комитет предупредил петербуржцев о появлении "молодежных банд приезжих"
Управление Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу предупредило о появлении в городе "молодежных банд приезжих, которые терроризируют местное население". Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованного 5 октября в связи с возбуждением уголовного дела по факту избиения молодого человека.
Ведомство уточнило, что в соцсетях было распространено видео, на котором "несколько мигрантов" избивают молодого человека. При этом в управлении СКР не сообщили, какое гражданство имеют нападавшие и пострадавший.
Ранее видео избиения молодого человека с участием молодежной банды опубликовал канал "Царьград". На этом видео один молодой человек избивает второго, еще один — стоит рядом. При этом лица нападающего не видно.
Канал также опубликовал скрины из соцсетей нескольких молодых людей — фотографии с подписями на арабском и русском языках (среди них: "Мы вселим ужас в сердца неверующих").