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Следственный комитет предупредил петербуржцев о появлении "молодежных банд приезжих"

Следственный комитет предупредил петербуржцев о появлении "молодежных банд приезжих" - 05.10.2024 Украина.ру

Следственный комитет предупредил петербуржцев о появлении "молодежных банд приезжих"

Управление Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу предупредило о появлении в городе "молодежных банд приезжих, которые терроризируют местное население". Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованного 5 октября в связи с возбуждением уголовного дела по факту избиения молодого человека.

2024-10-05T11:15

2024-10-05T11:15

2024-10-05T11:15

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Ведомство уточнило, что в соцсетях было распространено видео, на котором "несколько мигрантов" избивают молодого человека. При этом в управлении СКР не сообщили, какое гражданство имеют нападавшие и пострадавший.Ранее видео избиения молодого человека с участием молодежной банды опубликовал канал "Царьград". На этом видео один молодой человек избивает второго, еще один — стоит рядом. При этом лица нападающего не видно.Канал также опубликовал скрины из соцсетей нескольких молодых людей — фотографии с подписями на арабском и русском языках (среди них: "Мы вселим ужас в сердца неверующих"). Об миграционной политике России в материале Депутат Госдумы Мария Бутина. Пришло время для больших изменений в нашей миграционной политике

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