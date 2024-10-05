Премьер Таджикистана пожаловался на трудности при въезде граждан его страны в Россию - 05.10.2024 Украина.ру
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Премьер Таджикистана пожаловался на трудности при въезде граждан его страны в Россию
Премьер Таджикистана пожаловался на трудности при въезде граждан его страны в Россию - 05.10.2024 Украина.ру
Премьер Таджикистана пожаловался на трудности при въезде граждан его страны в Россию
Все больше граждан Таджикистана сталкивается с трудностями при попытке въезда в Россию. Об этом рассказал премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода во время заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном 5 октября
2024-10-05T10:13
2024-10-05T10:13
новости
таджикистан
россия
марат хуснуллин
трудовые мигранты
закон
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По его словам, граждане Таджикистана вынуждены проводить на границе России часы, а иногда и дни, ожидая разрешение на въезд. Часто им отказывают во въезде или депортируют под "расплывчатыми и неопределенными предлогами, связанными с обеспечением безопасности", рассказал Расулзода."Нас не может не тревожить тенденция повсеместного нарушения основных прав и свобод наших граждан при проведении мероприятий по упорядочению миграционного поля в России", - процитировала его слова "Газета.ру".Вице-премьер России Марат Хуснуллин со своей стороны подчеркнул, что действия властей законны и необходимы для обеспечения легальной миграции. Он добавил, что России нужны трудовые ресурсы, однако их получение должно проходить в строгом соответствии с законом."Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это все будет делаться абсолютно легально", — заявил Хуснуллин.Как сообщало издание Украина.ру, в августе председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Дума в этому году уже приняла шесть законов, регулирующих миграцию, а на рассмотрении находится еще 28 законопроектов по данной теме. В своем телеграм-канале Володин попросил россиян высказаться о миграционной политике в стране.Больше о миграционной политике России в материале Павла Волкова По ценностным соображениям. Указ Путина снимает барьеры для иностранцев, которые хотят жить в России
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, таджикистан, россия, марат хуснуллин, трудовые мигранты, закон
Новости, Таджикистан, Россия, Марат Хуснуллин, трудовые мигранты, Закон

Премьер Таджикистана пожаловался на трудности при въезде граждан его страны в Россию

10:13 05.10.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтроители
Строители - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Все больше граждан Таджикистана сталкивается с трудностями при попытке въезда в Россию. Об этом рассказал премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода во время заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном 5 октября
По его словам, граждане Таджикистана вынуждены проводить на границе России часы, а иногда и дни, ожидая разрешение на въезд. Часто им отказывают во въезде или депортируют под "расплывчатыми и неопределенными предлогами, связанными с обеспечением безопасности", рассказал Расулзода.
"Нас не может не тревожить тенденция повсеместного нарушения основных прав и свобод наших граждан при проведении мероприятий по упорядочению миграционного поля в России", - процитировала его слова "Газета.ру".
Вице-премьер России Марат Хуснуллин со своей стороны подчеркнул, что действия властей законны и необходимы для обеспечения легальной миграции. Он добавил, что России нужны трудовые ресурсы, однако их получение должно проходить в строгом соответствии с законом.
"Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это все будет делаться абсолютно легально", — заявил Хуснуллин.
Как сообщало издание Украина.ру, в августе председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Дума в этому году уже приняла шесть законов, регулирующих миграцию, а на рассмотрении находится еще 28 законопроектов по данной теме. В своем телеграм-канале Володин попросил россиян высказаться о миграционной политике в стране.
Больше о миграционной политике России в материале Павла Волкова По ценностным соображениям. Указ Путина снимает барьеры для иностранцев, которые хотят жить в России
 
НовостиТаджикистанРоссияМарат Хуснуллинтрудовые мигрантыЗакон
 
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