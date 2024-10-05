https://ukraina.ru/20241005/1057908079.html

Напились и не прошли фейс-контроль. Экс-военный ВСУ раскрыл почему украинских бойцов не пустили в Польшу

Напились и не прошли фейс-контроль. Экс-военный ВСУ раскрыл почему украинских бойцов не пустили в Польшу - 05.10.2024 Украина.ру

Напились и не прошли фейс-контроль. Экс-военный ВСУ раскрыл почему украинских бойцов не пустили в Польшу

Некоторые бойцы ВСУ, которые были направлены в Польшу для того, чтобы обучаться управлять танками Leopard, не прошли украинско-польскую границу потому что были пьяны. Об этом РИА Новости рассказал экс-военный, который сбежал из тренировочного лагеря в Польше

2024-10-05T13:55

2024-10-05T13:55

2024-10-05T13:55

новости

вооруженные силы украины

польша

военные

обучение

leopard-2 (танк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0e/1047223728_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_3b0391950aa7959623c39484969811d3.jpg

По его словам, пара человек напивались во время поездки и поэтому их не пустили через границу польские пограничники."Пока мы ехали в Украины до пропускного пункта в Польше, они насвинячились и просто не прошли фейс-контроль на границу", - сказал собеседник агентства.Его самого после мобилизации отправили проходить обучение на заряжающего танка Leopard в Польшу, но он сбежал из тренировочного лагеря и легализовался как беженец в Германии.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По его словам, французские власти хотят создать коалицию стран, желающих обучать украинских солдат на территории Украины.Больше об тренировочных лагерях ВСУ в материале Павла Котова Удар по базе в Полтаве: что пытается скрыть Украина

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вооруженные силы украины, польша, военные, обучение, leopard-2 (танк)