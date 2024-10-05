Напились и не прошли фейс-контроль. Экс-военный ВСУ раскрыл почему украинских бойцов не пустили в Польшу - 05.10.2024 Украина.ру
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Напились и не прошли фейс-контроль. Экс-военный ВСУ раскрыл почему украинских бойцов не пустили в Польшу
Напились и не прошли фейс-контроль. Экс-военный ВСУ раскрыл почему украинских бойцов не пустили в Польшу - 05.10.2024 Украина.ру
Напились и не прошли фейс-контроль. Экс-военный ВСУ раскрыл почему украинских бойцов не пустили в Польшу
Некоторые бойцы ВСУ, которые были направлены в Польшу для того, чтобы обучаться управлять танками Leopard, не прошли украинско-польскую границу потому что были пьяны. Об этом РИА Новости рассказал экс-военный, который сбежал из тренировочного лагеря в Польше
2024-10-05T13:55
2024-10-05T13:55
новости
вооруженные силы украины
польша
военные
обучение
leopard-2 (танк)
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По его словам, пара человек напивались во время поездки и поэтому их не пустили через границу польские пограничники."Пока мы ехали в Украины до пропускного пункта в Польше, они насвинячились и просто не прошли фейс-контроль на границу", - сказал собеседник агентства.Его самого после мобилизации отправили проходить обучение на заряжающего танка Leopard в Польшу, но он сбежал из тренировочного лагеря и легализовался как беженец в Германии.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По его словам, французские власти хотят создать коалицию стран, желающих обучать украинских солдат на территории Украины.Больше об тренировочных лагерях ВСУ в материале Павла Котова Удар по базе в Полтаве: что пытается скрыть Украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вооруженные силы украины, польша, военные, обучение, leopard-2 (танк)
Новости, Вооруженные силы Украины, Польша, военные, обучение, Leopard-2 (танк)

Напились и не прошли фейс-контроль. Экс-военный ВСУ раскрыл почему украинских бойцов не пустили в Польшу

13:55 05.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Некоторые бойцы ВСУ, которые были направлены в Польшу для того, чтобы обучаться управлять танками Leopard, не прошли украинско-польскую границу потому что были пьяны. Об этом РИА Новости рассказал экс-военный, который сбежал из тренировочного лагеря в Польше
По его словам, пара человек напивались во время поездки и поэтому их не пустили через границу польские пограничники.
"Пока мы ехали в Украины до пропускного пункта в Польше, они насвинячились и просто не прошли фейс-контроль на границу", - сказал собеседник агентства.
Его самого после мобилизации отправили проходить обучение на заряжающего танка Leopard в Польшу, но он сбежал из тренировочного лагеря и легализовался как беженец в Германии.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По его словам, французские власти хотят создать коалицию стран, желающих обучать украинских солдат на территории Украины.
Больше об тренировочных лагерях ВСУ в материале Павла Котова Удар по базе в Полтаве: что пытается скрыть Украина
 
НовостиВооруженные силы УкраиныПольшавоенныеобучениеLeopard-2 (танк)
 
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