https://ukraina.ru/20241005/1057904219.html

Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия выходит на оперативный простор. Противник несет потери

Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия выходит на оперативный простор. Противник несет потери - 05.10.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия выходит на оперативный простор. Противник несет потери

Один из важнейших укрепрайонов ВСУ на Южнодонбасском направлении, Угледар, освобожден. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

2024-10-05T07:02

2024-10-05T07:02

2024-10-05T07:02

россия

угледар

курахово

андрей белоусов

михаил глухов

вооруженные силы украины

эксклюзив

спецоперация

сво

дмитрий ковалевич

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Угледар — городок, на самом деле, небольшой, там и в мирные времена проживало около 15 тысяч жителей, однако его местоположение стало стратегическим. Он находится на возвышенности, плюс терриконы двух шахт, с которых можно простреливать из орудий все окрестности на несколько десятков километров. Многокилометровые подземные тоннели, железобетонные коммуникации и укрытия. ВСУ здесь плотно окопались и доставляли немало хлопот нашим войскам. Держали под артиллерийским контролем железную дорогу, ведущую в Крым.Потерю города Киев официально признал 2 октября. Оперативное командование украинских войск "Хортица" заявило, что "офицерам дано разрешение на вывод частей из Угледара". Однако многие военнослужащие ВСУ сдались в плен. Сейчас ключевым центром украинской обороны на пути к Курахово является село Богоявленка. По некоторым данным, передовые подразделения нашей армии уже находятся на подступах к нему.Кстати, о дезертирстве и сдаче в плен. Видимо, украинскую армию довели до предела, коль дезертирство уже совершают целыми подразделениями. Такие случаи на линии фронта не редкость. Бежали из ВСУ и раньше, но не в таких количествах. И этому есть объяснение. Череда мобилизаций, создание отрядов теробороны, куда набирают неподготовленных бойцов, значительно снизила боевой потенциал украинской армии. Профессиональных военных — офицеров и сержантов, способных поддерживать дисциплину и боевой дух, осталось не так много.В общем, не горят мобилизованные желанием воевать. Поэтому стараются удрать, пьянствуют и дебоширят, не подчиняются командирам. Всё это — признаки разложения ВСУ, которое приняло массовый характер. И если сейчас они проводят протестные митинги в Николаевской области, то не исключено, что и до Банковой улицы в Киеве доберутся, если соберут большую численность бунтовщиков.Большие подвижки на Рубцовском направлении. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. В Минобороны РФ отметили, что он поздравил личный состав 3-й Висленской мотострелковой дивизии с освобождением Макеевки в ЛНР. "Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на Рубцовском направлении. В результате ваших самоотверженных действий неонацистские формирования несут существенные потери и отступают дальше, на запад. Мы всегда будем помнить подвиги воинов-висленцев, проливших кровь за нашу Родину. Благодарю вас за верность Отечеству и присяге. Уверен, что вы продолжите с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России", — приводятся слова министра обороны.Угледар — не конечная цель российской армии, это лишь часть наступательной операции на этом направлении, где в ближней перспективе видятся так называемые "котлы" — окружения частей ВСУ в Дзержинске и Курахове. Сейчас подразделения российской армии атакуют севернее и южнее Угледара. На юге занята часть села Пречистовка, а на севере поселок Водяное и шахта "Южнодонбасская-1". Это был мощный укрепрайон ВСУ, который выстраивался годами и здесь шли ожесточенные бои.Падение важного стратегического укрепрайона на Южнодонбасском направлении означает перекрытие как путей снабжения ВСУ, так и их возможность обстреливать наши логистические маршруты, в том числе ведущие в Крым с направлением на Мелитополь. Решительные маневренные действия ВС РФ позволяют не просто владеть оперативно-тактической инициативой, а в поной мере выйти на оперативный простор. Серьезных и основательных оборонительных сооружений за Угледаром нет, и вполне реальной становится повторение ситуации с Авдеевкой, когда город пал, то посыпался фронт. По всему видно, что у украинского генштаба на этом участке фронта нет резервов, чтобы удержать ситуацию, и нужно будет вскоре уходить из Курахово, которое вообще не готовили к обороне с юга. После весомого успеха в Угледаре российские военные смогут развивать наступление на Краматорск и на Днепропетровск. Но это уже новая страница сражений за освобождение Донбасса.Динамично развивается ситуации на Покровском направлении. Поступают сообщения об освобождении населенного пункта Измайловка. Это село находится западнее города Горняк, за который сейчас также идут бои. Наши штурмовые отряды действуют на севере населенного пункта, подойдя к нему со стороны ранее освобожденного Украинска. В то же время, по мнению некоторых экспертов, взятие и окружение Горняка позволит ВС РФ создать для боевиков киевского режима ещё больший „котел “, в который попадут подразделения, не успевшие выйти западнее Невельского и северо-западнее Красногоровки. Наши войска продвинулись в восточную часть Лысовки, заняли Николаевку, наступают в районе Красного Яра в направлении железной дороги. В районе Цукуркино противник характеризует ситуацию для ВСУ как "сложную". ВС России, по сообщению нескольких источников, действуют в восточной части посёлка, что означает неудачи противника в попытках стабилизировать фронт.На Харьковском направлении идет стремительное продвижение подразделений группировки войск "Запад" к левобережному плацдарму реки Оскол в районе Купянска. Противник еще пытается его удержать, но силы и средства тают с каждым днем. При мощной поддержке с воздуха наша армия добилась значительных успехов по линии Кругляковка-Сеньковка-Петропавловка. Освобожден населенный пункт Вишневой (Изюмский район Харьковской области), нанесено поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Ставки, Ямполь (ДНР), Лозовая Харьковской области и Невское (ЛНР). Потери противника составили до 410 боевиков, пять автомобилей, шесть артиллерийских орудий крупного калибра, два склада с боеприпасами, и станция РЭБ.Российская армия при освобождении города Волчанска активно применяет авиационные бомбы крупного калибра, которые в клочья разносят позиции ВСУ и места их временного базирования. Возникло предположение, что используются вакуумные бомбы ОДАБ-9000 с массой взрывчатого вещества более 7 тонн, которые считаются самыми мощными неядерными боеприпасами в мире. Судя по кадрам видео с разрывами боеприпасов, это, скорее всего, более маломощные полуторатонные бомбы ОДАБ-1500. Впрочем, и их ударов было достаточно, чтобы разнести в хлам бункер в Волчанске, в котором находились наемники ВСУ.Тем временем армия России за минувшие дни продолжала действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 50 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Белокопытово, Бруски, Глухов, Кучеровка, Катериновка, Мирлоги, Ободы, Павловка, Ровное, Речки, Сосновка, Студенок, Уланово и Ястребщина.В Курской области наша группировка войск "Север" отражает контратаки противника в Кореневском и Суджанском районах и продолжает теснить ВСУ. Губернатор региона сообщил, что районе Курчатова средствами РЭБ подавлен украинский БПЛА самолетного типа. Судя по кадрам с мест, падение и взрыв произошли в 4 км от АЭС, угрозы работы которой нет.Удары по штабам, заглубленным командным пунктам, центрам управления противника — "святая" обязанность российского комплекса "Искандер". И справляется он с этой обязанностью с высокой эффективностью и снайперской точностью. В оккупированной врагом части Херсонской области накануне был уничтожен морской штаб ВСУ со всеми офицерами. Причем ракета "заглянула" во время большого совещания командования 37-й бригады морской пехоты. В живых не осталось никого.Судя по силе взрыва, количеству жертв и масштабам разрушений, удар по украинскому военному штабу в поселке Великая Александровка нанесен парой ракет, которые находятся на пусковой установке ОТРК "Искандер". Первая ракета имела фугасную боевую часть весом в полтонны взрывчатки, вторая — кассетную.Вот как комментируют огневой удар военные аналитики в штабе одной из группировок наших войск: "Появилась информация о планировании крупного совещания руководства 37-й отдельной бригады морской пехоты. После некоторых мероприятий дрон уже снимал прибытие „бусов“ ВСУ. Народу приехало много, полтора десятка машин, в районе 70 человек, большинство офицеры. Совещание спланировали в давно не работающем (видно по разрушенной крыше) здании школы (в очередной раз прячутся в образовательном учреждении). Удобно расположиться они не успели, так как по ним отработал ОТРК „Искандер “. Предварительно, по перехватам, итоги такие: уничтожено 3 микроавтобуса,12 легковых машин, свыше 40 человек среднего и старшего офицерского состава, больше двадцати бойцов из числа солдат и сержантов."Как отметили специалисты, отслеживающие реакцию вражеских информационных ресурсов, украинские СМИ как в рот воды набрали. Хотя в личных "телегах" украинских военных уже появились некрологи о гибели многих опытных командиров "тридцать седьмой".Мощный удар был нанесен по складу боеприпасов ВСУ в пригороде Харькова. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его данным, удар пришелся по району Дергачи. Он уточняет, что прилетело две авиабомбы. После мощных взрывов последовала долгая детонация, возник серьезный пожар и пропало электричество. В результате взрыва от расположенной рядом нефтебазы была повреждена подстанция "Дергачи-Тяговая". Также здесь располагаются ангары металлобазы и бетонного завода, которые используются как места временного хранения боеприпасов ВСУ. Периодически в ангарах и рядом с ними ставят технику, прибывающую по железной дороге, перед распределением по подразделениям ВСУ. И в самом Харькове гремят взрывы с двойной детонацией. Были поражены военно-промышленные предприятия в Шевченковском и Индустриальном районах города. Там ремонтируют технику, собирают беспилотники разных типов.На линии боевого столкновения в составе ВСУ находится более пяти тысяч женщин-военнослужащих, многие из них отправились на фронт добровольцами. В итоге — десятки случаев насилия и убийств внутри ВСУ. Командование на такие факты просто закрывает глаза, а инциденты по возможности либо скрываются, либо объясняются "болезнями".О насилии над женщинами в украинской армии было слышно уже не раз, там, похоже, это поставлено на поток. Их и набирают разные комбриги в качестве обслуживания, а не для боевой деятельности. Ну, кто-то может быть снайпером, но это единичные случаи. Медсестры — но это в ближнем тылу. Остальные зачем? Для утех? А потом появляются сообщения, что то одну расстреляли, то другую. Когда нет дисциплины, то и беззаконие творится.Потери среди женского состава ВСУ растут в геометрической прогрессии, так же, как и среди мужского состава украинской армии. "Бойцов в юбках" погибло на фронте уже более 500. Киев, который бережет детей депутатов и чиновников высокого ранга, отправляет на передовую женщин. Мобилизации среди них нет, но пропаганда активно зовет девушек "под ружьё". Только в окопах таких насчитывается более пяти тысяч человек. "Галь" и "Мариек" ставят на должности стрелков и операторов дронов. Смертность среди них высокая.Ставка на привлечение на службу именно женщин на Украине связана с необходимостью восполнить кадровый дефицит ВСУ, при этом женщин в массовом порядке бросают именно на передовую. И не санитарками или связистками, а стрелками.Если подводить краткие и предварительные итоги спецоперации за минувшую неделю и в целом за прошедший месяц, отчетливо видны успешные решения ряд проблем, а также открывает перед нашими войсками хорошие возможности оперативного характера. Российской армии удалось срезать угледарской выступ, который находился на стыке Донбасского и Запорожского направлений. Дальше-ровная степь, где до Большой Новоселовки и Курахово противнику, по сути, негде основательно закрепиться.Наша армия серьезно ослабила оборону ВСУ на всем восточном фронте и вплотную приблизилась к решению важной цели - выходу на границы ДНР и ЛНР. Одновременно возникла возможность развивать успех в Херсонской, Запорожской, Харьковской областях.О том, что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Страдания по Угледару и миссия смертников. Украинские военные и эксперты о ситуации на фронте"

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