Российские десантники рассказали о массовом применении "выжигающих" дронов со стороны ВСУ - 05.10.2024 Украина.ру
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Российские десантники рассказали о массовом применении "выжигающих" дронов со стороны ВСУ
Российские десантники рассказали о массовом применении "выжигающих" дронов со стороны ВСУ - 05.10.2024 Украина.ру
Российские десантники рассказали о массовом применении "выжигающих" дронов со стороны ВСУ
"Выжигающие" дроны с термическими горючими смесями Вооруженные силы Украины массово применяют у днепровского рубежа. Об этом РИА Новости рассказали 5 октября десантники группировки войск "Днепр"
2024-10-05T11:40
2024-10-05T11:40
новости
вооруженные силы украины
дроны
пожар
вс рф
днепр
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По их словам, в этом регионе сейчас установилась сухая погода, поэтому в результате употребления дронов с горючими боеприпасами выгорают поля и леса, отметили российские десантники.Собеседники агентства отметили, что противник применяет такие дроны не только с целью инициации пожаров в российском тылу или уничтожения лесополос, но и непосредственно против техники и личного состава российской армии."Применяют термические. Вот они поджигают просто леса, машины там, живую силу. Именно с дронов. Ни с ракет, ни с чего, а именно с дронов. Дрон подлетел, распылил вот эту жидкость термическую, а там температура горения большая, и потушить ее просто вот так вот — ни водой, ни землей. Она пока сама не выгорит, она будет гореть и гореть", — рассказал агентству военнослужащий группировки "Днепр" с позывным "Горыныч".Ранее западная пресса сообщила о том, что у российских войск, также как и у ВСУ, появились дроны-драконы, которые медленно и низко летят над окопами противника и сбрасывают на них лавоподобную зажигательную смесь из металлов.Больше об употреблении "выжигающих" беспилотников со стороны ВСУ в материале Александра Чаленко Донецкий фронт. Несмотря на дроны с зажигательной смесью, ВСУ не остановить падение Покровска и Угледара
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, вооруженные силы украины, дроны, пожар, вс рф, днепр
Новости, Вооруженные силы Украины, дроны, пожар, ВС РФ, Днепр

Российские десантники рассказали о массовом применении "выжигающих" дронов со стороны ВСУ

11:40 05.10.2024
 
Фото: официальный сайт Пентагона, Морские пехотинцы патрулируют лесистую местность на фоне пожара
Фото: официальный сайт Пентагона, Морские пехотинцы патрулируют лесистую местность на фоне пожара
Читать в
"Выжигающие" дроны с термическими горючими смесями Вооруженные силы Украины массово применяют у днепровского рубежа. Об этом РИА Новости рассказали 5 октября десантники группировки войск "Днепр"
По их словам, в этом регионе сейчас установилась сухая погода, поэтому в результате употребления дронов с горючими боеприпасами выгорают поля и леса, отметили российские десантники.
Собеседники агентства отметили, что противник применяет такие дроны не только с целью инициации пожаров в российском тылу или уничтожения лесополос, но и непосредственно против техники и личного состава российской армии.
"Применяют термические. Вот они поджигают просто леса, машины там, живую силу. Именно с дронов. Ни с ракет, ни с чего, а именно с дронов. Дрон подлетел, распылил вот эту жидкость термическую, а там температура горения большая, и потушить ее просто вот так вот — ни водой, ни землей. Она пока сама не выгорит, она будет гореть и гореть", — рассказал агентству военнослужащий группировки "Днепр" с позывным "Горыныч".
Ранее западная пресса сообщила о том, что у российских войск, также как и у ВСУ, появились дроны-драконы, которые медленно и низко летят над окопами противника и сбрасывают на них лавоподобную зажигательную смесь из металлов.
Больше об употреблении "выжигающих" беспилотников со стороны ВСУ в материале Александра Чаленко Донецкий фронт. Несмотря на дроны с зажигательной смесью, ВСУ не остановить падение Покровска и Угледара
 
НовостиВооруженные силы УкраиныдроныпожарВС РФДнепр
 
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