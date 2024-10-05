Эксперт рассказал, какую пользу принесёт Угледар в СВО - 05.10.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, какую пользу принесёт Угледар в СВО
Эксперт рассказал, какую пользу принесёт Угледар в СВО - 05.10.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, какую пользу принесёт Угледар в СВО
Из-за потери Угледара украинская армия проводит перегруппировку, а российская готовится использовать новые преимущества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
2024-10-05T07:30
2024-10-05T07:30
новости
угледар
украина
россия
вооруженные силы украины
сво
всу
дроны
бпла
беспилотники
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По его мнению, вывод остатков 72-й бригады ВСУ из Угледара не особенно меняет картину на других направлениях специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины."Этих деморализованных солдат влить никуда нельзя. Их надо ненадолго отвести в тыл, чтобы они не сеяли панику на остальных участках. У них еще инерция бегства сохраняется. Они морально раздавлены и уничтожены. Толку от них большого нет", - констатировал Зимовский.Оценивая пользу от освобождения Угледара для России, он заметил, что там возможно было бы организовать центр по производству российских беспилотников. При должных условиях операторы БПЛА могут продемонстрировать результат."Там остались неплохие укрепления, и там дроноводы могут работать по условиям местности: высокая жилая застройка, хорошо укрытые позиции операторов, высота над уровнем моря. Дроны оттуда могут работать на 20-25 километров. Мы можем держать этот участок под плотным контролем без особых усилий в численном составе. Туда не надо подвозить артиллерийские дивизии и полки", - сказал Зимовский.Полный текст интервью Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армией читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему высказалась автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович в публикации Освобождение Угледара, терпение Москвы и отголоски "победного" плана. Украина в международном контексте
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новости, угледар, украина, россия, вооруженные силы украины, сво, всу, дроны, бпла, беспилотники, минобороны рф
Новости, Угледар, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО, ВСУ, дроны, БПЛА, беспилотники, Минобороны РФ

Эксперт рассказал, какую пользу принесёт Угледар в СВО

07:30 05.10.2024
 
Фото: "Думська", одесская 126-я бригада ВСУ
Фото: Думська, одесская 126-я бригада ВСУ
Читать в
Из-за потери Угледара украинская армия проводит перегруппировку, а российская готовится использовать новые преимущества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
По его мнению, вывод остатков 72-й бригады ВСУ из Угледара не особенно меняет картину на других направлениях специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
"Этих деморализованных солдат влить никуда нельзя. Их надо ненадолго отвести в тыл, чтобы они не сеяли панику на остальных участках. У них еще инерция бегства сохраняется. Они морально раздавлены и уничтожены. Толку от них большого нет", - констатировал Зимовский.
Оценивая пользу от освобождения Угледара для России, он заметил, что там возможно было бы организовать центр по производству российских беспилотников. При должных условиях операторы БПЛА могут продемонстрировать результат.
"Там остались неплохие укрепления, и там дроноводы могут работать по условиям местности: высокая жилая застройка, хорошо укрытые позиции операторов, высота над уровнем моря. Дроны оттуда могут работать на 20-25 километров. Мы можем держать этот участок под плотным контролем без особых усилий в численном составе. Туда не надо подвозить артиллерийские дивизии и полки", - сказал Зимовский.
Полный текст интервью Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армией читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему высказалась автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович в публикации Освобождение Угледара, терпение Москвы и отголоски "победного" плана. Украина в международном контексте
 
НовостиУгледарУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныСВОВСУдроныБПЛАбеспилотникиМинобороны РФ
 
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