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"Украинский тыл находится на Западе": эксперт оценил мобилизационный ресурс Украины

"Украинский тыл находится на Западе": эксперт оценил мобилизационный ресурс Украины - 05.10.2024 Украина.ру

"Украинский тыл находится на Западе": эксперт оценил мобилизационный ресурс Украины

Нынешнее руководство Украины обладает потенциалом для продолжения СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский

2024-10-05T07:45

2024-10-05T07:45

2024-10-05T07:45

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военная помощь

украина-нато

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"У Украины неисчерпаемый оружейный ресурс, поскольку украинский тыл находится на Западе. В этом отношении противник так же не ограничен, как и мы: сколько сделаем, столько отправим на фронт", - констатировал он.По оценкам Зимовского, Киев может мобилизовать дополнительно 600 тысяч человек. Есть и другие возможности дополнить живой силой поставляемую с Запада военную помощь."Если киевский режим одномоментно снизит призывной возраст до 18 лет, это даст им как минимум полмиллиона солдат. Это будут молодые люди, которые полностью индоктринированы украинством. Когда противника припрет (или его припрет его западный хозяин), будет отдан приказ поставить под ружье весь этот молодняк", - сказал Зимовский.Полный текст интервью Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армией читайте на сайте Украина.руТем временем Глава МИД Польши посоветовал странам ЕС "не субсидировать неповиновение" украинских беженцев

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