https://ukraina.ru/20241005/1057906874.html

Спрятавшийся Зеленский, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 октября

Спрятавшийся Зеленский, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 октября - 05.10.2024 Украина.ру

Спрятавшийся Зеленский, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 октября

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о разговоре с Владимиром Зеленским в первые дни СВО. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-10-05T13:00

2024-10-05T13:00

2024-10-05T13:00

эксклюзив

хроники

украина

россия

владимир путин

йенс столтенберг

financial times

нато

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому изданию Financial Times рассказал о том, как разговаривал с Владимиром Зеленским в первые дни специальной военной операции. По его словам, с Зеленским сложно было связаться, поскольку в первые дни СВО он находился в бункере.В течение двух дней после начала спецопрации Столтенберг так и не смог связаться с Зеленским. Огда же разговор состоялся, он, по словам экс-генсека НАТО, был "довольно трудным".Причиной этого, по словам Столтенберга, был страх Зеленского, что его скоро "поймают или убьют"."Но более того, большая часть разговора была о бесполетной зоне [над Украиной]. Он Зеленский хотел бесполетную зону. А я не мог ему её предоставить", — рассказал он.Ранее о том, что Зеленский первые месяцы после начала СВО прятался в бункере писал его биограф, журналист Time Саймон Шустер. Он провёл с Зеленским год. При этом Шустер указывал, что никогда не бывал в бункере: иностранцев туда не пускали.Кроме того, о том, что Зеленский прятался в бункере, рассказывал и президент Белоруссии Александр Лукашенко."Зеленский там ничего не отражал. У него войск там фактически не было. У него не было там войск, которые могли бы защитить Киев. А те, которые были, ну, наполовину точно были не его — они не хотели погибать, они видели, что уже всё, армада идёт российская <...> И дни были сочтены. И [президент России Владимир] Путин отвёл эти войска. Как же он (Зеленский — Ред.) защитил? Он что, отвёл эти (российские — Ред.) войска? Нет. Поэтому зря он себе приписывает подвиг, которого не было. Путин отвел эти войска от Киева <...>Да он (Зеленский - Ред.) сидел в погребе в это время, Диан! Зеленский твой сидел в погребе и ничего не отражал. А военные видели, чем это закончится. Там не было войск для того, чтобы защитить с севера Киев", - рассказывал Лукашенко в интервью журналистке Диане Панченко в августе 2023 года.До этого, в феврале 2023 года бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал, как договорился о безопасности для Зеленского во время визита в Москву."Я ему (президенту России Владимиру Путину — Ред.) сказал: "Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьёте Зеленского?" Он ответил: "Я не убью Зеленского"", — заявил экс-премьер Израиля.После беседы с Путиным из автомобиля Беннет позвонил Зеленскому, который на тот момент скрывался в бункере, и передал ему содержание разговора с российским президентом. Узнав об обещании Путина, Зеленский вернулся в офис и снял там видеоролик с обращением к народу и заявлением, что он "ничего не боится".Обстрелы и налётыУтром 5 октября Минобороны России сообщило о предотвращённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 10 украинских БПЛА самолётного типа. Над территорией Белгородской области перехвачено и уничтожено 7 БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожен 1 БПЛА и 2 БПЛА уничтожены над территорией Курской области", - гласила публикация в телеграм-канале министерства.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в ночь на 5 октября в своём телеграм-канале рассказал о последствиях украинской атаки."Украинские БПЛА попытались атаковать несколько предприятий, выпускающих гражданскую продукцию. По уточнённым данным, один человек ранен. Мужчина получил осколочное ранение в руку. На территории одного этажа в здании того же предприятия возникло возгорание. На месте происшествия работают оперативные службы. На другом предприятии, подвергшемся атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет", - написал он в 03:28.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 49 ударов по этому региону России.На донецком направлении ВСУ осуществили 14 обстрелов, на горловском направлении — 35 обстрелов, выпустив 133 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ повреждены 6 жилых домостроений и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 12 снарядов калибром 155 мм, БПЛА-камикадзе, 4 сброса ВОП с БПЛА, по Петровскому и Кировскому районам Донецка — 6 снарядов калибром 155 мм."Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до 11", - написал в своём телеграм-канале мэр Горловки Иван Приходько, который ранее сообщил о последствиях украинских атак на город.Позднее Представительство ДНР в СЦКК конкретизировало информацию о пострадавших."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 5 октября по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Горловка (Никитовский район) - атака БпЛА-камикадзе в 05:45: в результате атаки на маршрутный автобус, стоящий у остановки общественного транспорта по ул. Комарова, ранения средней степени тяжести получили восемь человек: мужчины 1988, 1973 и 1960 годов рождения, женщины 1996, 1973,1963,1961 и 1949 годов рождения, сброс ВОП с БПЛА в 06:20: по ул. Нижней ранены мужчина 1964 года рождения и женщина 1979 года рождения, сброс ВОП с БПЛА в 07:45: ранен мужчина 1983 года рождения", - указывалось в публикации в телеграм-канале Представительства.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" в минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 31 снаряд из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 31 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 3; Князе-Григоровка — 1; Великая Лепетиха — 1; Горностаевка — 8; Каиры — 5; Заводовка — 3; Каховка — 6; Водяное — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Большие Копани, Таврийск, Алёшки, Саги, Козачьи Лагеря и Корсунка."В результате обстрела со стороны ВСУ Каховке погибла семья из трёх человек, включая маленькую девочку, в Горностаевке повреждены линии электропередач, в Водяном повреждена крыша частного дома", - сообщил канал.Утром 5 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник. Без пострадавших и разрушений. В Белгородском районе вражеским атакам подверглись посёлки Дубовое и Майский, сёла Бессоновка, Бочковка, Веселая Лопань, Головино, Драгунское, Журавлевка, Красный Хутор, Нечаевка, Репное, Салтыково, Черемошное и Щетиновка. Выпущен 51 боеприпас в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 18 БПЛА. Системой ПВО сбиты 6 беспилотников. Ранены 4 мирных жителя. Двое пострадавших госпитализированы в областную клиническую больницу, ещё двоим — медики оказали всю необходимую помощь, они отпущены домой на амбулаторное лечение. Повреждены частный дом, производственное здание, 4 автомобиля и микроавтобус. Огнём уничтожен грузовой автомобиль", - писал губернатор.Кроме того, в Борисовском районе село Беленькое подверглось обстрелу, в ходе которого выпущено два боеприпаса. Обошлось без последствий.Также в Валуйском муниципальном округе сёла Вериговка и Принцевка подверглись одному обстрелу, в ходе которого выпущено 2 боеприпаса, также системой ПВО был сбит один беспилотник. Повреждён забор сельхозпредприятия.В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Старый выпущено 10 боеприпасов в ходе 3 обстрелов, системой ПВО сбит один беспилотник. Повреждены информационные стенды."В Грайворонском муниципальном округе сёла Дроновка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино атакованы с помощью 5 БПЛА и 6 боеприпасов в ходе двух обстрелов. Пострадавших и повреждений нет", - указывалось в сводке.В Краснояружском районе по посёлку Красная Яруга, сёлам Колотиловка, Романовка, Староселье и Теребрено, хутору Вязовской выпущено 45 боеприпасов в ходе 5 обстрелов, также нанесён удар с помощью 13 беспилотников, один из которых сбит. Были повреждены два резервуара.В Ровеньском районе в районе села Ладомировка в результате падения беспилотника произошло возгорание лесополосы — пожар был ликвидирован.В Старооскольском городском округе село Песчанка было атаковано 3 БПЛА. В результате были повреждены частный дом и два производственных здания."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлкам Первомайский и Поляна, сёлам Муром и Новая Таволжанка выпущены 6 снарядов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки с помощью 12 БПЛА, два из которых сбиты. За прошедшие сутки повреждены 4 частных дома, 2 надворные постройки, 8 легковых и два грузовых автомобиля, на территории сельскохозяйственного предприятия — два помещения и находящееся внутри оборудование. В селе Муром в результате обстрела сгорели два жилых дома и пилорама. По уточнённой информации, в селе Новая Таволжанка количество раненых увеличилось до 8 мирных жителей. Двое госпитализированы в медицинские учреждения города Белгорода, шесть пострадавших дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно", - писал Гладков.Губернатор Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале утром предупреждал земляков об опасности ракетной атаки и атаки БПЛА. В самой области идут бои.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О ходе СВО — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия выходит на оперативный простор. Противник несёт потери".

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эксклюзив, хроники, украина, россия, владимир путин, йенс столтенберг, financial times, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский