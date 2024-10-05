В Уганде послу США грозят выдворением из страны из-за его вмешательства в дела республики - 05.10.2024 Украина.ру
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В Уганде послу США грозят выдворением из страны из-за его вмешательства в дела республики
В Уганде послу США грозят выдворением из страны из-за его вмешательства в дела республики - 05.10.2024 Украина.ру
В Уганде послу США грозят выдворением из страны из-за его вмешательства в дела республики
Командующий силами обороны Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба собирается поднять вопрос о высылке посла США Уильяма Поппа из страны, если тот к понедельнику не извиниться за свое "недипломатичное поведение" в отношении республики и ее первых лиц. Об этом Кайнеругаба заявил на своей странице в соцсетях 5 октября
2024-10-05T10:40
2024-10-05T10:40
новости
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"Если нынешний посол США не извинится перед Мзее (президентом Уганды Йовери Мусевени. — Ред.) лично к утру понедельника за его недипломатическое поведение в нашей стране, мы потребуем, чтобы он покинул Уганду", — написал генерал.Ранее Кайнеругаба заявлял, что причина конфронтации с послом США связана с неуважением дипломата "к любимому и прославленному президенту" и подрывом Конституции Уганды.Местные СМИ предполагают, что конфликт может быть вызван иностранным вмешательством в дела республики.Больше о ситуации на африканском континенте в материале Александра Сокуренко Уран и беспилотники. Почему Африка рвет с Западом и Украиной
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Новости
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новости, сша, посол
Новости, США, посол

В Уганде послу США грозят выдворением из страны из-за его вмешательства в дела республики

10:40 05.10.2024
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Командующий силами обороны Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба собирается поднять вопрос о высылке посла США Уильяма Поппа из страны, если тот к понедельнику не извиниться за свое "недипломатичное поведение" в отношении республики и ее первых лиц. Об этом Кайнеругаба заявил на своей странице в соцсетях 5 октября
"Если нынешний посол США не извинится перед Мзее (президентом Уганды Йовери Мусевени. — Ред.) лично к утру понедельника за его недипломатическое поведение в нашей стране, мы потребуем, чтобы он покинул Уганду", — написал генерал.
Ранее Кайнеругаба заявлял, что причина конфронтации с послом США связана с неуважением дипломата "к любимому и прославленному президенту" и подрывом Конституции Уганды.
Местные СМИ предполагают, что конфликт может быть вызван иностранным вмешательством в дела республики.
Больше о ситуации на африканском континенте в материале Александра Сокуренко Уран и беспилотники. Почему Африка рвет с Западом и Украиной
 
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