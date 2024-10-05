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Астронавт из США назвала совместный с российскими космонавтами полет на МКС честью

Астронавт из США назвала совместный с российскими космонавтами полет на МКС честью - 05.10.2024 Украина.ру

Астронавт из США назвала совместный с российскими космонавтами полет на МКС честью

Для американского астронавта Трейси Дайсон полет с российскими космонавтами на космическом корабле "Союз МС-25" был честью. Об этом Дайсон заявила в интервью после возвращения на Землю и окончании миссии на Международной космической станции (МКС)

2024-10-05T12:19

2024-10-05T12:19

2024-10-05T12:19

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"Для меня было честью и удовольствием летать не один раз, а дважды, с нашими российскими партнерами на борту их исторической ракеты "Союз" <...>, а также участвовать во всех их глубоких традициях на протяжении тренировок, запуска и посадки", — сказала Дайсон.Она также высказалась в пользу продления совместных с Россией полетов и работы на МКС, так как это "хорошо отражается на рабочей обстановке на борту станции".На борту "Союз МС-25" вместе с Дайсон 23 марта с космодрома Байконур полетели российский космонавт Олег Новицкий и первая белорусская женщина-космонавт Марина Василевская. В начале апреля россиянин и белоруска вернулись на Землю, а Дайсон продолжила миссию.Американка вернулась на Землю 23 сентября. Таким образом она провела на МКС ровно шесть месяцев. Вместе с ней летели космонавты из России Олег Кононенко и Николай Чуб, которые провели на МКС год.Больше об американском освоении космоса в материале Политические заложники в космосе. Как США отправили двух астронавтов и "забыли" их на орбите

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