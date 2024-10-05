Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения и обещал ему скорую встречу в Москве - 05.10.2024 Украина.ру
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Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения и обещал ему скорую встречу в Москве
Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения и обещал ему скорую встречу в Москве - 05.10.2024 Украина.ру
Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения и обещал ему скорую встречу в Москве
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения и заявил, что "в ближайшие дни" встретится с ним в Москве. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба таждикистанского лидера
2024-10-05T13:10
2024-10-05T13:10
новости
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Путин пожелал своему коллеге здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, отмечается в сообщении.Ранее Эмомали Рахмон заявил, что Россия для Таджикистана играет роль стратегического партнера и союзника. Он сказал, что республика не намерена изменять своей позиции в будущем.О намерении России и Таджикистана наладить миграционные потоки в материале Премьер Таджикистана пожаловался на трудности при въезде граждан его страны в Россию
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новости, таджикистан, москва, владимир путин, россия
Новости, Таджикистан, Москва, Владимир Путин, Россия

Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения и обещал ему скорую встречу в Москве

13:10 05.10.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Таджикистан для участия в СВМДА
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Таджикистан для участия в СВМДА - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения и заявил, что "в ближайшие дни" встретится с ним в Москве. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба таждикистанского лидера
Путин пожелал своему коллеге здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, отмечается в сообщении.
Ранее Эмомали Рахмон заявил, что Россия для Таджикистана играет роль стратегического партнера и союзника. Он сказал, что республика не намерена изменять своей позиции в будущем.
О намерении России и Таджикистана наладить миграционные потоки в материале Премьер Таджикистана пожаловался на трудности при въезде граждан его страны в Россию
 
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