Жизнь между терактами: как Запорожье возвращается в русский мир и что будет дальше - Рогов - 13.07.2022 Украина.ру
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Жизнь между терактами: как Запорожье возвращается в русский мир и что будет дальше - Рогов
Жизнь между терактами: как Запорожье возвращается в русский мир и что будет дальше - Рогов - 13.07.2022 Украина.ру
Жизнь между терактами: как Запорожье возвращается в русский мир и что будет дальше - Рогов
Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественной организации “Славянская гвардия” Владимир Рогов в эфире Украина.ру прокомментировал череду терактов и покушений на глав регионов, перешедших под контроль России
2022-07-12T14:58
2022-07-13T11:11
youtube
видео
rutube
рогов
теракт
запорожье
эвакуация
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Также рассказал об&nbsp;обустройстве освобожденных территорий и&nbsp;проблемах, которые там возникают:00:38&nbsp;&mdash; Активизация украинской преступной сети: какие проводятся меры обеспечения безопасности?06:08&nbsp;&mdash; Упрощенный порядок получения гражданства РФ: ситуация с&nbsp;получением российского гражданства в&nbsp;Запорожье;08:45&nbsp;&mdash; Эвакуация по&nbsp;Верещук: какое настроение у&nbsp;местных жителей?15:45 Обустройство на&nbsp;освобожденных территориях: проблемы и&nbsp;успехи. Как обстоит ситуация с&nbsp;урожаем?Напомним, 11 июля была совершена попытка покушения на&nbsp;главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. Он не&nbsp;пострадал. Диверсанта нашли и&nbsp;уничтожили при&nbsp;попытке сопротивления. Также было предотвращено покушение на&nbsp;главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо. На пути следования авто чиновника было заложено самодельное взрывное устройство, его помогли обнаружить местные жители. А вот в&nbsp;Харьковской области глава администрации поселка Великий Бурлук Евгений Юнаков погиб в&nbsp;результате подрыва его автомобиля.
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youtube, видео, rutube, рогов, теракт, запорожье, эвакуация

Жизнь между терактами: как Запорожье возвращается в русский мир и что будет дальше - Рогов

14:58 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
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Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественной организации “Славянская гвардия” Владимир Рогов в эфире Украина.ру прокомментировал череду терактов и покушений на глав регионов, перешедших под контроль России
Также рассказал об обустройстве освобожденных территорий и проблемах, которые там возникают:
00:38 — Активизация украинской преступной сети: какие проводятся меры обеспечения безопасности?
06:08 — Упрощенный порядок получения гражданства РФ: ситуация с получением российского гражданства в Запорожье;
08:45 — Эвакуация по Верещук: какое настроение у местных жителей?
15:45 Обустройство на освобожденных территориях: проблемы и успехи. Как обстоит ситуация с урожаем?
Напомним, 11 июля была совершена попытка покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. Он не пострадал. Диверсанта нашли и уничтожили при попытке сопротивления. Также было предотвращено покушение на главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо. На пути следования авто чиновника было заложено самодельное взрывное устройство, его помогли обнаружить местные жители.
А вот в Харьковской области глава администрации поселка Великий Бурлук Евгений Юнаков погиб в результате подрыва его автомобиля.
 
YoutubeВидеоRutubeРоговтерактЗапорожьеэвакуация
 
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