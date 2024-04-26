Киев бьёт по гражданским объектам в РФ при молчаливом согласии Запада - Шойгу - 26.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240426/1054752355.html
Киев бьёт по гражданским объектам в РФ при молчаливом согласии Запада - Шойгу
Киев бьёт по гражданским объектам в РФ при молчаливом согласии Запада - Шойгу - 26.04.2024 Украина.ру
Киев бьёт по гражданским объектам в РФ при молчаливом согласии Запада - Шойгу
Украина использует полученное оружие для ударов по российской гражданской инфраструктуре при молчаливом согласии Запада. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран - участниц ШОС в Астане
2024-04-26T15:10
2024-04-26T15:10
новости
россия
запад
сергей шойгу
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/15/1051203042_0:330:3044:2043_1920x0_80_0_0_3cb158677dcfda3bf34505c326d2d3eb.jpg
"Практически ежедневно при молчаливом согласии Запада Киев применяет получаемое от него вооружение для нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры", — заявил Шойгу.Разведданные, по словам министра, передаются в режиме реального времени, организована подготовка военнослужащих Вооруженных сил Украины, западные военные специалисты и наёмники находятся в зоне боевых действий.Он также подчеркнул, что бесконтрольное перемещение оружия, которым "коллективный Запад продолжает накачивать Киев", рискует попасть в руки террористов. Шойгу напомнил о теракте, совершенном 22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". "Следы террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл", также ведут на Украину", - добавил глава МО РФ.
https://ukraina.ru/20240426/1054749668.html
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/15/1051203042_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_be5ce9582e2b0cbe044e5614f97b5e81.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Запад, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины

Киев бьёт по гражданским объектам в РФ при молчаливом согласии Запада - Шойгу

15:10 26.04.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии Министерства обороны РФ
Заседание коллегии Министерства обороны РФ
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Украина использует полученное оружие для ударов по российской гражданской инфраструктуре при молчаливом согласии Запада. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран - участниц ШОС в Астане
"Практически ежедневно при молчаливом согласии Запада Киев применяет получаемое от него вооружение для нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры", — заявил Шойгу.
Разведданные, по словам министра, передаются в режиме реального времени, организована подготовка военнослужащих Вооруженных сил Украины, западные военные специалисты и наёмники находятся в зоне боевых действий.
Он также подчеркнул, что бесконтрольное перемещение оружия, которым "коллективный Запад продолжает накачивать Киев", рискует попасть в руки террористов.
Шойгу напомнил о теракте, совершенном 22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".
"Следы террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл", также ведут на Украину", - добавил глава МО РФ.
С. Шойгу проверил развитие инфраструктуры на космодроме Плесецк
13:00
Обвинения Шойгу, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 апреляМинистр обороны России Сергей Шойгу обвинил Запад в помощи Украине в подготовке диверсий на территории РФ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
 
НовостиРоссияЗападСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15Подпольщики остановили грузовой поезд под Киевом
16:07Путин призвал законодателей принимать более чёткие и эффективные законы
16:00"Ярослав Мудрый": как киевскому режиссеру предлагали Родину продать
15:48Кулеба иностранных дел закончил "эру мира"
15:33Силовики задержали нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
15:27"Шахтерская дочь" приехала в Москву
15:18Уральского блогера отправили в колонию за призывы ударить по Кремлю
15:15Усилия Запада безрезультатны: Пушков оценил позицию незападного мира по санкциям
15:11Превращают страну в милитаристскую автократию - Дубинский об отказе Киева от граждан за границей
15:10Киев бьёт по гражданским объектам в РФ при молчаливом согласии Запада - Шойгу
15:07Песков рассказал о дальнейших отношениях России и Европы
14:31Шизофреник-убийца и униженный в туалете: кто по заданию Киева вербует россиян в террористы
13:58Попадет ли Китай в ловушку Фукидида?
13:46Тупость на службе украинского неонацизма. Малограмотными людьми легче управлять
13:15Убийство Трампа и предательство семьи: интрига в президентской гонке США сохраняется
13:00Обвинения Шойгу, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 апреля
12:55Раскольники на Украине разрешили женщинам ходить в храм в шароварах
12:05"Большинство правительств не хотят, чтобы мы ими помыкали". Африка избавляется от Запада
11:58Ядерный ренессанс: как бы развивался мирный атом, если бы не авария на Чернобыльской АЭС - Юшков
11:53Продажа "Украины", опасное метро и русскоязычные дети. Что происходит в Киеве
Лента новостейМолния