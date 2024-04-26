https://ukraina.ru/20240426/1054752355.html
Киев бьёт по гражданским объектам в РФ при молчаливом согласии Запада - Шойгу
Киев бьёт по гражданским объектам в РФ при молчаливом согласии Запада - Шойгу - 26.04.2024 Украина.ру
Киев бьёт по гражданским объектам в РФ при молчаливом согласии Запада - Шойгу
Украина использует полученное оружие для ударов по российской гражданской инфраструктуре при молчаливом согласии Запада. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран - участниц ШОС в Астане
2024-04-26T15:10
2024-04-26T15:10
2024-04-26T15:10
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россия
запад
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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"Практически ежедневно при молчаливом согласии Запада Киев применяет получаемое от него вооружение для нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры", — заявил Шойгу.Разведданные, по словам министра, передаются в режиме реального времени, организована подготовка военнослужащих Вооруженных сил Украины, западные военные специалисты и наёмники находятся в зоне боевых действий.Он также подчеркнул, что бесконтрольное перемещение оружия, которым "коллективный Запад продолжает накачивать Киев", рискует попасть в руки террористов. Шойгу напомнил о теракте, совершенном 22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". "Следы террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл", также ведут на Украину", - добавил глава МО РФ.
https://ukraina.ru/20240426/1054749668.html
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новости, россия, запад, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Запад, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Киев бьёт по гражданским объектам в РФ при молчаливом согласии Запада - Шойгу
Украина использует полученное оружие для ударов по российской гражданской инфраструктуре при молчаливом согласии Запада. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран - участниц ШОС в Астане
"Практически ежедневно при молчаливом согласии Запада Киев применяет получаемое от него вооружение для нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры", — заявил Шойгу
.
Разведданные, по словам министра, передаются в режиме реального времени, организована подготовка военнослужащих Вооруженных сил Украины, западные военные специалисты и наёмники находятся в зоне боевых действий.
Он также подчеркнул, что бесконтрольное перемещение оружия, которым "коллективный Запад продолжает накачивать Киев", рискует попасть в руки террористов.
Шойгу напомнил о теракте, совершенном 22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".
"Следы террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл", также ведут на Украину", - добавил глава МО РФ.