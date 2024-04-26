https://ukraina.ru/20240426/1054752355.html

Киев бьёт по гражданским объектам в РФ при молчаливом согласии Запада - Шойгу

Киев бьёт по гражданским объектам в РФ при молчаливом согласии Запада - Шойгу - 26.04.2024 Украина.ру

Киев бьёт по гражданским объектам в РФ при молчаливом согласии Запада - Шойгу

Украина использует полученное оружие для ударов по российской гражданской инфраструктуре при молчаливом согласии Запада. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран - участниц ШОС в Астане

2024-04-26T15:10

2024-04-26T15:10

2024-04-26T15:10

новости

россия

запад

сергей шойгу

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/15/1051203042_0:330:3044:2043_1920x0_80_0_0_3cb158677dcfda3bf34505c326d2d3eb.jpg

"Практически ежедневно при молчаливом согласии Запада Киев применяет получаемое от него вооружение для нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры", — заявил Шойгу.Разведданные, по словам министра, передаются в режиме реального времени, организована подготовка военнослужащих Вооруженных сил Украины, западные военные специалисты и наёмники находятся в зоне боевых действий.Он также подчеркнул, что бесконтрольное перемещение оружия, которым "коллективный Запад продолжает накачивать Киев", рискует попасть в руки террористов. Шойгу напомнил о теракте, совершенном 22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". "Следы террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл", также ведут на Украину", - добавил глава МО РФ.

https://ukraina.ru/20240426/1054749668.html

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, сергей шойгу, вооруженные силы украины