Песков рассказал о дальнейших отношениях России и Европы - 26.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240426/1054755417.html
Песков рассказал о дальнейших отношениях России и Европы
Песков рассказал о дальнейших отношениях России и Европы - 26.04.2024 Украина.ру
Песков рассказал о дальнейших отношениях России и Европы
России и Европе уже не удастся построить отношения как раньше. Об этом заявил 26 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2024-04-26T15:07
2024-04-26T15:07
дмитрий песков
новости
россия
европа
отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052104080_0:155:3125:1913_1920x0_80_0_0_3c51e39a8d79dc1a5b457536c447ea21.jpg
"Ясно, что это будут договоренности о новых модальностях отношений. Отношения как раньше построить уже не получится, и никто этого не захочет, в первую очередь мы", - сказал Песков.Он пояснил, что у России большой опыт отношений с европейскими странами, который всегда будет учитываться при выстраивании таких отношений. При этом Песков подчеркнул, что географически РФ и Европе никуда друг от друга не деться, поэтому предстоит в любом случае строить отношения на новых основах.
https://ukraina.ru/20240425/1054715699.html
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052104080_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_e72dd0e8bba0647faf9091d6ef9019fb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дмитрий песков, новости, россия, европа, отношения
Дмитрий Песков, Новости, Россия, Европа, отношения

Песков рассказал о дальнейших отношениях России и Европы

15:07 26.04.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
России и Европе уже не удастся построить отношения как раньше. Об этом заявил 26 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Ясно, что это будут договоренности о новых модальностях отношений. Отношения как раньше построить уже не получится, и никто этого не захочет, в первую очередь мы", - сказал Песков.
Он пояснил, что у России большой опыт отношений с европейскими странами, который всегда будет учитываться при выстраивании таких отношений.
При этом Песков подчеркнул, что географически РФ и Европе никуда друг от друга не деться, поэтому предстоит в любом случае строить отношения на новых основах.
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Вчера, 12:53
Песков загадочно ответил на изъятие активов РФ и поставки оружия КиевуПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 апреля не стал раскрывать журналистам возможные ответные меры за изъятие российских активов и поставки американского оружия Украине
 
Дмитрий ПесковНовостиРоссияЕвропаотношения
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15Подпольщики остановили грузовой поезд под Киевом
16:07Путин призвал законодателей принимать более чёткие и эффективные законы
16:00"Ярослав Мудрый": как киевскому режиссеру предлагали Родину продать
15:48Кулеба иностранных дел закончил "эру мира"
15:33Силовики задержали нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
15:27"Шахтерская дочь" приехала в Москву
15:18Уральского блогера отправили в колонию за призывы ударить по Кремлю
15:15Усилия Запада безрезультатны: Пушков оценил позицию незападного мира по санкциям
15:11Превращают страну в милитаристскую автократию - Дубинский об отказе Киева от граждан за границей
15:10Киев бьёт по гражданским объектам в РФ при молчаливом согласии Запада - Шойгу
15:07Песков рассказал о дальнейших отношениях России и Европы
14:31Шизофреник-убийца и униженный в туалете: кто по заданию Киева вербует россиян в террористы
13:58Попадет ли Китай в ловушку Фукидида?
13:46Тупость на службе украинского неонацизма. Малограмотными людьми легче управлять
13:15Убийство Трампа и предательство семьи: интрига в президентской гонке США сохраняется
13:00Обвинения Шойгу, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 апреля
12:55Раскольники на Украине разрешили женщинам ходить в храм в шароварах
12:05"Большинство правительств не хотят, чтобы мы ими помыкали". Африка избавляется от Запада
11:58Ядерный ренессанс: как бы развивался мирный атом, если бы не авария на Чернобыльской АЭС - Юшков
11:53Продажа "Украины", опасное метро и русскоязычные дети. Что происходит в Киеве
Лента новостейМолния