https://ukraina.ru/20240426/1054755417.html

Песков рассказал о дальнейших отношениях России и Европы

Песков рассказал о дальнейших отношениях России и Европы - 26.04.2024 Украина.ру

Песков рассказал о дальнейших отношениях России и Европы

России и Европе уже не удастся построить отношения как раньше. Об этом заявил 26 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2024-04-26T15:07

2024-04-26T15:07

2024-04-26T15:07

дмитрий песков

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россия

европа

отношения

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"Ясно, что это будут договоренности о новых модальностях отношений. Отношения как раньше построить уже не получится, и никто этого не захочет, в первую очередь мы", - сказал Песков.Он пояснил, что у России большой опыт отношений с европейскими странами, который всегда будет учитываться при выстраивании таких отношений. При этом Песков подчеркнул, что географически РФ и Европе никуда друг от друга не деться, поэтому предстоит в любом случае строить отношения на новых основах.

https://ukraina.ru/20240425/1054715699.html

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дмитрий песков, новости, россия, европа, отношения