Раскольники на Украине разрешили женщинам ходить в храм в шароварах - 26.04.2024 Украина.ру
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Раскольники на Украине разрешили женщинам ходить в храм в шароварах
Раскольники на Украине разрешили женщинам ходить в храм в шароварах - 26.04.2024 Украина.ру
Раскольники на Украине разрешили женщинам ходить в храм в шароварах
Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) в преддверии Пасхи разрешили прихожанкам посещать храмы в шароварах, об этом пишет 26 апреля УНИАН
2024-04-26T12:55
2024-04-26T15:16
пцу
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раскольники
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женщины
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Запрет на ношение брюк в храмах, по мнению ПЦУ, пошел от "неправильного толкования" Писания."Чаще всего в контексте такого "запрета" ссылаются на строки из Ветхого Завета: "На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женскую одежду, ибо мерзок перед Господом Богом твоим всякий, делающий это" (Втор. 22:5). Но возникает вопрос - точно ли в тех строках речь шла о брюках?", - задалось вопросом издание.Раскольники заверяют, что во времена, когда писались правила Ветхого Завета, разница в одежде мужчин и женщин не была принципиальной. По их мнению, речь в Завете шла якобы о запрете мужчине изображать из себя женщину, а женщине - мужчину, отвергая Богом установленное естественное различие двух полов.Православная церковь Украины считает, что такого запрета для них не существует и советует не тратить время "на ненужные споры и запреты".
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пцу, новости, украина, раскольники, храм, женщины
ПЦУ, Новости, Украина, раскольники, храм, женщины

Раскольники на Украине разрешили женщинам ходить в храм в шароварах

12:55 26.04.2024 (обновлено: 15:16 26.04.2024)
 
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) в преддверии Пасхи разрешили прихожанкам посещать храмы в шароварах, об этом пишет 26 апреля УНИАН
Запрет на ношение брюк в храмах, по мнению ПЦУ, пошел от "неправильного толкования" Писания.
"Чаще всего в контексте такого "запрета" ссылаются на строки из Ветхого Завета: "На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женскую одежду, ибо мерзок перед Господом Богом твоим всякий, делающий это" (Втор. 22:5). Но возникает вопрос - точно ли в тех строках речь шла о брюках?", - задалось вопросом издание.
Раскольники заверяют, что во времена, когда писались правила Ветхого Завета, разница в одежде мужчин и женщин не была принципиальной. По их мнению, речь в Завете шла якобы о запрете мужчине изображать из себя женщину, а женщине - мужчину, отвергая Богом установленное естественное различие двух полов.
"В ПЦУ говорят, что считать современные женские брюки мужским нарядом нельзя. Например, шаровары, которые в нашей культуре ассоциируются с казачеством, у многих южных и восточных народов являются элементом женской одежды. Или килт (национальная шотландская мужская одежда) или другие подобные наряды, хотя и похожи на женские юбки, но возникли не как уподобление мужчин женщинам, а как ответ на потребности местных условий жизни", - говорится в материале.
Православная церковь Украины считает, что такого запрета для них не существует и советует не тратить время "на ненужные споры и запреты".
3 апреля, 23:23
Верховный суд впервые признал законным переход общины из УПЦ в ПЦУПереход религиозной общины из Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) признали законным. Соответствующее решение вынес Верховный суд страны, пишет "Украинская правда", ссылаясь на адвокатов, представлявших ПЦУ в суде
 
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