https://ukraina.ru/20240426/1054750227.html

Раскольники на Украине разрешили женщинам ходить в храм в шароварах

Раскольники на Украине разрешили женщинам ходить в храм в шароварах - 26.04.2024 Украина.ру

Раскольники на Украине разрешили женщинам ходить в храм в шароварах

Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) в преддверии Пасхи разрешили прихожанкам посещать храмы в шароварах, об этом пишет 26 апреля УНИАН

2024-04-26T12:55

2024-04-26T12:55

2024-04-26T15:16

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Запрет на ношение брюк в храмах, по мнению ПЦУ, пошел от "неправильного толкования" Писания."Чаще всего в контексте такого "запрета" ссылаются на строки из Ветхого Завета: "На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женскую одежду, ибо мерзок перед Господом Богом твоим всякий, делающий это" (Втор. 22:5). Но возникает вопрос - точно ли в тех строках речь шла о брюках?", - задалось вопросом издание.Раскольники заверяют, что во времена, когда писались правила Ветхого Завета, разница в одежде мужчин и женщин не была принципиальной. По их мнению, речь в Завете шла якобы о запрете мужчине изображать из себя женщину, а женщине - мужчину, отвергая Богом установленное естественное различие двух полов.Православная церковь Украины считает, что такого запрета для них не существует и советует не тратить время "на ненужные споры и запреты".

https://ukraina.ru/20240403/1054291627.html

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пцу, новости, украина, раскольники, храм, женщины