https://ukraina.ru/20220712/1034336864.html

Первый зампостпреда РФ в ООН отреагировал на удар HIMARS по Новой Каховке

Первый зампостпреда РФ в ООН отреагировал на удар HIMARS по Новой Каховке - 13.07.2022 Украина.ру

Первый зампостпреда РФ в ООН отреагировал на удар HIMARS по Новой Каховке

Первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский осудил удар американской реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области, передало 11 июля РИА Новости

2022-07-12T08:09

2022-07-12T08:09

2022-07-13T11:11

новости

новая каховка

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Новой Каховке вечером 11 июля. В результате уничтожены сотни квартир, есть погибшие и десятки раненых. Кроме того, от удара взорвались склады с селитрой. В радиусе двух километров в зданиях вылетели окна, пострадал склад с гуманитарной помощью, который находился недалеко от места взрыва.

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новости, новая каховка