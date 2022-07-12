Первый зампостпреда РФ в ООН отреагировал на удар HIMARS по Новой Каховке
08:09 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
© Public domainHIMARS
© Public domain
Первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский осудил удар американской реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области, передало 11 июля РИА Новости
Вчера, 07:33Десятки человек пострадали из-за удара ВСУ по Новой Каховке, есть жертвыВ результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Новая Каховка в Херсонской области десятки людей получили ранения, есть погибшие. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев
Полянский назвал случившееся прямым следствием поставок США вооружений Киеву.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Новой Каховке вечером 11 июля. В результате уничтожены сотни квартир, есть погибшие и десятки раненых. Кроме того, от удара взорвались склады с селитрой. В радиусе двух километров в зданиях вылетели окна, пострадал склад с гуманитарной помощью, который находился недалеко от места взрыва.