Первый зампостпреда РФ в ООН отреагировал на удар HIMARS по Новой Каховке - 13.07.2022 Украина.ру
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Первый зампостпреда РФ в ООН отреагировал на удар HIMARS по Новой Каховке
Первый зампостпреда РФ в ООН отреагировал на удар HIMARS по Новой Каховке - 13.07.2022 Украина.ру
Первый зампостпреда РФ в ООН отреагировал на удар HIMARS по Новой Каховке
Первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский осудил удар американской реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области, передало 11 июля РИА Новости
2022-07-12T08:09
2022-07-13T11:11
новости
новая каховка
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Вооруженные силы Украины (ВСУ)&nbsp;ударили&nbsp;по Новой Каховке вечером 11 июля. В результате уничтожены сотни квартир, есть погибшие и&nbsp;десятки раненых. Кроме того, от&nbsp;удара взорвались склады с&nbsp;селитрой. В радиусе двух километров в&nbsp;зданиях вылетели окна, пострадал склад с&nbsp;гуманитарной помощью, который находился недалеко от&nbsp;места взрыва.&nbsp;
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новости, новая каховка

Первый зампостпреда РФ в ООН отреагировал на удар HIMARS по Новой Каховке

08:09 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
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HIMARS
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Первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский осудил удар американской реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области, передало 11 июля РИА Новости
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии, РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 07:33
Десятки человек пострадали из-за удара ВСУ по Новой Каховке, есть жертвыВ результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Новая Каховка в Херсонской области десятки людей получили ранения, есть погибшие. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев
Полянский назвал случившееся прямым следствием поставок США вооружений Киеву.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Новой Каховке вечером 11 июля. В результате уничтожены сотни квартир, есть погибшие и десятки раненых. Кроме того, от удара взорвались склады с селитрой. В радиусе двух километров в зданиях вылетели окна, пострадал склад с гуманитарной помощью, который находился недалеко от места взрыва.
 
 
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