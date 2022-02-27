Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил с обращением к жителям Украины

«У нас нет желания воевать против Украины и украинского народа. Мы против тех, кто нас убил и кто хочет нас убить", — сказал Кадыров.

Глава Чеченской Республики также заявил, что президент России Владимир Путин принял правильное решение, начав спецоперацию на Украине, и подтвердил, что Чечня будет исполнять его приказы при любых обстоятельствах.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.