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Публицист Николай Стариков назвал самые важные события 2021 года. Также эксперт спрогнозировал, как будут развиваться отношения ФРГ и России и какие политические изменения могут ждать Донбасс в 2022 году

— 00:25 Почему Россия предложила США и НАТО подписать соглашения о гарантиях безопасности? При каких условиях американцы подпишут эти документы?

— 05:15 Что США готовят Китаю в 2022 году?

— 07:00 Какова вероятность политического объединения США и России против Китая?

— 09:35 Нужно ли России участвовать в климатических инициативах Запада?

— 10:50 Возможна ли провокация с использованием химического оружия в Донбассе?

— 15:20 Главные события уходящего года;

— 17:25 Главное "разочарование" 2021 года;

— 20:00 Как будут развиваться в новом году отношения России и Германии?

— 22:00 Итоги года для жителей Донбасса и политический прогноз для Республик на 2022 год;

— 23:30 Могут ли США отдать ядерное оружие Украине?

— 25:00 Главный вызов для России в 2022 году.