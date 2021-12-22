— 00:25 Почему Россия предложила США и НАТО подписать соглашения о гарантиях безопасности? При каких условиях американцы подпишут эти документы?
— 05:15 Что США готовят Китаю в 2022 году?
— 07:00 Какова вероятность политического объединения США и России против Китая?
— 09:35 Нужно ли России участвовать в климатических инициативах Запада?
— 10:50 Возможна ли провокация с использованием химического оружия в Донбассе?
— 15:20 Главные события уходящего года;
— 17:25 Главное "разочарование" 2021 года;
— 20:00 Как будут развиваться в новом году отношения России и Германии?
— 22:00 Итоги года для жителей Донбасса и политический прогноз для Республик на 2022 год;
— 23:30 Могут ли США отдать ядерное оружие Украине?
— 25:00 Главный вызов для России в 2022 году.