Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков прокомментировал для Украины.ру задержание в Чехии россиянина Александра Франчетти:

0:22 — Чем случай Франчетти отличается от предыдущих задержаний граждан России;

2:34 — Опасность подобного прецедента;

8:04 — Реакция России на задержание.

Россиянина Александра Франчетти задержали в аэропорту Праги. Сообщается, что он был задержан на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. В российском МИД заявили, что Москва потребовала предоставить детальную информацию относительно мотивов действий чешских властей.

По словам знакомых Франчетти, он никогда не держал в руках оружие и не виновен в том, что ему инкриминируют. По итогам заседания чешский суд арестовал Франчетти. Сам россиянин заявил, что отвергает выдвинутые против него обвинения, и сказал, что это "шаг к фашизму". Защита намерена опротестовать решение суда, но протест будет рассматриваться до 3 недель.