Несколько тысяч военных, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, прошли колонной от парка Шевченко в центре Киева через бульвар Шевченко в направлении Крещатика

Многие участники шествия были в камуфляжной форме или вышиванках, в колонне шли представители различных националистических организаций.

Дети на войне. Ангелов Донбасса стало больше © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Также 24 августа в Киеве прошел военный парад по случаю 30-летия независимости Украины. По Крещатику прошли три колонны: пешая, воздушная и механизированная.

Всего в параде, по данным Минобороны, приняли участие более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, а также 400 единиц вооружения и другой техники.