Многие участники шествия были в камуфляжной форме или вышиванках, в колонне шли представители различных националистических организаций.
По данным ЮНИСЕФ, жертвами артобстрелов украинских военных в Донбассе стали более 150 детей.
Также 24 августа в Киеве прошел военный парад по случаю 30-летия независимости Украины. По Крещатику прошли три колонны: пешая, воздушная и механизированная.
Всего в параде, по данным Минобороны, приняли участие более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, а также 400 единиц вооружения и другой техники.