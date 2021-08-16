— 03:10 Почему новый закон о реституции имущества вызвал конфликт между Польшей и Израилем?
— 09:10 Истоки израильско-польских отношений.
— 15:40 Почему США поддержит Польшу?
— 18:35 Чем может закончиться данный конфликт?
— 21:45 Почему в довоенной Польше антисемитизм был государственной идеологией?
Ранее польский президент Анджей Дуда подписал закон, который ограничивает права потомков жертв Холокоста на возврат отобранного имущества. Власти Израиля назвали это решение антисемитским и аморальным и распорядились отозвать главу своей дипмиссии из Варшавы. В польском МИДе, в свою очередь, пообещали принять симметричные меры.
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