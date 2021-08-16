Писатель, политолог Алексей Кочетков в эфире YouTube-канала Украина.ру рассказал, к чему приведут резко обострившиеся отношения между Израилем и Польшей:

— 03:10 Почему новый закон о реституции имущества вызвал конфликт между Польшей и Израилем?

— 09:10 Истоки израильско-польских отношений.

— 15:40 Почему США поддержит Польшу?

— 18:35 Чем может закончиться данный конфликт?

— 21:45 Почему в довоенной Польше антисемитизм был государственной идеологией?

Израиль отозвал из Польши поверенного в делах страны © РИА Новости, Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанк Анджей Дуда подписал закон, который ограничивает права потомков жертв Холокоста на возврат отобранного имущества. Власти Израиля назвали это решение антисемитским и аморальным и распорядились отозвать главу своей дипмиссии из Варшавы. В польском МИДе, в свою очередь, пообещали принять симметричные меры.

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