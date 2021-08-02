Политолог Андрей #Суздальцев рассказал, почему легкоатлетка Кристина Тимановская боится возвращаться в Белоруссию

— 00:50 Скандал на Олимпиаде: причины конфликта с Тимановской.

— 04:50 Действительно ли у Тимановской есть основания опасаться за свою безопасность?

— 06:38 Как инцидент с Тимановской повлияет на выступления белорусских спортсменов?

— 07:25 Может ли спорт существовать отдельно от политики?

— 10:07 Как Запад использует ситуацию с Тимановской против Белоруссии?

— 11:40 Выгодно ли Западу правление Лукашенко в Белоруссии?

— 13:40 Чем закончится скандал с Тимановской?

— 15:00 Как белорусские чиновники относятся к народу?

Напомним, легкоатлетка из Белоруссии Кристина Тимановская, запросившая политического убежища в Европе после скандала с отстранением от Олимпиады, находится в Токио под охраной. Убежище спортсменке предоставят в Польше. Муж Тимановской тем временем покинул Белоруссию и находится в Киеве, откуда планирует лететь в Польшу.